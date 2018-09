Susana Medina Sosa, la odontóloga que diseña las sonrisas de los artistas

“Trabajar en Venezuela y con artistas venezolanos es un orgullo, este país me abrió las puertas para estudiar odontología a pesar de la situación que se vive en estos momentos, me he sentido acogida”, expresó Susana Medina, la odontóloga colombiana que diseña las sonrisas de los artistas.

Medina, de 22 años de edad, estudió en la Universidad José Antonio Páez en el estado Carabobo y realizó diversos cursos y diplomados en Colombia relacionados a la estética como parte de su formación odontológica.

Ha diseñado las sonrisas de diversos artistas, como el rapero Apache, el cantante Micro TDH e influencers de la comunidad venezolana como parte de su proyecto “Smile Design Experience Venezuela By OD Susana Medina”.

“Con mi trabajo demuestro que un smile design no es solo tener una sonrisa con los dientes blancos, alineados y perfectos sino también el diseño es brindar naturalidad” dijo.

La odontóloga indicó que toma en cuenta el rostro, el color de piel y la contextura de los pacientes al realizar un trabajo de diseño natural para los venezolanos que, de alguna forma, son influencia para muchas personas.

Proyectos para el futuro

Susana Medina está homologada para ejercer en Venezuela y en Colombia. Actualmente realiza el proceso para validar su título en Estados Unidos y trabajar en ese país.

En octubre realizará un proyecto en el que atenderá a jugadores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y peloteros Grandes Ligas venezolanos, además de ampliar sus trabajos a otros países. “Tenemos como proyecto para 2019 poder trabajar en otros países, como Panamá, Chile y Estados Unidos.”, indicó Medina.

La odontóloga invitó al público a realizarse un trabajo de smile design, para no solo mejorar su rostro sino su imagen personal.