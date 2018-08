Las hermanas Carmen y Maria Gabriela Rigall no dudaron en abrirse a nuevos mercados luego de haber probado en el mundo de los trajes de baño y la ropa deportiva, pero esta vez crearon una empresa a la que decidieron darle vida e identidad propia bajo su apellido: Rigall

Luego de esa transición la marca cuenta con 30 colecciones (manteniendo una constancia de 2 anuales), personalidades que se identifican con sus piezas como Maite Delgado y Catherine Fullop, un mercado que avala la calidad de sus líneas y permiten abrir paso a dos nuevas propuestas: Rally y colección/cápsula de la presentadora Valeria Valle y las hermanas Rigall.

“Rally” está inspirada en esas mujeres que han revolucionado el mundo del automovilismo desde sus inicios, como es el caso de Elizabeth Levitt o Pat Moss, dos laureadas pilotos de carreras quienes llegaron a tener incluso sus propios libros. Asimismo, esta iniciativa no sólo fue el punto de partida para el diseño de esta colección, sino también para la conceptualización de la campaña fotográfica, la cual estuvo creada por Daniela Benaim, junto a Juan Zerpa y Anderson Delgado detrás del lente, Natalia Marrero como musa, y Maria José Álvarez en el estilismo.

“Tal y como lo hizo Levitt con el espejo de mano que usaba como su retrovisor, de igual forma la mujer Rigall se complace en mirar hacia atrás para aprender e inspirarse de los logros de las que condujeron antes que ella; y también mira hacia adelante, aprieta el pedal y arranca fuerte hacia las metas que le faltan por lograr”, comentan las creadoras de la firma sobre esta colección que está conformada por 81 piezas entre sports bras, camisones, chalecos, franelas, chaquetas, capris, leggins, joggers y shorts; en donde siguen predominando las combinaciones de texturas con transparencias y cuyo elemento sorpresa son las ligas con el nombre de la marca.

De forma paralela aparece una segunda colección/cápsula que nace gracias a esa afinidad que se ha creado desde hace algún tiempo entre la presentadora de televisión Valeria Valle y las hermanas Rigall; quienes capturando la esencia y estilo de la Chica E! 2011; y convirtiendo esto esto en un total de 8 piezas versátiles y combinables en colores blanco, gris, negro, amarillo y gris metalizado.

“Las franelas están hechas como me gustan, con aberturas exageradas a los lados y en el escote, porque siento que son más frescas. Los tops son divertidos; los pants de rodilleras me encantan porque evoca esa época de los 70’s en la que el rollerblading y el disco iban de la mano, y también me lleva a mi infancia y a los 90’s, tiempo en el que nuevamente patinar se hizo popular”, comenta Valle como un abreboca de lo que podrá verse en el desfile que la firma realizará en los espacios del Renaissance, en donde por cierto presentará ambas colecciones.

Las hermanas Rigall aseguran que su objetivo "es dejar huella en el clóset de la mujer venezolana, innovando con propuestas deportivas llenas de feminidad, frescura y creatividad, en donde se ve reflejado la pasión por lo hecho aquí. En Rigall nos motiva el amor que sentimos por esta tierra y la voluntad de seguir apostando a lo que hacemos: productos nacionales de calidad mundial que integran materiales y tejidos de última tecnología con diseños exclusivos que nos diferencian de las demás marcas”.

Para más información @rigalldesignsla en Instagram, su página web https://rigalldesigns.com/.