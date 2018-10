Rafael Alvarado, el wedding planner top de Venezuela

El wedding planner venezolano Rafael Alvarado se convirtió en una referencia nacional en el mundo de las organizaciones de eventos y bodas en el país.

Alvarado es reconocido por su importante labor y lo hizo merecedor del premio Mara de Oro en tres oportunidades por ser el wedding planner del año con mayor proyección internacional.

Me emociona trabajar con novias que imaginan desde muy jóvenes cómo sería la boda de sus sueños, y el gesto de satisfacción de sus rostros cuando he realizado mi trabajo es algo inexpresable que me llena de felicidad”, dijo Alvarado.

Alvarado ha destacado por su versatilidad, excelencia y alto nivel en las bodas que organiza. El venezolano ha dictado conferencias y es uno de los wedding planner más importantes de Latinoamérica y el Caribe.

Con información de nota de prensa