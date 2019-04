Una fotografía ha desatado controversia sobre la presunta infidelidad del príncipe Guillermo de Inglaterra a Catalina Middleton, madre de sus tres hijos.

El príncipe habría mantenido una aventura con Rose Hambury, una de las mejores amigas de Middleton y esposa de David Rocksavage, marqués de Cholmondeley, mientras que su pareja estaba embarazada de su tercer hijo, Louis, reseñó el diario ABC

En unas instantáneas se podría ver al príncipe tomando la cintura de Hanbury y hablando con ella. Sin embargo, la baja calidad no permite verificar si son ellos.

Las fotos fueron publicadas días después de que Middleton y Hambury tuvieran una fuerte discusión que ocasionó su distanciamiento, de acuerdo con información de The Sun.

Con información de ABC

So wise he went kissing other women when Kate was pregnant �������� he obviously can't keep his community Willy in his pants ������������ pic.twitter.com/nmZQ0PpGbZ