Otayma Zerpa se abre a nuevos retos en la moda

La diseñadora Otayma Zerpa es una de las profesionales que a través de su firma empodera la calidad y el buen gusto en toda la extensión de la palabra. Su apuesta por el país es constante y el resultado que siempre la acompaña es el éxito, producto de su minucioso trabajo, lo que año tras año se refleja en cada una de sus colecciones.

“Como diseñadora y creativa siempre estoy innovando y me encanta hacer nuevas propuestas y agregar nuevas líneas a la marca”, comentó la diseñadora.

Sus trajes de baño son pensados para todas las siluetas y gustos, actualmente presenta una innovadora línea de jeans, producto realizado totalmente en Venezuela. Estos pantalones gozan de un patrón que busca primordialmente garantizar que cada clienta esté satisfecha con el resultado deseado. Además, tienen una gama de tallas que van desde la XS hasta la XXL para adaptarse a los distintos tipos de cuerpo, y el plus más interesante es que vienen acompañados de un bañador que lleva las iniciales de la marca.

Otra de las particularidades de estos jeans es que pueden ser personalizados al gusto de cada cliente; por lo cual la firma pone a disposición un bordado según el estilo de quien lo lleve, esto con el fin de hacer un diseño divertido y único.

“La idea es que cada clienta se acerque a nuestro atelier y conozca los distintos modelos de nuestras piezas de jeans, y nos comente cómo le gustaría llevarlo; si liso, un poco roto, o full roto, y si además quisiera incorporarle elementos como parches, perlas o cristales”, asegura Zerpa.

Vale mencionar que aparte de esta línea de jeans, Otayma trabaja en la nueva colección de bañadores que lleva por nombre “Naturaleza” y que está inspirada en los 4 elementos (aire, tierra, agua y fuego); concepto que se verá reflejado en los colores y estampados realizados especialmente para la firma a través de la técnica de la sublimación. La nueva muestra aún está en proceso de producción, y pronto estos diseños estarán disponibles tanto dentro como fuera de Venezuela.

“Como parte del proceso de expansión de la marca, en estos momentos justamente trabajo en nuestra nueva línea de calzado que hará juego con cada una de nuestras piezas”, afirmó Otayma sobre esta otra entrega, cuya primera muestra se trata de un modelo de sandalia baja para salir de paseo cómodamente o para llevar a la playa, la cual está disponible en cuero dorado o plateado y en tela de jean con intervenciones de perlas y cristales para hacerlas más atractivas.

De forma paralela, Otayma inicia el proceso de internacionalización; lo cual no habría sido posible sin el apoyo de su hija Paola Cappa, quien gracias a que estudia en Miami Internacional University of Art and Design, ha sido una aliada parte fundamental de la firma encargándose de todo el marketing de OZ Designs en el sur de la Florida y que ahora, por cierto, acaba de diseñar su propia colección “Paola Cappa x OZ”.

Otra buena nueva para esta dupla es la reinauguración del showroom en Valencia, uno de los espacios más importantes de la marca, ya que de allí sale toda la producción de trajes de baño, vestidos de cóctel y gala y todo lo que se crea a través de la mente de estas dos venezolanas. Mucho verde y frescura se aprecia en las paredes de este espacio renovado, que ya está abierto para recibir a todas aquellas mujeres que quieren ver y probar las piezas de OZ Designs en persona.



Para más información sobre esta y otras noticias que trae OZ Designs, se encuentra disponible la cuenta de Instagram @OtaymaZerpaDesigns; además, se puede visitar personalmente en su propio Atelier en el Centro Empresarial Talislandia, Valencia, o disfrutar de sus piezas en Cattiva Boutique, Miami.

Con información de nota de prensa.