Osmel Sousa: “Si yo fuera celestino, sería millonarísimo"

Osmel Sousa, ex presidente de la Organización Miss Venezuela, ofreció una entrevista donde aseguró que está completamente tranquilo ante las últimas acusaciones sobre el funcionamiento de este concurso y su relación con casos de prostitución, reseñó Runrunes.

Sobre su salida de la organización, Sousa expresó que el motivo fue la involucración de otras personas en detalles sobre los que él siempre estuvo a cargo, como el de la selección de los colores para vestidos.

“Sentí que me estaban quitando poder. Yo creo que los altos directivos no saben cómo se hace el concurso Miss Venezuela. Es un concurso de belleza y para que tenga éxito hace falta dinero”, dijo Sousa.

El conocido zar de la belleza también reveló que su sueldo como presidente de la organización era de Bs. 600.000. “Siempre me decían que lo que me pagaban era lo que se ajustaba al presupuesto, y como a mí me gustaba tanto lo que hacía, lo aceptaba”, contó.

No obstante, desmintió las acusaciones en las que se ha visto envuelto últimamente. “Yo no llevo ninguna red de prostitución. Si yo fuera celestino, sería millonarísimo, porque te aseguro que lo haría muy bien”, aseguró.

