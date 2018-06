Nutricionista reveló los secretos de la dieta de Jennifer López

Tener el cuerpo de Jennifer Lopez ahora es posible. Haylie Pomroy, nutricionista de la cantante y otras celebridades como Reese Witherspoon, ha lanzado su nuevo libro Metabolism Revolution, donde revela sus reglas para acelerar el metabolismo y tener una figura envidiable.

Comer frutas y verduras, y hacer ejercicio de cardio y fuerza son algunos de sus principales consejos.

Su meta es acelerar el metabolismo, lo cual no solo se traduce en perder peso, sino también en un aumento de energía y mayor salud para la piel.

Estos son los cinco consejos de Haylie Pomroy para tener el cuerpo de Jennifer Lopez:

1. Come alimentos naturales. Opta por las frutas, verduras, carnes, huevos, entre otros.

2. Come variado. Al hacer dieta, a veces comemos siempre lo mismo y por eso nos aburrimos. Aprende a variar tus alimentos y planifica un menú semanal.

3. Come durante los primeros 30 minutos del día. "Si no comes algo justo al despertar, estás pidiéndole a tu cuerpo que funcione sin nada de gasolina", se lee en el libro. En total, recomienda tres comidas y dos snacks diarios.

4. Realiza ejercicio. De preferencia que sea una rutina que combine cardio con fuerza. Ingiere una fruta antes para estimular la quema de grasa.

5. Date un gusto. Come lo que te gusta, eso ayudará reducir las hormonas del estrés y con ello acelerar el metabolismo.