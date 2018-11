Monja dejó el hábito y se dedicó a la industria del entretenimiento adulto

Yudy Pineda, quien pasó ocho años en un convento, decidió dejar su oficio religioso y dedicarse a enseñar su cuerpo desnudo en internet. La modelo webcam gana más de 2.500 dólares con su nueva labor.

Pineda comentó que su vocación religiosa inició desde que era pequeña, pero cuando se enamoró de un profesor que daba catequesis a niños se dio cuenta que este podía no ser su oficio, reseñó RCN.

"Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento", dijo Pineda.

Después de haber dejado el hábito, estaba trabajando en una empresa donde conocía a Juan Bustos, fundador de la “Universidad Webcam Juan Bustos”, un programa con la finalidad de brindar herramientas para el crecimiento personal y profesional de modelos webcam en Colombia.

La colombiana, nacida en Antioquia, destacó que trabajar en la industria para adultos no le ha restado importancia a sus creencias religiosas.

“Siento mucha paz, mucha tranquilidad cuando estoy en la iglesia. Cuando entro, trato de estar lo más decente que pueda. No falto los viernes al grupo de oración; los sábados de vigilia y los domingos a la misa", detalló Yudy Pineda.

Explicó que no le ve nada de malo pues es algo “digno y artístico”, sin embargo resaltó que se confiesa a diario.

Con información de RCN.