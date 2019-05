Lady Gaga volvió a sus andadas

Lady gaga volvió a su estilo extravagante. Lo hizo en la última edición del Met Gala, celebrada el lunes 6 de mayo, cuando mostró un look que dividió en tres etapas, con perfomance incluido, para el cual volvió a trabajar con Brandon Maxwell.

La cantante desfiló por la alfombra con pestañas doradas y un enorme vestido fucsia del que se fue desprendiendo capa por capa. Maxwell le retiró el vestido para revelar un look negro, asimétrico, con una enorme cauda lateral, que Gaga se quitó poco después para dejar al descubierto el tercer look de la noche, un vestido rosado que recordaba a Marilyn Monroe y con el cual caminó nuevamente por la alfombra. Minutos después se quitó otra capa y posó con un conjunto de ropa interior y botines negros con enormes plataformas.

Ganó aplausos pero dejó atrás lo que había recuperado en los últimos meses: lo sutil, lo romántico y su brillo, atributos que resaltaron su belleza y elegancia, y la posicionaron en las listas de mejores vestidas en las alfombras rojas de las recientes entregas de premios. Esperamos que en sus siguientes presentaciones siga mostrando interés por estas buenas elecciones de atuendos, que la creatividad nos sorprenda y que la artista continúe destacando en su paso por las alfombras de la música, el arte y el cine.

Un icono. Lady Gaga lo es. No solo en la música sino también en la moda, que es parte de su estilo de vida y la razón por la que no hay escenario que se le resista. Quizás el ser tan versátil, ha ayudado a que ella sea más creativa a la hora de elegir sus looks. Desde pequeña ya demostraba con su personalidad, carácter y sus cualidades musicales, que daría de qué hablar.

Es cantante, compositora, productora, actriz, bailarina, activista y diseñadora de moda, así que es muy fácil impresionar para bien o para mal al público y a los críticos más destacados de esta industria. Todos nos acostumbramos a los vestuarios extraños y algunos poco apreciables, estilo que busca llamar la atención a través de lo raro y lo diferente. Si algo ha caracterizado a la intérprete desde sus inicios como estrella del pop, ha sido la rebeldía, el descaro y la extravagancia, no solo de sus canciones, sino de su estética en general.

Por ejemplo recordamos la pieza que lució en los MTV Video Music Awards 2010, hecho de carne cruda de ternera y por cierto muy criticado por todos, o cuando llegó a la alfombra de los Grammys 2010 con su propio sistema orbital, cada vestuario de la artista ha sido protagonista en los medios de comunicación durante muchos años, por su excentricidad y atrevimiento.