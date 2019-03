Justin Bieber pidió a sus seguidores que recen por él

Con 25 años de edad, Justin Bieber ya tiene esposa, más de 200 millones de dólares y una carrera exitosa como cantante pop. Pero también debe lidiar con la depresión, la adicción al sexo y drogas.

El cantante canadiense difundió una publicación el 10 de marzo en el que pidió a sus fanáticos que rezaran por él. "He estado luchando mucho, me he sentido super desconectado y raro. Pero siempre me recupero, por eso no estoy tan preocupado, solo quería pedirles que rezaran por mi. Dios es fiel y sus oraciones están funcionando, gracias. Esta es la temporada más humana en la que he estado lidiando con las cosas en mi cabeza", indicó, así lo informó Infobae.

Bieber ha tenido una vida agitada, luego de haber sido arrestado en enero del año 2014 por conducir a más de 120 kilómetros por hora, bajo el consumo de alcohol, fármacos y marihuana en Miami, y de haber dado un golpe a un seguidor en Barcelona, parecía encontrar la calma en la elaboración y promoción de su disco Purpose.

Pero poco antes de conocer su esposa, el cantante confesó a Vanity Fair que era adicto al sexo y a medicamentos con prescripción.

"Me encontré haciendo cosas de las que estaba muy avergonzado, ser súper promiscuo y cosas así, y creo que usé Xanax porque estaba muy avergonzado. Mi mamá siempre me dijo que tratara a las mujeres con respeto. Eso siempre estaba en mi mente mientras lo hacía, así que no podía disfrutarlo. Quería volver a dedicarme a Dios en esa manera porque realmente sentía que era mejor para la condición de mi alma y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas, recibes recompensas por una buena conducta", explicó.

