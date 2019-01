Horóscopo Chino: cómo le irá en el amor en este 2019

El Año Nuevo Chino pronostica tiempos de prosperidad y renovación en ámbitos como la amistad y el amor. En algunos casos, las relaciones se reforzarán, mientas que en otros será mejor guardar tiempo para el crecimiento personal y la liberación, según el horóscopo chino.

Déjate guiar por el calendario chino y sácale el máximo provecho a los nuevos ciclos que el Año del Cerdo trae para ti. Se acerca una buena etapa para casi todos los signos, por lo que podrías sacar ventaja en el campo del amor y empezar aquellas cosas que buscabas desde hace un tiempo.

Gallo: Las temporadas de soledad que te pronostica este año servirán para afianzar tu autonomía y pensar antes de tomar cualquier decisión. Durante este año te volverás más receptiva, aceptando el aprendizaje de tu entorno y superando los obstáculos emocionales para seguir adelante.

Cabra: El año nuevo será perfecto para amar y ser amado. Sin embargo, deberás poner de tu parte y dejar los miedos atrás, atesorando lo mejor de las malas experiencias. El Año del Cerdo será uno de los mejores para iniciar un nuevo ciclo, lleno de plenitud, abundancia y celebración.

Cerdo: este es tu año. Lo aconsejable será que fluyas con él, dejándote guiar por los que amas y te conocen bien. Este tiempo también te pondrá a prueba, pero con la confianza necesaria saldrás victorioso.

Caballo: Las relaciones tóxicas que surgieron a lo largo del año pasado agotaron a tu corazón y lo cargaron de energías negativas. Los primeros meses de este Año Nuevo Chino, servirán para recuperar tu confianza y madurar. Tu 'sex appeal' estará en boga a partir de la segunda mitad del año, donde volverán los coqueteos y flechazos amorosos.

Perro: este nuevo año será toda una montaña rusa de emociones, así que ten cuidado con cada paso que des. Es importante ser cauteloso, y no dar demasiado a aquellos que no demuestran verdadero interés, ya que podrías poner en desequilibrio tu aura. No bajes la guardia a amores superficiales, es tiempo de trabajar en uno mismo y crecer.

Serpiente: los cambios repentinos caracterizarán tu 2019. Tranquilo, ellos llegarán para cerrar ciclos y poder apostar en otros. Aprovecha este momento para conectar contigo mismo y reinventarte, las relaciones llegarán después, cuando tu corazón este claro y seguro.

Rata: este Año Nuevo Chino estarás más sociable que de costumbre. Te adaptarás a nuevos horarios y eso dejará tiempo para momentos de ocio y disfrute con amigos. Además, será un año de reencuentro con viejos amigos, por lo que si te encuentras soltera lo más probable es que tu nuevo amor se encuentre ya en tu círculo amical.

Buey: el nuevo tiempo será una etapa de perdón y reconciliación. Con ello, podría aparecer un amor de antaño, y si te encuentras con pareja, surgiría una propuesta de formalización o matrimonio. El truco estará en no crearte demasiadas expectativas, y fluir de manera espiritual.

Mono: el horóscopo chino pronostica un año de altibajos. Serán tiempos de aprendizaje, a veces difíciles y cargados, sobre todo en el plano emocional. La clave será no forzar las cosas y aceptar las reglas del juego con buen humor y sentido común.

Dragón: probablemente el año pasado no te trató muy bien en el campo del amor, estando caracterizado por cambios, rupturas y pérdidas. Sin embargo, esto ha servido para afianzarte, y este 2019 trae altas posibilidades de formalizar una relación amorosa nueva o pasada. Sin embargo, deberás ser cauteloso, pues también te verás rodeado de personas muy superficiales.

Tigre: la estabilidad emocional será clave para este nuevo año. Tienes que tomar las riendas de tu vida y aceptar la partida de esos amigos, o pareja, que no te hicieron bien. Solo dando este paso los golpes de suerte en el amor aparecerán en tu vida, estimulando las nuevas relaciones y mejorando tu humor, a veces eufórico.

Conejo: este año se verá marcado por la alegría y la paz en las relaciones amorosas, amicales y familiares. Tu buen sentido del humor y originalidad serán claves para la seducción, y el tiempo más idóneo para alcanzar su tope en el amor será en primavera.