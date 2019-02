Filtran audio de pelea entre Roberto Messuti y Omar Enrique

El actor Roberto Messuti cuestionó, en un audio filtrado en redes sociales, al cantante Omar Enrique por sus declaraciones luego de que le fuera impedido el ingreso a Colombia por su cercanía a Nicolás Maduro.

“Uno lee esa declaración tuya y uno podría pensar que tú no estás con nosotros, porque una vaina es decir ‘yo soy un artista que estoy para todos los públicos indistintamente de su condición política’ y otra muy distinta es decir que tu nunca has estado con nosotros. ¿Será que te tergiversaron tus declaraciones?, yo voy a pensar eso porque ahorita estamos en guerra”, se escucha en una de las grabaciones difundidas en las redes.

En otro de los audios filtrados el cantante responde que no ejerce ningún cargo político y que si bien es amigo de Nicolás Maduro su viaje a Colombia era estrictamente relacionado con su carrera musical y no con proselitismo político.

“Roberto en primer lugar yo no ejerzo cargos políticos, en segundo lugar yo soy amigo del presidente y siempre lo he apoyado. Tercero, yo no hablo de política en Colombia porque yo lo que voy a hacer es a hacer mis vainas de cantante, yo no voy a hacer proselitismo político”, respondió el cantante.

El actor aseguró además que Omar Enrique ha recibido dólares del gobierno por traer al país cantantes internacionales.

“Ya la cagada la pusiste. Tú tienes tus intereses con el gobierno eso lo sabemos todos y por supuesto no quieres perder esa ‘cuca’, esa es la verdad. Me da arrechera ver a un compañero que se monta con nosotros en las tarimas, que trae cantantes de afuera, que cobra dólares, que le salpican las mieles del éxito pero a la hora en que le preguntan si está o no está con el gobierno se queda callado”, continuó Messuti.