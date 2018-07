Se estrenará documental sobre la adaptación de Meghan Markle a la realeza

La plataforma digital TrueRoyalty.tv va a estrenar un documental acerca de los duques de Sussex llamado Meghan and Harry: The First 100 Days que mostrará cómo fue la adaptación de la ex actriz Meghan Markle a la vida en la realeza.

Varias personas, entre ellas miembros de la realeza, expertos en moda e historiadores, atestiguarán en el documental cómo ha sido el proceso adaptativo de Markle desde distintos enfoques, según informó EOnline.

Los duques de Sussex ya han aparecido en un documental llamado Cuando Harry encontró a Meghan, meses antes de su boda, en el que se relató la historia de sus vidas antes de su compromiso.

Con información de E Online