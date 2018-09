Estas fueron las reacciones a los videos de agradecimiento al Saime

Dora Mazzone, actriz venezolana; Bettsimar Díaz, hija de Simón Díaz; Beto Montenegro, vocalista de Rawayana y Luis Ramón Martínez, comediante reconocido como “Moncho”, agradecieron esta semana al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) por su eficiente trabajo y atención al momento de entregar las renovaciones de sus pasaportes.

Pese a que se registran cientos de denuncias cada día por problemas en la institución, los artistas afirmaron en sus grabaciones la eficiencia del Saime con respecto a la entrega de sus documentos.

Los videos generaron polémica en las redes sociales y diversas reacciones por parte de los usuarios.

Desacuerdo

Varios usuarios expresaron su descontento con las grabaciones y tildaron a los artistas de “enchufados” o “chavistas”. Cada uno recibió fuertes críticas e insultos por parte de la población que los considera traidores.

Muchos asombrados por el vídeo de Dora Mazzone adulando al SAIME! Pero no se asombraron ante sus desnudos “artísticos” en la revista Playboy? Congruencia señores no es de extrañarse que le haya vendido el alma al diablo!Money Talks.... quien más se sumará a esa campaña?

Que hace Beto de Rawayana en el video del SAIME? Ok, ya lanzó un comunicado explicándolo, peor igual huele a.... TRAICION

El problema con los vídeos, si bien se ven obligados, y que chavistas no son, es que al ellos aceptar esa sumisión y lavarle la cara al SAIME por un beneficio personal, se están cagando en los MILLONES que no tenemos documento y que el SAIME ha maltratado y negado su derecho.

Solidaridad

A diferencia de los insultos y ataques a los protagonistas de los videos, otras personas se mostraron comprensivas y algunas aseguraron que son víctimas de la crítica situación que atraviesa el país. César Miguel Rondón, destacado periodista venezolano, acusó al Saime por extorsión a los ciudadanos.

Vi el video de los chicos de @Rawayana en el SAIME.



No me sumo a la crucifixión, se nota que lo hacen con vergüenza y con miedo, no veo que sean chavistas o vendidos. Vi unos jóvenes víctimas de la dictadura como otros millones de venezolanos. Solo que son figuras públicas.