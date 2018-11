Ender Torres presentó su primera Masterclass de maquillaje profesional

Durante una tarde de tips y recomendaciones de qué hacer y qué no al momento de aplicar productos para embellecer el rostro, el maquillador profesional, Ender Torres, desarrolló su primera Masterclass de maquillaje profesional en el centro comercial Sambil de Caracas.

El artista ofreció tips como qué tipo de corrector de ojeras utilizar según el color de piel que se tenga o recomendaciones de higiene para maquillar a una posible clienta. Torres realizó la demostración de un make up no make up (maquillaje natural) con las candidatas al Sambil Model 2018.

La tienda de maquillaje profesional Note ofreció los productos para impartir la masterclass. En la actividad estuvo presente el maquillador y efectista 3D David Morales.

Durante el evento, las personas en el público tuvieron la oportunidad de intervenir para aclarar dudas con respecto a las técnicas de maquillaje que empleaban en casa.

Foto: Ariany Brizuela.

“Siento mucha pasión por lo que hago, en cuanto a la tendencia de maquillaje que utilizo trato de que la mujer se vea bella, natural y que conserve su esencia. No intento transformarla o cambiarla, simplemente resaltar su belleza natural”, dijo el artista a El Nacional Web.

Torres destacó que la imagen representa la carta de presentación de una persona, por lo que es indispensable conocer los tips y trucos de belleza empleados por los profesionales en el área.

Foto: Ariany Brizuela.

“El maquillaje es importante, si vamos a lo que es la historia, el maquillaje desde que el mundo es mundo ha existido. En la antigüedad los que se maquillaban eran los hombres, los faraones, por lo que tiene un papel fundamental en la sociedad”, indicó.

Recordó, mientras maquillaba a una de las candidatas al Sambil Model 2018, que la primera vez que se maquilló tenía cuatro años de edad. Aplicó base y rubor, que tomó del cuarto de su mamá, sobre su rostro, como no logró alcanzar la sombra de ojos rayó el grafito de un lápiz y lo utilizó para sustituir el producto de belleza.

Escuela de maquillaje

El maquillador con más de 20 años de trayectoria profesional es profesor de la Escuela Nacional de Maquillaje ABC, en la que se dedica a formar a todas las personas interesadas en el mundo del maquillaje.

“Estamos preparando a las personas para salir al campo laboral, no para que se vayan del país, sino para que se queden trabajando porque Venezuela necesita de mujeres y hombres emprendedores que aporten su granito de arena”, expresó.

Foto: Ariany Brizuela.

Torres explicó que la ABC School tiene una alianza con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), por lo que los certificados que otorga la institución tienen validez internacional en más de 132 países.

El maquillador comentó que le gustaría realizar una masterclass en cada uno de los Sambil del país. Aseguró que la Escuela Nacional de Maquillaje se caracteriza por realizar cursos en las provincias en las que “no llega la información”.

“Queremos ser la escuela de maquillaje número uno en Venezuela y Latinoamérica”, finalizó Torres.