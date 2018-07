La doctora María Inés Ruíz fue galardonada con el Mara de Platino

La doctora en gastroenterología y quien es una de las eminencias en la medicina en Venezuela, María Inés Ruíz, recibió este año el Mara de Oro, mención Platino, como la “Internista Gastroenterólogo con Mayor Proyección en Venezuela", gracias a todos los aportes que ha brindado a la medicina latinoamericana, en la que es reconocida como una referencia.

“Estoy muy feliz por este galardón, porque me impulsa a seguir trabajando en lo que amo y me apasiona. Como científico, recibir este galardón es súper inspirador y motivador, aunque no trabajamos por un premio, sino por seguir contribuyendo con el desarrollo de la medicina en nuestro país”, dijo María Inés Ruíz, quien es una de las grandes en la medicina venezolana.

El mismo presidente de la Fundación Mara de Oro, Ender González, fue quien entregó el galardón a Ruíz, por considerarla una mujer con "habilidades extraordinarias".

“Yo mismo quise entregarle el premio porque estoy muy agradecido con los aportes que ha brindado a la medicina. La doctora María Inés Ruíz es una eminencia, un ejemplo a seguir y una venezolana que debe ser reconocida en el mundo entero”, dijo González.

Este es el segundo galardón que la Fundación Mara de Oro entrega a Ruíz. Cabe destacar que el Mara de Oro es el galardón más importante que se entrega en toda Venezuela.