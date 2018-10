Confunden a un ladrón con actor de Friends

La policía de la localidad inglesa de Blackpool ha difundido una fotografía de un ladrón que ha generado cientos de miles de comentarios por el parecido del hombre al actor David Schwimmer, Ross Geller en la mítica serie Friends.

En la instantánea, colgada en la red social Facebook y en la que las autoridades piden ayuda para identificar al sospechoso, puede verse al hombre en un supermercado portando una caja de cervezas.

La foto se ha compartido más de 90.000 veces y ha generado 45.000 reacciones y 135.000 comentarios en tono de humor, por el parecido del supuesto ladrón con el actor estadounidense.

La policía ha informado que el intérprete, de 51 años, no se encontraba en la localidad costera en el momento del robo, el pasado 20 de septiembre, y ha agradecido a los usuarios sus rápidas respuestas al anuncio.

El propio Schwimmer, al hacerse eco de la viral comparación, se ha sumado a la broma y ha colgado en su perfil de la red social Twitter un video en el que se le ve en un supermercado con cervezas, al igual que en la foto difundida del ladrón.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR