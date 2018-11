La Casa del Vapeador: “La carta de sabores es infinita”

Una densa atmósfera de humo inunda el local M-38 del centro comercial Plaza Las Américas, Caracas. La Casa del Vapeador se inauguró este viernes, un lugar que ofrece una gran variedad de sabores para usar en los dispositivos, además de venderlos. Los vapeadores son aparatos electrónicos que vaporizan una solución líquida, que puede o no contener nicotina.

El propietario de este cubículo lleno de olores y sabores es Juan Carlos Yumar, un comerciante venezolano, que junto a su pareja, tomó la decisión de dejar de fumar cigarrillo.

Foto: Abraham Castillo

“Nosotros comenzamos con esto porque éramos fumadores. Estábamos buscando un método alternativo para dejar de fumar y erradicar el cigarrillo de nuestras vidas”, dijo Yumar en una entrevista exclusiva para El Nacional Web.

Afirmó que su objetivo va más allá de vender un producto. El comerciante quiere darle una alternativa a las personas que quieren dejar el vicio, como hicieron ellos.

Rey Vecchionacce, comediante venezolano conocido como “Rey Pelao”, asistió a la inauguración de la tienda, donde contó que utiliza estos dispositivos desde hace cuatro años.

Foto: Abraham Castillo

“Cuando vi la tienda dije que 'arrecho' el trabajo que le hicieron a los vidrios, para que no se vea tanto para adentro, pero después entré y me di cuenta que no era el vidrio, sino la cantidad de vapor que había en la tienda”, expresó “Rey Pelao”.

El líquido que usan los cigarrillos electrónicos puede tener distintos sabores. Yumar aseguró que hay para todos los gustos: de frutas, postres e incluso alimentos salados.

“La carta de sabores es infinita. Pan tostado con fruta, pan tostado con mantequilla; de cotufas, cotufas acarameladas. No hay un límite que te pueda decir. El sabor más particular que me han traído fue de alitas de pollo”, detalló.

El comerciante espera expandir su negocio en enero e inaugurar un café. Los entusiastas del vaping podrán comerse una torta, una chuchería, tomarse un café o un refresco y disfrutar de su cigarrillo electrónico.