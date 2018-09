Así relató la actriz Eileen Moreno la agresión por parte de su novio

Eileen Moreno, actriz colombiana, denunció publicamente a su ex pareja, el también actor Alejandro García por violencia doméstica.

Actualmente Moreno presenta fractura de la nariz y el ojo izquierdo donde recibió un implante de titanio.

La actriz ofreció los detalles de la pelea en una entrevista para Noticias Caracol. El inicidente comenzó luego de una fiesta en México. “Me agarró por detrás del cuello, me haló del pelo, y ahí empezó la pesadilla. Me tiró al piso, me arrastraba por el pasillo, trató de soltarme, me tiró al ascecensor, con la mano abierta me golpeaba muy fuerte y luego me dio un puñetazo en mi cara” comentó Moreno.

Además, indicó que durante los hechos fue a pedirle ayuda al mánager del actor, Gabriel Blanco, pero este solo le dijo que se tranquilizara y se acostara.

La actriz aseguró que al llegar la policía, García estaba arrodillado y le suplicó que no lo denunciara, además le ofreció dinero para que mantuviera los hechos en secreto. Hasta los momentos el actor no ha ofrecido declaraciones sobre el inicidente.