Así fue recibido el año 2019 en todo el mundo

La icónica bola de cristal de Nueva York cayó y una empapada multitud estalló de júbilo y se repartió besos en Times Square sumándose a las multitudes de todo el mundo que saludaron al Año Nuevo 2019 y dijeron adiós al tumultuoso año 2018.

La brillante esfera cayó luego de largas horas de frío y llovizna en una espera matizada por artistas como Christina Aguilera, Sting y Snoop Dogg.

Casi al caer la bola, Beba Rexha cantó la emblemática “Imagine” de John Lennon y desde el primer minuto del año 2019, la muchedumbre entonó “New York, New York” acompañando la voz de Frank Sinatra que salía por los altoparlantes.

“Fue un verdadero estado de felicidad absoluta, unidad y amor. Fue como si no hubiera odio en el mundo”, dijo Brie Dunn, de 22 años, mientras se oían explosiones pirotécnicas y miles de parejas se besaban.

