Ama Bags, el emprendimiento de carteras diseñadas al gusto del cliente

Ama Bags es uno de los nuevos emprendimientos venezolano realizado por una joven estudiante de Comunicación Social que, gracias al apoyo de su mamá, consiguió materializar su camino en el mundo de las tiendas online.

Andreina Morales, creadora del emprendimiento de carteras, contó en exclusiva a El Nacional Web sobre su proyecto, el cual empezó gracias a la iniciativa y el impulso de su madre.

“Este proyecto surgió gracias a mi mamá, ella tuvo la idea inicial para que yo hiciera una tienda mediante de Instagram, así como ella en su momento abrió su propia tienda física de tapicería”, dijo.

Morales comentó que para iniciar el proyecto su mamá le brindó el capital y los materiales para las primeras carteras que realizó para la venta. “Le agradezco a mi mamá que me apoyará para surgir”, expresó.

Contó que su madre es su ejemplo en a seguir en este proyecto debido a que ella empezó siendo costurera y luego montó su tienda de tapicería propia.

Entre los productos que realiza la fundadora de Ama Bags se encuentran carteras, portacosmeticos, organizadores, estuches y bolsos. De acuerdo con Morales para la realización de sus ofertas no tiene un límite establecido de lo que pueda crear debido que, a su juicio, puede hacer todo lo que a las personas se les pueda imaginar.

La joven indicó que a pesar del apoyo de su mamá se le ha hecho complicado iniciar este tipo de proyecto por la inflación. “La inflación me come no me doy abasto con todos los precios que pongo y lo que ofrezco”.

Los productos que ofrece Ama Bags se realizan con semi cuero de tapicería, Morales comentó que el material que utiliza es duradero debido a la calidad del material. Además, trabaja con telas al gusto de los clientes y de acuerdo con el diseño que le pidan.

“Agradezco la receptividad de los clientes con los productos que ofrezco”, expresó con una sonrisa en el rostro.

Para contactar o ver los productos que ofrece Ama Bags, debes ubicarlos en sus redes sociales como @ama.bags o @elhogardetussuenosc.a