Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Nostalgia.

Número de suerte: 012

Logras un convenio, acuerdo con un socio. Renovación emocional. Invitación a sitio con muchas luces. Pasas unos días fuera de tu casa con mucha felicidad o necesidad de hacerlo, planifícalo. Te ofrecen una oportunidad que puede convertirse en una actividad remunerada. Hombre del pasado te busca para ofrecerte un negocio o proponerte hacer algo juntos. Inicias estudios, cursos o preparación técnica. Luchas internas que debes vencer.

Trabajo: Le agradeces a una persona que te ayudó en una relación laboral. Inicias un curso de mejoramiento profesional.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Debes aclarar las cosas con tu pareja para dejar los miedos atrás y afrontar los retos. Una nueva y amorosa amistad.

Parejas: Deja la indecisión. Busca la armonía en tu vida de pareja. Deja atrás lo pasado. Recárgate y ponte en forma, mueve un poco la energía.

Solteros: La vida te pone a prueba. Busca la estabilidad emocional en tu vida. Un universo de posibilidades y muchas energías positivas están a tu alcance, dar los primeros pasos y tener paciencia es una virtud.

Mujer: Buena suerte. Nuevos oportunidades de negocio. Te recuperas de una pérdida o de un rechazo. Vences la soledad cultivando el compañerismo y la reafirmación de tus afectos. Tienes una protección divina que se activa con el poder de tu imaginación. Comienza a dar los primeros pasos creativamente, pero no creas en resultados rápidos, cultiva la paz interior.

Hombre: Cuidado con ideas desesperadas y soluciones mal pensadas . Enamorarte y abrirte a la ternura, al romance y a todo lo que implica el matrimonio, te hace bien, no huyas. Una nueva relación o la reafirmación de la anterior. Determina qué es lo que te alimenta emocionalmente y nútrete.

Consejo: Ayuda al que puedas siendo empático.



TAURO

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 103

Vas en por el camino correcto. Bendiciones de gente especial. Es el momento de salir de los conflictos de pareja. No escuches comentarios de los que no saben nada de ti. Niños que te esperan con alegría. Logras lo que deseas y te vas. Acuérdate de llegar a esos acuerdos que le darán fluidez a tus asuntos. Firmas. Brindis. Te toca esforzarte por el éxito. Comportamientos obsesivos. Si lo quieres bien hecho, hazlo tú mismo.

Trabajo: Inestabilidad laboral que debes resolver. No te quedes detenido, sal, muéstrate, toca las puertas adecuadas, busca lo que quieres.

Salud: Controla la ansiedad.

Amor: Llegan noticias rápidamente y llamadas amorosas. Decisiones. Algo con la luz o con energía eléctrica. Reencuentros.

Parejas: Cosas importantes en tu vida se precipitan para traerte cambios profundos. Una persona que te ayuda. Operación en lo estético que harás.

Solteros: Debes escuchar bien lo que dicen en una reunión. Viajes por disfrute. Estudios que inicias.

Mujer: Activas un negocio. Sueños importantes que para realizar debes colocar las cosas en orden y prioridad. Un mensaje que contiene información útil que marca un antés y un después en el marco de un desarrollo gradual. Entusiasmo por aprender. Tratar tu economía con realismo. Tareas y documentos. Becas y aprendizaje.

Hombre: Oferta laboral. Cancela las deudas pendientes. Debes ponerte al día en tus pagos. Cumplir deberes y tareas que se relacionan con papeles. Actitudes minuciosas y prácticas que con arduo trabajo darán resultado. Deberás ser muy diligente con tus comunicaciones escritas. Progreso paulatino hacia un fin trazado como objetivo.

Consejo: Escucha más a las personas cercanas que te quieren.

GÉMINIS

Palabra clave: Cultura.

Número de suerte: 925

Caminos abiertos para lograr posiciones en lo laboral. Mucho movimiento. Deja las dudas. Cuidado con cambios apresurados, sin pensar. No pierdas el ánimo en tu lucha. Amigos que esperan por ti. Estarás evaluando los obstáculos. Ten seguridad a la hora de concretar. Pones en orden tus recursos intelectuales y materiales. Es hora de que te apartes de una circunstancia nefasta para ti. Sal del pasado y realiza nuevos proyectos. Creatividad y luz. Si te mueves, el universo se moverá contigo. Cancelas viejas deudas.

Trabajo: Personas a tu lado que son muy leales. Persona de poder o empresario te busca. Viajes de ida y vuelta. Captaste un plan en tu contra, guerra avisada no mata soldados.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Pendiente que alguien conocido te traiciona. Aléjate de terceros en tu relación. Comparte más con tu pareja.

Parejas: No cometas los errores del pasado. Se aclara una situación. Las relaciones mejoran.

Solteros: Debes tomar decisiones. No exijas tanto escucha a otros. Nuevas señales. Un nuevo crecimiento.

Mujer: Problema en lo laboral que se aclara. Te ofrecen un empleo. Fertilidad. Embarazo. Adunto con libros, periódicos y papeleos. Preocupada por formar una base sólida para tu estabilidad. Mantén tu mente abierta. Si te ha tocado hacer sacrificios, con método y desarrollando tus habilidades, verás resultados concretos. Búsqueda de apoyo económico.

Hombre: Nuevas oportunidades no las pierdas. Los caminos están abiertos para los estudios. No comentes las cosas que te son más privadas, cuidado con lo que publicas en las redes. En búsqueda de un grado profesional. Un estudio formal. Beneficios académicos. Paciencia y perseverancia, no podrás tenerlo todo pero sí, una buena parte.

Consejo: Cuidado con decisiones apresuradas.



CANCER

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 542

Logros, estabilidad. Buenas noticias de un familiar. La evolución de allegados te dá felicidad. Vences una situación de tu pareja. Cuando todo parece difícily sin un sentido preciso, debes mirar hacia adelante y prepararte para el desafío. Debes aclarar lo que quieres con alguien recién conocido. Lo esperado llega. Sal de la rutina. Cuidado con la estabilidad económica que luce frágil. Sales de un lugar a donde no regresas.

Trabajo: Deja la flojera, compromiso con lo que tienes que hacer, para lograrlo necesitas independencia. Nuevas aperturas en algo que haces. Deja fluir las energías.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Sueltas cargas que no son tuyas. Escucha tu voz interior. Te alejas de personas que no son sinceras contigo.

Parejas: Inicias estudios. Dinero que te llega y solucionas un problema. Te dirán un secreto, información de cuidado.

Solteros: Inestabilidad emocional. Recibes una alegría familiar. La tranquilidad se manifiesta en las rutinas.

Mujer: Reencuentros con personas del pasado. Recibes muchas bendiciones. Familiar que te esconde algo importante. Aunque la economía se tambalea es hora de manifestar tu voluntad para crecer. El resultado exitoso del trabajo duro. Matrimonio-Maternidad. La construcción de una imagen primordial de la Madre. Labores que producen fruto.

Hombre: Evento en la calle con un grupo de personas con las que compartes tus sentimientos. Compra o venta de vehículo. Maestro te busca, despedidas. Rodearte de belleza y comodidades puede ser el objetivo. Compartes tus sentimientos. Un tema de dar y recibir amor. Te rodeas de personas creativas para la realización de un proyecto.

Consejo: La suerte de tu lado, aprovéchala, trabaja en equipo.

LEO

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 022

Evolución después de mucho trabajo. Ten conciencia de lo que haces bien y también de lo que se ha hecho mal. No permitas que otros te manipulen. Nuevas emociones que implican compartir, entendimiento y unión. Inicias un negocio con mucha evolución. Escucha tu intuición. Atiende tu mundo espiritual. Recibes un dinero pendiente. Después de muchos sacrificios, logros. Atracción, un amor platónico.

Trabajo: Te sientes seguro al iniciar un negocio con alguien conocido. Busca el equilibrio entre dar y recibir, fuerza de trabajo-intelectualidad-creatividad y remuneración. Cooperación.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Necesitas aclarar con tu pareja las cosas. Te alejas de personas conflictivas. Decidir si sí o si no. La continuación de una relación amorosa.

Parejas: Reunión con muchos amigos. Llegas a un acuerdo. Recuerda a tus seres queridos, no te aisles en tu relación. No cuentes tus penas a cualquiera.

Solteros: No discutas, espera que las cosas se calmen y luego hablas. Intercambio mutuo, simpatía. Nace el amor.

Mujer: Relación estable que requiere oxigenarse. Cambios inesperados. Deja de sufrir por otros. Se clara un viaje. Mudanza. La infidelidad, las discusiones y los malentendidos dan al traste una relación. Del conflicto nace el entendimiento. Son posibles las reconciliaciones. Asociación equilibrada rinde sus frutos. Un compañero, un amante, un colega, un tema de amor.

Hombre: Cambio de dirección. Se hace justicia en lo que te preocupa. Esa persona negativa sale del entorno de tu vida afectiva. Deja a esa mujer malcriada que sólo sabe llevarte por una montala rusa. Momentos conflictivos que llevan a soluciones. Debes tratar de hacer que en tu trabajo reine un ambiente de cooperación. Equilibrios que se rompen.

Consejo: Alguien espera por ti, cumple con tus promesas.



VIRGO

Palabra clave: Hijo.

Número de suerte: 014

No compares a las personas a la hora de ser equitativo con tus afectos, a cada cual según tu capacidad y entrega. Debes aceptar lo que te viene en evolución por ley divina, en lo personal y económico. Asistes a una consulta de tarot o de astrología. Amiga o vecina que te cuenta un problema personal te pone nervioso. Quieres que todo sea perfecto y no lo es. Debes aceptar los cambios que llegan y aprovechar al máximo los recursos con los que podrías, eventualmente, contar. Llegan nuevos eventos a tu vida. Avisos psico energéticos. Copas. Expandir la conciencia.

Trabajo: Sientes que hay una preferencia en tu sitio de trabajo que te molesta. No permitas que otros te maltraten.

Salud: Cuidado del cabello y uñas.

Amor: Nuevos sentimientos. No maltrates a otros con palabras duras. No hagas lo que no quieres que te hagan. Un harén.

Parejas: No vivas de ilusiones, si no trabajas y haces lo que debes no podrás salir adelante. No prestes dinero. Corriente disciplinada de luz para lograr objetivos concretos. Positividad en pareja.

Solteros: Ten conciencia de lo que haces y sus consecuencias. Recibes un dinero de un trabajo que habías realizado.

Mujer: Pon orden en tu casa. Piensa antes de actuar. Debes enfocarte en el asunto que estás realizando. Sincroniza el holograma que estás proyectando con el holograma universal. Enfrenta los altibajos, cambios repentinos y choques de opiniones con resolución. Período de lucha o competencia. Si te concentras lo suficiente, podrás ir a tu objetivo rápidamente.

Hombre: Di la verdad. No hay mal que por bien no venga. Logras lo que quieres hablando con un hombre de poder. Resuelves problemas analíticos, de estrategia o simplemente, de unos números que no te cuadran. Sigue tu razón, no tanto tus sentimientos, por ahora.

Consejo: Ten fe, se hace justicia.

LIBRA

Palabra clave: Componer.

Número de suerte: 460

Pendiente con tu salud. Ten seguridad en una llamada que quieres hacer. Mujer amiga que te apoya. Tienes bendiciones espirituales. Hijos que esperan por ti. Un nuevo camino se abrirá ante ti cuando te decidas actuar. Atiende a tus antepasados con oraciones, flores y velas. Caminos con muchos obstáculos que vences en la medida que persistes. Cambia esa forma de ser que ya no te sirve, rompe el molde, juega a ser otro yo. Dejar los miedos es el tema.

Trabajo: Concretas una entrevista laboral. Alguien de poder que te ayuda en algo de un empleo pendiente. Evaluación, cuidado con supervisores que no te quieren.

Salud: Gárgaras y buches de té de orégano.

Amor: Nada es eterno en la vida material, sólo lo espiritual roza el infinito. Enfócate en tu seguridad. Amor porvlos animales y la naturaleza.

Parejas: Llega el dinero que necesitas. Ten calma. Buenas noticias. Llegan los cambios positivos tras una sabia discriminación de tus asuntos. Trabajo metódico para lograr objetivos en pareja.

Solteros: Invitación a fiesta. En la lucha por un dinero que te deben. Sorpresas con persona agradable. Una mirada dice todo y dice nada (...).

Mujer: Entregas o recibes un dinero, harás una reunión con familiares para celebración de logro. Salidas nocturnas. Una palabra comprometida, empeñada. El dinero puede venir de muchas partes. Progreso lento pero estable. Una foto atrevida. La formación de una familia. Una relación estable y segura exige valores convencionales.

Hombre: No permitas que abusen de tu confianza. El amor lo hace todo. Buenas ideas, el tema aquí es aplicarlas. Asuntos relacionados con propiedades y bienes raíces comienzan a funcionar. Cultivar la paciencia, confiabilidad y fortaleza que harán de ti un hombre ejemplar. Alguien que ama a los niños toca a la puerta de tu corazón. Si ella, no quiere formar familia, no quiere la monogamia, tampoco quiere a tus consanguíneos, entonces para qué.

Consejo: Escucha, no hables.



ESCORPIO

Palabra clave: Personalidad.

Número de suerte: 865

Controla tus ímpetus. Ten paciencia con quien vives o donde vives. Deja la tristeza. Logras hacer algo que quieres hacer. Te mantienes alejado de un grupo de amigos que te busca y no te encuentra. Seguirás en la lucha, no te sientas destruido, vuelve a cargarte de energía. Te unes a una persona de poder en un proyecto. Recibes ayuda espiritual. Llega un dinero que te ayuda a resolver.

Trabajo: Cancelas deudas personales. Sales adelante en tu negocio, en lo económico. Logros haciendo promoción. Cambio de oficina.

Salud: Omega 3. Comer salmón, almendras o sardinas.

Amor: La vida te da nuevas oportunidades, debes fluir con tus ideas. Cambios profundos. Mudanzas. Te conectas con logros y triunfos del pasado que podrán inspirarte.

Parejas: Los resultados son lentos pero seguros. No sientas que has perdido el tiempo ya que tendrás buenos resultados.

Solteros: Ten 'paciencia con el trabajo que haces. Firmas un documento. Debes revisar la salud, hacerte un chequeo.

Mujer: Éxitos. Logros, triunfos. Decisiones sabias en medio de un problema mayúsculo. Caminos abiertos con un nuevo negocio o un hobby que logras monetizar.

Hombre: Inicias estudios, recibes una ayuda. Posible viaje. Problemas que se resuelven de un plumazo.

Consejo: No repitas los errores del pasado.

SAGITARIO

Palabra clave: Maestro.

Número de suerte: 311

No permitas que otros te manipulen, sobre todo si son personas de baja vibración. Debes hacer una actividad física, un deporte o práctica psico-física. Haces muchas cosas a la vez y sientes a veces que no avanzas. Firma con alegría. Vences las dificultades. No discutas tanto, calma, cordura. Cuidado con lo que dices a tus seres queridos. Si te tocó tener paciencia y perseverancia, por algo será. Algo con una vivienda que se concreta. Debes estar seguro de lo que quieres y asumir que nada vendrá como caído del cielo, paso a paso lograrás tus metas. Busca ese espacio interior que te permitirá estar en paz, una paz inverencial.

Trabajo: Deja atrás los problemas y busca el camino de tu prosperidad, pero debes saber que los grandes triunfos no se logran de la noche a la mañana. Cultiva la calma interior.

Salud: Dolores de muelas, oídos, garganta.

Amor: Prepárate para nievas emociones que vienen en el amor. Matrimonio. Fijas fecha. Celebraciones. Romper un círculo vicioso.

Parejas: La felicidad a tu lado. Alegrías celebraciones. Si te sientes seguro de lo que ofreces, de lo que eres capaz de dar, lo yoenes todo, deja de dudar. Alegrías por un reconocimiento.

Solteros: No te sientas solo, sal de la rutina ocupando breves espacios con ejercicios espirituales sencillos. Escucha el concejo de una persona adulta y con experiencia.

Mujer: Cuidado con las decisiones apresuradas, debes ser cautelosa. Debes revisar otros puntos de vista antes de actuar. Deberás inspirarte, encontrar motivaciones suficientes para continuar. Necesidad de iluminación, modo: "que los golpes de la vida te resbalen". No te ancles en los problemas que no tienen solución, balance. Hay un tema de entusiasmo o de sentido de la dirección que debes encontrar.

Hombre: Proyecto que se hace realidad. El trabajo será duro pero verás el resultado de tu trabajo con constancia y dedicación. Necesidad de renovación.

Consejo: Repite: "Los cielos reflejan la gloria de Dios y el universo refleja su obra". Que sea tu mantra.



CAPRICORNIO

Palabra clave: Temores.

Número de suerte: 514

Se consistente y coherente. Un triunfo sobre los enemigos. No discutas, escucha, respira, ten calma, luego hablas. Vences obstáculo. Recibes un pago y solucionas un problema. Acceso a una ayuda. Llamadas importantes que repercutirán en lo laboral o en lo económico. Te encuentras con alguien del pasado. Llamadas importantes que no debes dejar de hacer. El amor a tu lado, una persona te apoya incondicionalmente.

Trabajo: Verás el camino abierto en lo laboral pero ahora es cuando se te va a exigir orden y compromiso. Mejoras. Cambios positivos. Más ganancias.

Salud: Cansancio físico y mental.

Amor: Se agolpan en tu mente los amores del presente y el pasado, las fantasías, los fantasmas y tu realidad. ¿Te sientes amado? - esa es la respuesta...

Parejas: Llega a tu vida una persona extranjera (o desde el extranjero) que te busca para ayudarte, escúchale. Ten precaución con lo que dices.

Solteros: Todo lo detenido toma un nuevo camino. Ejercicios, es importante. Se hace justicia.

Mujer: Debes hacer ejercicios. Debes ser más independiente, aún más. Las indecisiones por adecuarte al ritmo de las personas cercanas las debes aclarar contigo misma. Deja la emocionalidad a un lado y decídete a pensar en frío. Libertad-Liberación-Paz, es el tema. Una sorpresa agradable. Bañarte desnuda en un río o cascada o andar por la casa como Dios te trajo al mundo, puede ser un ejercicio liberador.

Hombre: Te llaman urgente por algo que esperas. Sé positivo. Necesitas unas vacaciones después de tanto trabajo, desconectarte. Hijos te presionan. Un estado ideal de ser, persíguelo. Deberás estar listo si se trata de comenzar de nuevo, esta vez, haciendo uso de toda tu experiencia.

Consejo: No te desamines, sigue adelante.



ACUARIO

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 639

Solucionas un problema económico. Idea que pones en marcha te trae sorpresas. Debes hablar más con tu grupo de trabajo, comunicarte, crear inducción. Nuevos inicios en lo económico o laboral. Logros, se hace justicia en una situación que enfrentas no sin dificultades. Verás cómo todo toma su camino. Nuevos contactos. Ten fe, no pierdas la esperanza en ti. Decir adiós. Mirarte interiormente y rechazar todo lo que ya no te sirve.

Trabajo: Tienes que comprometerte con lo que haces por un interés superior. Debes llegar temprano a un lugar que queda lejos.

Salud: Hacer ejercicios y dieta.

Amor: Es el momento de aguardar por lo que viene. Cuidado con compromisos obligados. Dirigir las energías hacia un nuevo interés. Desarrollos personales e individuales.

Parejas: Si sientes cambios en tu pareja, lo sientes aislado o alejado, habla y aclara la cosas. Sé más sincero contigo mismo.

Solteros: Caminos abiertos. No te sientas solo, la fuerza que guía a las estrellas, te guía a tí también. El sol sale para ti. Recibes alegrías. Cambios afortunados luego de darle la espalda a una situación inquietante.

Mujer: No te encierres, no te ocultes, todo estará a tu alcance cuando así lo decidas. Las aperturas están a la luz del día en tu vida y el sol ilumina para ti. Una reubicación. Búsqueda de una satisfacción más espiritual. Es tiempo de cambiar los viejos esquemas y dejar el pobrecita yo, bien lejos. Mientras te alejas del pasado ina nueva relación te espera.

Hombre: Un hombre de poder que te ayuda en tu camino. Algo con un detalle que lo cambia todo. Reflexiona acerca de lo aprendido, de lo madurado, es el momento de buscar algo más satisfactorio. En el camino de una búsqueda. Sales de una situación incómoda y te diriges hacia algo nuevo.

Consejo: Aprovecha la fortuna que te llega de improviso.



PISCIS

Palabra clave: Luchas.

Número de suerte: 807

Recibes una sorpresa por tu pareja o familiar. Eres una persona importante para muchos, no importa si para pocos, lo importante es que hagas honor a tus afectos reciprocando esfuerzos para lograr objetivos comunes. La Rueda de la Fortuna a tu lado con una nueva idea a la que debes dar forma. Escuchas un comentario que te molesta. Mujer del pasado que te ofrece su apoyo incondicional te ayuda una vez más. Regalos sorpresa. Atiende los pedidosde afecto. Unión en sitio de montaña o de playa con alegría. Viaje corto por carretera. La maestría de un conocimiento especial te ayuda a alcanzar objetivos.

Trabajo: Te toman en cuenta para unos negocios o planes, será muy importante que te esfuerces. Ponen en tus manos un dinero por inversión o te confían un proyecto.

Salud: Ejercicios de respiración.

Amor: Te ofrecen algo que debes analizar. Alguien del pasado llega, será importante lo que te dice. Ponte al día con el uso de la tecnología moderna.

Parejas: Cuidado con cambios que se avecinan, camarón que se duerme... Piensa bien las cosas, no es el momento de acciones impulsivas. Sales de un sitio donde te sentías encerrado.

Solteros: Cambios en lo económico. Nuevas aperturas. Crecimiento personal. Debes hacerte limpieza espiritual. Practica la visualización creativa.

Mujer: Sé más independiente. Vas a un sitio público por celebraciones. Adivinación. Necesidad de autodeterminación. Ser el centro de atracción tiene sus ventajas pero también sus desventajas. Necesidad de desarrollar habilidad lingüística. Un asunto que tiene que ver con pericia. Observa, alguien enfermo o deprimido a tu lado y no te estás dando cuenta.

Hombre: Recibes un documento que esperabas con ansiedad. Te sientes muy cansado. Una limpieza a fondo en tu casa, saca lo que no usas, pinta, repara lo dañado, redecora o compra un detalle que te guste, hazlo tú. Serás el capitán de tu destino cuando: Aprendas de los errores del pasado, cuando tu habilidad para tomar decisiones y riesgos sea coherente con tus habilidades, cuando puedas crear de la nada proyectos con potencial.

Consejo: Deja el miedo, sigue adelante.