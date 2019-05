Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES:

Palabra Clave: Endulzar

Numero de suerte:

327

568

Tenderás puentes con una persona que es incondicional contigo. Te reconcilias con un ser querido, intentas hacer las pases con una persona que al parecer, se equivocó contigo. Grandes cambios en viaje largo, se siembran las semillas de una nueva vida. Gente que pertenece al mundo espiritual se acerca a ti. Harás algo que pone a prueba a la persona que está a tu lado.

Trabajo: Cambios positivos respecto a lo que quieres. Logros. Tu pareja te ayuda en una meta. Evita confrontar a los demás por chismes.

Salud: Una mejoría. Terminar tratamiento.

Amor: Acuerdos. Vas a un sitio especial. Colaboración con tu pareja.

Parejas: Asume tu responsabilidad. Obtienes una información importante. Trabajo en conjunto que rinde frutos. Acercamiento, necesidad de romper barreras.

Solteros: Terminas o te alejas de una persona que te causa problemas o te causa alteración, se trata de alguien muy negativo.

Mujer: Debes aceptar los cambios. Darás mucho por tu familia. Visita inesperada. Cultiva la confianza en tí misma. El reto es que tengas la capacidad para superar los problemas gracias al ejercicio de tu fuerza ee voluntad. Necesidad de resistir y de aprovechar tus impuldos instintivos. Un poco de virilidad, deberás ser fuerte.

Hombre: Alegrías pasajeras. Negocios con personas que te proponen recuperes tu vitalidad. Prosperidad si logras canalizar tu energía hacia el logro de tus objetivos. Colaboras con tus parientes. Es el momento para que tengas fe en tí mismo. Mantén a raya la depresión, la timidez y la inseguridad, si no lo haces, no podrás mantener una posición fuerte. Suerte. Consejo: la diplomacia y el tacto te harán triunfar.



TAURO:

Palabra Clave: Merecimiento

Numero de suerte:

168

571

Viaje a otras tierras, o muy frías, o muy calientes. Gente y vivencias extremas. Prepárate para un cambio de vida, ábrete, procura adaptarte lo antes posible a las nuevas circunstancias (cosa que no es fácil para ningún Toro). No te aisles. Amiga te pide un consejo o te cuenta un problema. Hay personas que te impiden actuar a tus anchas. Le tienes miedo a un futuro incierto. No puedes pedir tanto tiempo para realizar la labor que se te exige, ponte en eso. Una mujer te llama o escribe para darte una gran noticia. Estabilidad sentimental. Reuniones nocturnas con buenas nuevas o lindas experiencias.

Trabajo: Pierdes el miedo y afrontas una situación delicada. Hecho curioso en un ascensor con un jefe o supervisor. Te centras en ser reconocido por tus talentos.

Salud: Estrés. Dolores de espalda.

Amor: Evita lo que sabes te perturba. Paseos a sitio verde para equilibrarte. Diversión en piscina, río o lago con amigos y familiares.

Parejas: Con el dinero que recibirás podrás pagar unas deudas. Un feliz fin de semana donde planificas a mediano plazo.

Solteros: Cuidado donde discutes o haces un reclamo a un allegado. Necesidad de planificación, necesitas centrarte en lograr entender hacia dónde vas.

Mujer: Asume tus responsabilidades sin quejarte tanto. Asunto con pasarela o modelaje, puede ser una foto atrevida también. Una acción osada. Motívate, encuentra tu potencial creativo y desarrolla. Una buena experiencia sexual. Si has estado esperando un comunicado, una llamada o mail, sé paciente, pronto llegará.

Hombre: Reconciliación que vale la pena. Modificaciones en fechas que estaban marcadas en agenda. Una nueva agenda. Apoyo de mamá, comunicación con papá. Moda, coquetería masculina. Espera una ardiente y apasionada relación. Nuevo romance si te atreves.

Consejo: El amor tiene poder curativo. Sánate.



GÉMINIS:

Palabra Clave: Tradición

Numero de suerte:

028

419

Vences los obstáculos y ganas algo que quieres. Termina lo que empezaste. No te involucres con nadie problemático, bien lejos de gente con tendencias suicidas, conflictos de identidad o heridos por relaciones anteriores. Buscas estabilidad. Reconoce cuando te equivocas. Esta semana será de cuidado por los gatos que se te presentan, uno tras otro. Debes estar seguro de ti mismo. Doctrina teológica.

Trabajo: Cautela con la gente falsa. Protege tu dinero. Proyectos de envergadura. Rompe con la rutina, ponte creativo.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Evita los celos, te traerán problemas. Molestias pasajeras. Desacuerdos tontos.

Parejas: No juegues con los sentimientos de nadie. Cautela con un chismoso. Escucha tu corazón. Necesidad de ir un poco más allá de lo convencional.

Solteros: Te molesta un cambio de clima o de sitio. Aperturas. Recuerdos dulces. Rechazo de lo convencional. Espíritu guerrero.

Mujer: Cambios necesarios por hacer en la cocina o sala (en lo que está a la vista). No te estreses por la comida. Necesidad de consultar a un experto para que te ayude en una situación específica. Alguien con autoridad intercede en tu nombre. Una persona seria en sus intenciones cuando tú estás de rochela o viceversa.

Hombre: Tienes que hacer unos arreglos en tu casa. Un reencuentro con la vida religiosa o con ejercicios espirituales que te pueden fortalecer. Escuelas o sitios de culto y adoración en los que sientes una presencia superior. Relaciones platónicas. Una fijación. Te enfrentas con los códigos establecidos de comportamiento, afirmándolos o poniéndolos en duda.

Consejo: Acepta los cambios con templanza.



CANCER:

Palabra Clave: Progresar

Numero de suerte:

864

572

Viaje por carretera o en tren. Aislamiento por miedo o dudas que debes vencer. Debes ir a tierras calientes para recargarte. Descubre tu habilidad, afirma tu talento. Te llaman de un periódico o medio, trato con una persona importante por video. Quiérete más, no permitas que te manipulen. Adaptación. Persiste en conseguir esos papeles que te faltan, pide apoyo. Una orientación hacia el trabajo. Necesidad de hablar, de ponerte en sintonía con un nuevo plan de vida, de involucrar a los demás o involucrarte en una estrategia conjunta.

Trabajo: Respeta los convenios. Tu palabra empeñada es tan valiosa como el oro, recuérdalo.

Salud: Chequéate los dolores en las piernas por circulación o articulaciones.

Amor: Proyectos que involucran el amor. Mudanza o arreglos para compartir con un familiar espacios bien distribuidos. Cambio de ideas o de intereses.

Parejas: Nueva imagen que tu pareja sabe apreciar. Amigos o familiares van a tu casa. Recoges lo que siembras. Necesidad de afirmación. También es bueno que le resaltes sus virtudes.

Solteros: Sé más solidario. Compra y venta. Triunfo. Un cierto egoísmo a la hora de hacer algo por alguien que no es muy expresivo.

Mujer: Querida amiga te escribe. Si puedes, habla con Dios. Necedidad de que te consideren. Viajes. Fuentes inesperadas de dinero. Amor por los animales, la naturaleza o los bebés que te equilibra. A punto de obtener una inesperada fuente de prosperidad. Si eres de esas cancerianas involucradas con empresas de gran envergadura, conseguirás un logro importante.

Hombre: Cumple lo que le ofreciste a los niños. Conéctate con la naturaleza. Hecho curioso con una chica linda que le hace mimos a tu perro mientras le paseas. Paseos a sitio conocido donde un contacto visual termina en cálida sonrisa y tal vez, en algo más. Necesidad de amor o de apoyo. Miedo al fracaso.

Consejo: No renuncies prematuramente a seguir adelante, resolución.



LEO:

Palabra Clave: Severidad

Numero de suerte:

863

811

Un familiar o amigo te buscan en un sitio para llevarte a otro. Los sueños se hacen realidad cuando uno pone empeño. Nueva pasión que alimenta tu corazón. Evita tener contacto con gente violenta. Hecho curioso con una mascota. No discutas airadamente. Cautela con las infidelidades. Objetivos te impulsan a una mejor vida. Acciones equilibradas producen resultados convenientes.

Trabajo: Asunto sin terminar un domingo o feriado laboral o un suceso especial un día no convencional.

Salud: Examen general. Pruebas de sangre.

Amor: Un conocido te busca y ya sabes para qué. Proyectos. Lloras en silencio por lo algo que perdiste en el camino. Parejas: Recuerdos. Tristeza por separaciones o por algo sucedido en el pasado. Necesidad de borrón y cuenta nueva. Una nueva oportunidad.

Solteros: No pelees con tu madre. Hermanos te aclaran una situación. Escucha ese consejo oportuno.

Mujer: Brindarás por un ser querido. Verás a conocido de otros tiempos que te hacía temblar las piernas, pero todo es diferente. Alguna nostalgia, una saudade. Suspiros en soledad. Una intuición, alguien que sientes se aproxima. Emerges fortalecida de circunstancias negativas. Necesidad de ser fuerte en la adversidad.

Hombre: Vas a un sitio en el que hay mucho arte y te relajas. Un allegado te quiere ayudar pero no sabe cómo ofrecerte la mano. En poco tiempo tratarás con correspondencia importante. Una persona te abrirá puertas. Una relación segura que te llena de placer, sana tus heridas y se concreta para bien.

Consejo: No detengas a nadie que quiera amarte y que sientas es una persona fuerte y decidida.



VIRGO:

Palabra Clave: Suerte

Numero de suerte:

206

636

Evita la vanidad que no refleja sino inseguridad, esa que muestra alguna persona que no es de tu agrado. Emociones a flor de piel. Buscarás una colección de cosas valiosas, pocas pero muy valiosas. El desapego tiene algunos límites cuando a lo que te apegas es tu oxígeno. Disfrutarás con una persona especial. Sientes la oportunidad de algo nuevo. Una persona, a la que no deseas atender pero que te ha estado llamando, te encuentra. Planes para canalizar el uso apropiado de tus talentos. Una oportunidad para ganarte un dinerito.

Trabajo: Éxito y más éxito. Ayudas a los demás. Haces arreglos en la oficina.

Salud: Cansancio y dolores en la espalda. Amor: Amante del amor, buscando una ilusión. Tu encanto atrapará a una persona muy afortunada si sabes hipnotizarla. No permitas que te quiten lo que te pertenece.

Parejas: Ten calma, no discutas lanzando por los aires cuanto objeto te encuentras. Alegría por reconciliación. Esperanza renovada.

Solteros: Proyectos para estudios o cursos preparatorios. Inicios. Una acreditación que consigues con mucho sacrificio.

Mujer: No digas a otros lo que no harás. Dirás: cuánto tiempo ha pasado y él no llega... o no se manifiesta. ¿Esperas que el dolor pase? - ponte en actividad, llena tu agenda porque todo se supera cuando sudas. Deseo de un mejor estatus. Aplica tus talentos para mejorar. Serás retribuida por un trabajo competente. Reconocimientos.

Hombre: Hecho curioso con una sombra. No te sientas solo, busca a tus amigos. Una relación muy inclusiva, sal con esas personas conocidas que quieren saber de ti y disfrutar de tu compañía sin que estés con tu pareja. Harás arreglos en tu casa. ¿Vaping y gin tonic o Habano y whisky?, el carácter no tiene que ver con la edad. Ponte los pantalones respecto a tu desarrollo profesional.

Consejo: Vive en armonía y busca un espacio para ti, sólo para ti.



LIBRA:

Palabra Clave: Dualidad

Numero de suerte:

044

993

Logras un sueño muy deseado. Debes ser más sincero con la persona con la que estás. Cambio de vivienda, cuando no es propia ese es el riesgo. Sé más productivo. Firmeza y disciplina, son cualidades que van de la mano. Asunto con un cuaderno de color azul o morado. Descubres un mensaje que no habías visto. Necesidad de tomar una decisión. Ese(a) amigo(a) que deseas llamar para saludar y lo pospones. Viaje o mudanza que altera tu vida. Tu excesivo orgullo o el de alguien más causarán problemas. Insatisfacción que conduce a discuciones.

Trabajo: A veces, sumergirte en la música es tu equilibrio. Vivirás un proceso de cambios positivos.

Salud: Cambio de ambiente te hace daño. Amor: Te dedican una canción. Te sientes sorprendido por el afecto que te demuestran.

Parejas: Deja el pasado donde está. Solteros: Te regalan flores. Bendice y lograrás lo que te propongas.

Mujer: No temas. Un asunto termina para bien. Valores mal ubicados. Problemas en asuntos relacionados con las propiedades. Necesidad de flexibilidad. Un cambio de ambiente o de trabajo, a veces es sólo que cambia el aura de un lugar. Todo cambia, todo fluye. Hora de dividir recursos. Exprimes o te exprimen.

Hombre: Cuidado con lo que bebes y comes de más. Hijo necesita de ti. Modificaciones en fechas para concretar un documento. Es el.momento de hacer frente a las variaciones de la vida. Una nueva relación clandestina o un deseo oculto que escondes muy bien. Finanzas riesgosas, ponte las pilas.

Consejo: La verdad es importante pero el que no ve es como el que no siente.



ESCORPIO:

Palabra Clave: Regocijo

Numero de suerte:

172

777

Compra de muebles o cojines. Se soluciona un problema por una vivienda. Superas momentos difíciles. Debes buscar nuevos pasatiempos, algo estimulante, si no es ina actividad física que sea intelectual. Celebraciones. Pon tu mente en movimiento. Cuidado con el exceso de peso. Te agradecerán unas críticas constructivas. Las cosas están lentas pero hay satisfacciones, las verás. Apoyo económico inesperado.

Trabajo: Cambios en la nómina, favorables.

Salud: Virosis. No abuses del cigarro.

Amor: Te agradecerán porque darás algo bello de ti, eso crecerá como un jardín florido. Recibes un regalo en sitio bullicioso. Algunos del signo tienen falta de interés, cuidado.

Parejas: El futuro depende de ti. No dejes para mañana lo que tienes en las manos hoy para hacer. Cambio de fecha. Más abrazos, más caricias, más besos por favor.

Solteros: Será muy fácil si intentas lograr lo que te propones con orden, de manera desordenada no verás con claridad. Un futuro cercano muy positivo.

Mujer: Calma, hazlo como a tí te gusta y verás los resultados. Será mejor si hablas y eres clara, comunicación. No abuses de los placeres. Todos tenemos adicciones que pueden llevarnos a la perdición, la mayoría son emocionales. Manejar una situación en pareja. ¿Cuál es el motivo para reír? - debes saber que hasta los grandes guerreros tienen risas plenas, busca un espacio para la risa.

Hombre: Madre te necesita. Éxito. Te darán un sí y fijarás una fecha. El tiempo es tan sólo una manera de medir el movimiento, muévete ! Un individuo egoísta, taimado, gris, dale una patada por el... y aléjate contento. No te pongas pesado con quien no debes. Hedonismo. Entre la promiscuidad y el sexo sin amor hay una lección muy valiosa que te dejará la vida. Mejor estar calmadito.

Consejo: Cultiva el equilibrio mental, la paz.



SAGITARIO:

Palabra Clave: Distancia

Numero de suerte:

354

576

Tendencias negativas dañan una reunión de negocios porque hay mucha tensión, busca aire y ponte frío. Lee bien lo que firmas. No cargues a los demás con tus problemas. Te cuesta entenderlo pero si te quejas mucho la gente se aparta. Encuentras apoyo con un Banco. Te tienden la mano. Protección espiritual. Compra de equipos o herramientas. Se te ocurre un negocio o logras ver un camino que está libre. Cuidado con amenazar a alguien. Te liberas de ataduras y compromisos. Apoyo económico familiar en la cuerda floja. Alegría por matrimonio o unión sentimental.

Trabajo: Llega la luz. No discutas con compañeros o clientes. Un curso o entrenamiento que deviene positivo.

Salud: Dieta y ejercicio.

Amor: Un nacimiento trae cambios a tu vida. Canciones hermosas que te traen recuerdos. Compra de ropa en pareja. Es más fácil si estás en trajedebaño.

Parejas: Compra de vivienda. Deseos de viajar lejos y respirar otro aire. Saca a los niños de la cama que compartes con tu pareja, no pierdas tu intimidad. De lo que se trata es de que recuperes espacios ímtimos.

Solteros: Se consolida la economía por una oportunidad muy valiosa como caída del cielo, atento, no la dejes pasar. Amigo molesto por asunto religioso o espiritual. Cambio de dirección que tienes que poner al día.

Mujer: Tu familia te hace una invitación especial. Creatividad. Deberás escoger. Elecciones. Necesidad de apoyo en medio del cierre de un negocio o inauguración. Tener tu propia familia, es un regalo de Dios. Compromisos con una forma de vida no te dejan ver otras oportunidades. Hacer del hogar un lugar confortable y bello.

Hombre: Debes ayudar a un amigo con problemas. Alguien colabora contigo en que mejores tu vida. Matrimonio por conveniencia. Hecho curioso vonculado a un miembro de la familia que se va. Argumentos donde la palabra "familia" sale a relucir. Distancias que no se logran acortar, vacíos que no se logran llenar.

Consejo: Ten confianza y verás.



CAPRICORNIO:

Palabra Clave: Fe

Numero de suerte:

315

761

Alguien especial se asocia contigo para conseguir una meta, ésto modifica tu destino. Se cura una herida. Lloras por alegría. Inicia un cambio exigente, deberás aumentar tus ingresos si quieres hacerle frente. Un nuevo cielo se abre para ti. Embarazo. Matrimonio. Asunto con luces y cámaras o videos. Se va un ser muy querido. Hecho curioso en la calle. Planificas un cambio de vehículo. Trabajo: Negocios de compra y venta te favorecen en este momento. Viaje por negocio. Enviar tus creaciones a sitios distantes. Formar un equipo de trabajo.

Salud: Operación ambulatoria pendiente. Situación odontológica.

Amor: Mujer chismosa y negativa se aleja por fin de ti. Las semillas en el jardín del amor comienzan a brotar. Un desafío, una realización.

Parejas: Se habla de mejorar el carácter para mejorar la relación. Se ponen los puntos sobre las íes respecto a la "cooperación". Objetivos difíciles te exigen cambiar estrategias.

Solteros: Asunto con una reja o ventanas. Terquedad. Deja atrás las alianzas inútiles. Un amor, una suerte.

Mujer: Olvida el pasado. Busca a tu familia. Necesitas algo que llene el vacío. Naciste para triunfar, céntrate. Te alistas para el inicio de una nueva etapa en tu vida. Noticias relacionadas con negocios. Tiempo para planificar campañas publicitarias. Una mujer, desenvuelta, que sonríe mucho, te ofrece ayuda útil. Oportunidad para trabajar en cooperación.

Hombre: Asunto con una habitación que debes arreglar a fondo. Regresa el pasado. Escuchas a tu pareja. Confianza y despreocupación que deberás calibrar con las necesidades del momento. Bajarse del pedestal. Asimir responsabilidades. Vencer la timidez y establecer objetovos claros. Surgen nuevas ideas, lo importante no es que puedas materializarlas.

Consejo: Acepta los cambios.



ACUARIO:

Palabra Clave: Dedicación

Numero de suerte:

233

747

Es tarde para el amor que dejaste en el pasado. Quieres hacer realidad tus sueños. Un paso a la vez. Controla lo que dices en una reunión apresurada donde se pretenden resolver asuntos urgentes. Te dirán que alguien no se va hasta que todo se aclare. Mujer rubia de cuidado. Todo tiene su momento. Hubo algo que no aceptaste hacer pero que ahora quieres realizar. Escucha consejos. Hay un tema de persistencia. Un desarrollo gradual. Momento para mostrar tus destrezas. Trabaja con método y planificación.

Trabajo: Tienes el control pero no abuses del poder. No juegues en la oficina con los fuertes egos que enfrentas día a día. Buenas noticias acerca de dinero. Un plan bien realizado produce resultados.

Salud: Cuidado con tu dieta.

Amor: Te demuestran que te quieren, demuestra tú a quien quieres con tus acciones. Abre tu mente. Noticias acerca de hijos.

Parejas: Al cuidado de cosas materiales. Con el amor no se pueden forzar las cosas. La formación de bases sólidas.

Solteros: Equilibrar intereses familiares y personales. Una tristeza. Lloras por alguien que perdiste o que se quedó en el pasado. Necesidad de afecto.

Mujer: Tratas de buscar a un conocido que no desea verte. Llénate de energía. Recuperación gradual después de golpes emocionales. Tres palabras clave: Vivacidad, valor e iniciativa. Utiliza a fondo tus sentidos para los negocios. El pensamiento positivo tiene poder.

Hombre: Sales de la rutina. Vuelves al lugar en el que creciste, físicamente o a través de tus recuerdos. Hermanos necesitan encontrarse. Actúa con generosidad. Demuestra que eres competente. Deberás ser muy previsivo. Versatilidad. Ponle pasión a tus sueños.

Consejo: Canaliza tus ambiciones con enfoque.



PISCIS:

Palabra Clave: Transformación

Numero de suerte:

863

822

Logras un sueño. Gastos que desequilibran tu presupuesto. Debes estar firme en lo que deseas. Sé más decidido. Viajes o paseos siguiendo una señal. El pasado vuelve a tu vida, no repitas los mismos errores. Pide ayuda, apóyate en las buenas pocas personas que conoces. Hombre moreno implementa cambios. Viajes por negocio o entrevista. Ante la pérdida de seguridad material deberás modificar estrategias y salir de tu zona de confort. ¿Ves una luz al final del túnel? - síguela. El sentimiento de no poder regresar.

Trabajo: Tienes el control pero necesitas concretar. El tiempo te hace olvidar. Logros. Necesidad de aumentar tus ingresos. Enfrentarás a la culpa o a la verguenza, una caída o una pérdida pero saldrás victorioso si eliminas lo que no vale la pena. Aprender a trabajar en equipo.

Salud: Estómago. Estrés.

Amor: Quieres recuperar los momentos perdidos. Cambios dramáticos. Aprender una gran verdad.

Parejas: Alguien que te dá todo de sí. Cuidado con niños y adolescentes. No pierdas el enfoque.

Solteros: Sé decidido, esperan por ti. Mujer: Terminas un asunto pendiente. Vives un momento inolvidable. No te arrepientas de tus actos. Una gran verdad acerca de tí misma que implica entender dónde están tus limitaciones. Es el momento de liberarte de las convenciones, creencias implantadas y autolimitaciones. De lo que se trata es de ordenarte, ¿podrás?

Hombre: La confianza es importante. Necesitas una limpieza espiritual. No vivas de ilusiones. Deberás destruir todos los muros que te aprisionan. Con objetividad enfrentarás falsas creencias. Un desastre, un momento de objetividad. Una mujer te abre una puertas que creías cerradas. Trata de usar más colores vivos en tu ropa.

Consejo: Cuando sabes que más nunca serán igual las cosas, es el momento de recoger las piezas y comenzar de nuevo.