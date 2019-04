Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Tolerancia.

Número de suerte: 391

Hecho curioso con algo que brilla en casa. Cambio de vivienda o expectativasal respecto. Dejar el rencor cura el alma. Algo con una herencia material o espiritual. Vas a un sitio donde te arreglan una ropa. Una mujer te ofrece su ayuda. Un cambio necesario en tu vida. Vendes un vehículo, negocios vinculados a un carro. Ten paciencia esta vez a la hora de renovar un plan de acción que no deberás dejar a la mitad del camino. Pendiente con hijos varones.

Trabajo: Firmas documentos. Recibes un dinero. Ten calma que todo se aclarará. Ascenso.

Salud: Cansancio, estrés.

Amor: Nuevos amigos. Enfrentas una prueba, verás si vale la pena aferrarte a personas que no valen la pena. Te pondrán a elegir. Evades a alguien.

Parejas: Ten prudencia. Evita malcriadeces o niñadas. Deseos de salir corriendo. Compra especial de alimentos o artículos para la casa

Solteros: Nuevos compromisos. Harás muchas cosas a la vez, lo que se traduce en cansancio. Recuperación y estabilidad en lo económico a partir de un contacto, del desarrollo de una idea.

Mujer: Vas camino al éxito. Desconfías de personas que se acercaron a ti en el pasado, con las que no te fue bien y ahora regresan. Cambios positivos si logras cortas con el pasado.

Hombre: Cuidado con juegos de palabras cuando enfrentes una situación que amerita ser directo. Viajes. Controla los pensamientos negativos, trata de llegar a la fuente para que la superes.

Consejo: No pierdas la fe, ni la confianza, sobre todo en tí mismo.



TAURO

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte: 928

Usarás algo que te regalaron con amor. Viaje por negocio o estudios está cada vez más cerca. Una persona enamorada te dice lo que siente por ti. Un romance en tu vida en un mal momento. Debes prepararte para algo que llega a tu vida de sorpresa y que te será difícil rechazar. Si te vas, no pretendas que se enamore. "No hay mal que por bien no venga" - dice el dicho. Cambios de vivienda o habitación. Compras en sitio muy grande.

Trabajo: Cambios y renovaciones. Nuevas aventuras. Ten confianza en los que trabajan contigo.

Salud: Ansiedad. Migrañas.

Amor: Alegrías con amigos. Te sentirás feliz porque conquistas a una persona que te gusta desde hace mucho tiempo. Alguien por fin se dá cuenta de que existes.

Parejas: Distanciamientos por celos y mentiras. Controla malos hábitos para que las cosas funcionen. Nuevos retos en el amor te piden que pongas en balanza ciertas cosas.

Solteros: Negocio que te trae una buena entrada de dinero. Invitación a sitio natural o a un parque.

Mujer: Cambio de look que te favorece. Algo con un nuevo empleo que concretas. Una mujer te ayuda con una vivienda.

Hombre: Algo sucede muy agradable en un restaurante con personas conocidas. Recibes ganancias por juegos de azar. Un premio o reconocimiento.

Consejo: No pares en medio de la lucha, vienen días positivos que exigen persistas.



GÉMINIS

Palabra clave: Beneficios.

Número de suerte: 423

Celebraciones venideras con planes provechosos. Cambios en un itinerario de viaje. Estás preocupado por un dinero que necesitas. Algo con cambio de moneda. Documentos que llegan a tus manos después de mucho esfuerzo. Cuídate de engaños. Algo tienes pendiente con una persona de poder. Nuevas personas en tu vida. Viajes por vacaciones o saltos al vacío para renovar tu vida. Nuevas evoluciones. Alegrías.

Trabajo: Problema con un compañero que debes solucionar. Alguien te ayuda con un nuevo empleo o la expansión del que tienes.

Salud: Hacer chequeo médico, medicina general.

Amor: Debes tener calma y sobre todo, buscar el orden en tu vida. No hagas tantas cosas a la vez.

Parejas: Estarás planificando un viaje o traslado. Experiencia reparadora. Algo con sitio de mucho sol. Estás en la fila por algo que te ofrecieron.

Solteros: Limpieza de cutis. Llega una persona especial. En lo que buscas hay una suerte para ti. Noticias de un empleo. Una buena noticia llega para ti.

Mujer: Debes hacer dieta o ejercicios. Debes tener calma y hacer las cosas poco a poco, paso a paso.

Hombre: Te vistes de color blanco para una ceremonia. Estás en el camino de la abundancia. Un favor que te devuelven.

Consejo: Controla la depresión y las autolimitaciones, no te sirven.



CANCER

Palabra clave: Decoración.

Número de suerte: 021

Cuidado con los negocios que haces por debajo de cuerda. Fijas una fecha para aclarar una duda. Deja atrás a las personas negativas. Sé claro a la hora de paseos o viajes con tu pareja, nada de engaños. Gastas un dinero que no debías haber tocado para eso. Compra de telas o asunto vinculado a la renovación de un vestuario. El amor llega a tu vida tu alegrías. Llamadas telefónicas con gratas sorpresas.

Trabajo: cuidado con la rivalidad en tu oficina. No discutas con jefes. Separaciones o se van personas clave. Viajes de ida y vuelta.

Salud: Atender el sistema circulatorio.

Amor: Ten calma, no discutas, cultiva la paz en donde estás. Algo con un mensaje de texto o chat llama tu atención grandemente. Asistes a una iglesia o templo con amigos.

Parejas: Suerte en el azar, la Rueda de la Fortuna está de tu lado. Alegrías efímeras. Indecisiones y preocupación por lo que pasa a tu alrededor. Una ansiedad que no logras precisar de dónde viene.

Solteros: Debes cancelar deudas pendientes. Asistirás a una reunión con amigos del pasado.

Mujer: Cuidado con una mujer de mal carácter que sin embargo es muy atractiva. Controla los malos malos hábitos.

Hombre: La suerte está contigo. Muchas bendiciones. Dinero que llega a tus manos te resuelve. Enfócate en salir de círculos viciosos.

Consejo: No dudes del amor, por influencia de otros.

LEO

Palabra clave: Amigos.

Número de suerte: 351

Reencuentro con amigos. Una nueva etapa. Aperturas. Debes colocar los pies en la tierra. No te dejes engañar, ni que te impongan a la fuerza lo que vas hacer. Deja de llorar, las lágrimas limpian pero en demasía secan. Cambios y aperturas. Nuevos escenarios. Utiliza tu intuición. Viajes cortos. Dinero que te ganas dignamente, se reproduce. Tu economía exige te centres, debes organizarte.

Trabajo: Celebraciones. Arreglos en tu oficina. Cuidado con los comentarios que haces de terceros en reunión con compañeros.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Mujer amiga que te apoya en algo personal, afirma su fe en tí. Se cancela o retrasa una boda o sociedad. Aléjate de personas enfermizas.

Parejas: Tratamiento para un familiar que consigues a buen precio y se lo haces llegar. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí - dice una bossa nova. Si alguien se va muy lejos, nunca serán igual las cosas, no te mientas.

Solteros: No prometas lo que no vas a cumplir. Te sientes atrapado en un sitio. Vences una situación familiar.

Mujer: Una pareja te ayudan en algo importante, él más que ella, claro. Cancelas deudas pendientes. Entre una operación estética y un cambio radical de vida y rutinas...

Hombre: Nuevas organizaciones o empresas con las que debes hacer contacto para cerrar positivamente el semestre, recuerda faltan sólo dos meses. No descartes sacar un dinero de un sitio para obtener mejores rendimientos en otro. Estabilidad en la familia que celebrarías si estuvieran todos unidos. Nacimientos. Tranquilidad. Alegrías.

Consejo: Ayuda al que puedas.



VIRGO

Palabra clave: Orgullo.

Número de suerte: 128

Una persona que no te atendía te dá una oportunidad. Cambio de decisión. Tienes en tus manos herramientas para hacer lo que quieres. Mudanzas y cambios repentinos. La vida te dá algo que, en otro momento, diste tú en el pasado. Arreglas documentos. Cambio de plan que debes atender con carácter de urgencia. Un nuevo empleo o negocio.

Trabajo: Estás listo para una entrevista con un hombre de poder que te ofrece un empleo o una oportunidad.

Salud: Cirugía estética. Cuidados de la piel.

Amor: Bendiciones espirituales por todos los lados. Logras una estabilidad económica que se traduce en armonía respecto a una relación. Viajes a otra ciudad.

Parejas: Firmas un documento. Tienes que estar pendiente de un grupo de personas cercanas para concretar algo importante.

Solteros: Nuevas metas que atender. Éxitos y triunfos en tu lucha, en tu batalla. Cuídate de traiciones de personas cercanas.

Mujer: Nueva inversiones. Hombre que te da la mano y te ayuda, de repente desaparece. Necesitas descansar.

Hombre: Te sientes atado en un lugar. Indecisiones por un nuevo empleo. Alegrías con niños. Alguien te grita y no sabes por qué.

Consejo: Ríe y bendice tu día.

LIBRA

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 013

Sé positivo respecto a lo que haces en función de crecer. Cuidado con personas negativas para los negocios, te atrasan. Nuevas y mágicas influencias, cambios positivos en tu vida si permites que te apoyen. Se soluciona un problema personal o familiar. La sanación llega a tu vida. No discutas con tu familia o pareja, para perder el tiempo, ya que hay solución. Estarás apurado por contratos o papeles. Acuerdos.

Trabajo: Grandes decisiones, todo te sale bien. Sé justo con las personas que trabajan contigo. Un favor que te salva la vida.

Salud: Dolor en la espalda - cuello.

Amor: Acuerdos con tu pareja por fechas que se fijan. Escuchas música con alegrías.

Parejas: Fiestas en privado. Embarazo. Alegrías. Cambios en tu entorno o una mudanza a sitio más fresco. Reunión en tu sitio de trabajo repercute en tu vida de pareja.

Solteros: Despides a alguien que se va al extranjero o a otro Estado. Te reúnes con amigos por negocios.

Mujer: Sientes que alguien se impone a la fuerza y eso no te gusta. Hay cosas que no valen la pena. Adelante, toma la decisión y quiérete.

Hombre: Tristeza. Nuevas maneras de estar en contacto con la familia. Te alejas de alguien de malos sentimientos. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Ordena y analiza bien lo que quieres lograr antes de dar esos pasos importantes.



ESCORPIO

Palabra clave: Energías.

Número de suerte: 329

Deja de quejarte y actúa, trabaja duro, no esperes que otros lo hagan por ti. Debes tomar decisiones radicales. Buscas una referencia. Tendrás la posibilidad de una nueva y mejor sociedad. Ten calma y mantén la esperanza, llega la ayuda inesperadamente. Te regalan una caja con muchas sorpresas. Amiga que no es verdadera por fin se te revela.

Trabajo: Escuchas a una amiga que ofrecen un empleo en un sitio, debes ir, te conviene. La suerte de tu lado.

Salud: Dolores en articulaciones.

Amor: Reconciliación. Alegrías por decisiones que tomaste en el pasado que te libraron de michos problemas presentes. Mudanza con tu pareja. Niños que te dan alegrías.

Parejas: Se concreta un negocio. Logran estabilidad con un grupo de personas extranjeras. Lo que no es tuyo, déjalo, no te metas en problemas. Asistes a una iglesia.

Solteros: Persona de poder te busca y tú no quieres involucrarte en cosas poco claras. Recoges un dinero o algo que es tuyo, clandestinamente. Negocios bajo la mesa. Picardías.

Mujer: Una nueva historia de amor en tu vida. La vida te da una nueva oportunidad, cuidado no la pierdas. Sonríe más, fortalece tu aura, que crezca tu brillo.

Hombre: Cuídate de una mala administración y sus consecuencias. Discusiones y acuerdos. Prometes algo y no cumples.

Consejo: Una oración especial.

SAGITARIO

Palabra clave: Ego.

Número de suerte: 009

Estás pendiente de un cambio o mudanza que tienes que hacer. Buena suerte en un negocio que estaba parado y de repente se activa positivamente. Cambios, evolución, la Rueda de la Fortuna te dá la oportunidad de ganarte un dinero o de adquirir un bien en oferta. Reuniones familiares. Alegrías con padres. Un gran amor llega a tu vida o se afirman los votos. Compra y venta de terrenos. Un vehículo blanco y uno rojo. Hecho curioso con una pareja que desea quedarse contigo y tú quieres más espacio para respirar.

Trabajo: recibes un dinero que inviertes en una mercancía o en divisas virtuales. Luchas por tus sueños.

Salud: Estrés. Malestar estomacal.

Amor: Algo con mendigo en la calle. Compras nerviosas. Controla el estrés. Todo pasa. No escuches chismes.

Parejas: Llega un cambio positivo que te abre los caminos para un viaje al exterior. Algo se te queda en un carro.

Solteros: Planificas algo con la familia. Cuidado, no dejes o pierdas lo que tienes por emociones pasajeras.

Mujer: Madre que pide una reunión familiar. Alguien se separa de la familia. Si una persona está detrás de un sueño promisorio, hay que dejarla ir.

Hombre: Asistes a una misa especial. Algo con una revisión psíquica que debes hacerte. Cuidado con enemigos ocultos.

Consejo: Reflexiona entorno a lo que has pasado pero no te quedes anclado a puertos ya lejanos.



CAPRICORNIO

Palabra clave: Contactos.

Número de suerte: 002

Le pides disculpas a un amigo o bienqueriente. Nueva producción o misión. La Rueda de la Fortuna acompaña a tus hijos. Te ganas un dinero en la lotería o en algo que implica suerte. Embarazo. Cuidado de quien te enamoras. Algo curioso en sitio de mucha basura. Mujer de poder a tu lado. Algo con la vida espiritual está pendiente, cumple tus promesas.

Trabajo: Se estabiliza una relación con personas que se oponen a lo que quieres.

Salud: Odontólogo. Malestar estomacal.

Amor: Te encuentras con alguien del pasado. Solucionas un problema o se aclara una situación que te quitaba el sueño.

Parejas: Compra de ropa de color blanca. Bendiciones espirituales. Nuevos inicios. Alegrías. Los hijos te exigen.

Solteros: Nuevas oportunidades en lo económico. Debes cuidar más tu salud. Debes limpiar más a fondo tu casa.

Mujer: La suerte está a tu lado. Algo que logras pero que en realidad, no satisface lo que realmente quieres. Llegas a un acuerdo por una vivienda.

Hombre: Lo que no te hace feliz déjalo ir. Personas de tierras lejanas que llegan a tu casa y traen un desbarajuste.

Consejo: Sé agradecido por lo que tienes, por todo lo logrado y los regalos que Dios te ha dado.

ACUARIO

Palabra clave: Evaluación.

Número de suerte: 510

Ten fe en lo que quieres. Visitas sitio de mar o una isla. Estarás en un pueblo o lugar que te transmite mucha espiritualidad. Nuevos compromisos. Cambios necesarios. Un nuevo empleo que te dá más beneficios. Logras algo que quieres, por mudanza. Tu madre necesita hablar contigo. Hijos que te necesitan. Cambios y remodelaciones.

Trabajo: Nuevos hechos se concatenan con situaciones que te permiten atar cabos. Alegrías con niños en sitio muy divertido. Tienes una nueva línea de comunicación, aprovéchala. Asinto prometedor con grupo.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Tendrás mucho bienestar por un cambio de postura. Lo que te ofrecieron te lo cumplen. Pides un cambio a tu pareja.

Parejas: No impongas nada, eso te trae problemas, habla con cariño. Descubres algo del pasado de tu familia.

Solteros: Realiza ejercicios para combatir el estrés. Estarás en la lucha por lo que es tuyo. Alguien de poder te llama.

Mujer: Te llaman por algo de un trabajo. Estás preocupada por un dinero para cubrir gastos extra en tu casa.

Hombre: No digas cosas que no son. Vencerás una situación por lo laboral. Dinero que te prestan se vá como agua entre tus dedos.

Consejo: Toma las riendas de tu vida, es decir, el toro por los cuernos.



PISCIS

Palabra clave: Fertilidad.

Número de suerte: 901

Algo vinculado con tecnología que atiendes con urgencia. La prosperidad llega a tu vida luego de que te enfocas. Estarás a cargo, ocúpate de lo que quieres y todo será perfecto para ti. Tendrás triunfos esta semana pero no te confíes, debes desprenderte de alguien o de algo Debes ser agradecido en la vida. Una nueva etapa. Estarás montado en el despertar de la conciencia. Estabilidad y equilibrio. Bendiciones. Necesidad de escuchar a un Gurú.

Trabajo: Equilibrio económico. Nuevas aventuras. No trabajes con personas negativas. Algo con una nueva oficina.

Salud: Problema respiratorio.

Amor: Te ayudan con un dinero que abre tu porvenir. Preocupación por un familiar enfermo.

Parejas: Alegrías. Se alivian unos problemas, surgen otros. Luchas por documentos. Busca ayuda espiritual.

Solteros: Cuidado con los comentarios fuera de lugar, eso te trae problemas. Pérdida de dinero por inversiones mal diseñadas.

Mujer: Un amigo o maestro te ayuda, en tu vida espiritual. Algo te perturba de noche. Se te recomienda hacer caminatas largas.

Hombre: Se consolida algo que quieres lograr con un dinero. Dolores en el pecho por algo muscular, hazte chequeo médico.

Consejo: Conéctate con la compasión y la piedad, lo necesitas.