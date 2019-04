Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 079

Controla esos sentimientos que te producen frustración en éstos días. Sal de esa rabia contenida que tienes. Día a día, dá un paso tras otro, no desesperes. Solucionas con lo que haces en función de conseguir tus objetivos, actúa. Mejorarás y avanzarás si vences la negatividad. Sales adelante pero cuídate de la destructividad de personas de las que no te debes fiar. Pondrás mucha fuerza en un negocio que quieres realizar. Intranquilidad. Una charla maliciosa. Sé consciente de lo que esté mal hecho.

Trabajo: Pon los puntos claros con las personas que trabajan contigo. Recibes una llamada importante que repercute positivamente en lo laboral.

Salud: Estrés.

Amor: Estarás en lucha con personas traicioneras. Triunfos en una relación amorosa si logras ponerle límites a los que pretenden lastimarte.

Parejas: Debes revisar y estar seguro antes de firmar documento. Te invitan a una reunión por negocio positivo que favorece tu vida en pareja.

Solteros: Personas que creen en ti y ponen la confianza en tu ímpetu, te apoyan. Avanza, no te detengas. Cuidado con lo que dices, lo pueden usar en tu contra.

Mujer: Hecho curioso con un regalo que recibes. Cambios radicales. Dale fin a los chismes y a las difamaciones en tu contra. Abres los ojos dándote cuenta de una traición a la amistad. Olvídate del falso orgullo, rencores y decepciones, sacúdete el polvo y sigue adelante. Una reflexión acerca de "pasar la página". Enfócate en salir airosa, muchas veces ésto implica soltar para liberarte.

Hombre: Te regalan unas flores. Padres que están pendientes de ti. Estas tras la búsqueda de más estabilidad en lo laboral. Una injusticia que enfrentas con honestidad. Nada de tácticas ilegales. Alguien cercano a ti en realidad, no merece tu confianza. ¿A qué costo libras tus batallas? - reflexiona. Necesitas sabiduría para enfrentar aquello que no puedes cambiar.

Consejo: Atiende a tu familia con amor.

TAURO

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 887

Celebraciones y alegrías en lo laboral o en los estudios y en el amor. Brindis. Debes estar muy claro en lo que quieres. Nada es fácil pero adelante, nuevos retos exigirán uses tus mejores talentos. Asume tus compromisos, el destino está tejiendo una trama, es tiempo para que hagas los cambios que en el futuro cercano te van a servir para enfrentar varios de tus retos. Pendiente con familiares en el extranjero. No hagas nada apresurado, atiende los detalles aunque te sean molestos. Las dudas a veces no te dejan avanzar. Estabilidad laboral. Si te victimizas, pierdes, lo peor es que no te das cuenta que lo haces, despierta la fortaleza que hay en tí.

Trabajo: Buscas el equilibrio en lo laboral y sobre todo en lo económico. Nuevos inicios. Esperas un nuevo empleo o una oportunidad para crecer.

Salud: se curan inflamaciones y dolores.

Amor: Éxito, logros y triunfos en tus manos. Algo con copas. Celebraciones. Viaje por placer. Diligencias. Algunos con una expectativa que no hace bien.

Parejas: Estás seguro de lo que quieres y a dónde vas. Un nuevo empleo o cambios en lo económico. No descartes los viajes.

Solteros: El tiempo pasa y lo cura todo. Estarás en una reunión familiar en medio de cambios en donde vives.

Mujer: Decisiones que repercuten en tu estabilidad personal. Alguien que se aleja de tu casa, cuidado seas tú misma. Debes ser clara en una reunión donde se ventilan ayudas económicas. Apóyate en tu mentalidad única. Un consejo profesional antes de dar el paso. Firmeza, agresividad, liderazgo, apóyate en éstas cosas. Una situación emocional o que tiene que ver con relaciones familiares te exige uses la persuasión.

Hombre: Nuevas direcciones. No vayas a discutir con familiares o madre por dinero o algo que tiene que ver con negocio o manutención. Confianza en tí mismo. Es hora de enfocarse. Varios detalles quedan aún por ser resueltos antes de que des el salto. Dinamismo. Diversidad de criterios que te ayudan a fortalecer tus convicciones, ampliándolas.

Consejo: Controla tu mal carácter a la hora que las circunstancias te obliguen a realizar sacrificios por los demás.

GÉMINIS

Palabra clave: Propuesta.

Número de suerte: 176

Sal de la tristeza y derrota la soledad. No discutas tanto en tu casa. Nada haces atormentando a otros por cosas que te han pasado en el pasado. No te quejes tanto por lo que pasa y rrglrxiona acerca de la palabra: Satisfacción. Concéntrate en lo que quieres lograr. Inicias estudios. Asumes una situación difícil. Mantén la seguridad. La vida te dá nuevas oportunidades. Un trabajo birn hecho dá frutos. El final de un viaje puede ser el comienzo de otro. Alcanzarás próximamente un objetivo importante. Un estado ideal del ser es un verdadero regalo de Dios.

Trabajo: Descubres una trampa de unos compañeros. Los que se quieran ir que se vayan. Ten confianza. Se extienden tus horizontes.

Salud: Problemas de salud heredados.

Amor: Tu pareja no quiere saber algo que tú propones, cuando pase lo que va a pasar se arrepentirá. Liberación. Paz.

Parejas: Activa tus energías, atiende más a tu pareja y escucha su posición, pero intenta que te apoye cuando tengas la razón. Has cambios inesperados en tu casa para qie atraigas nuevas vibraciones.

Solteros: Busca el momento para hablar con personas cercanas o familiares acerca del cambio que necesitas, busca apoyo. Sueños que te perturban.

Mujer: Llegas a un acuerdo con un grupo de trabajo. Ejercicios físicos, también trata de hacer los espirituales. Sales de compra por evento o fiesta. Afirmaciones positivas. Cultivas la salud física y emocional. Un cambio de trabajo o residencia te espera. Deberás estar lista para comenzar algo nuevo. Un hombre apuesto que te tienta. Viajes. Una sorpresa agradable.

Hombre: La honestidad es esencial en lo que haces. Compra de vehículo o moto. Te llaman para un empleo. Que no te distraigan tanto las redes. Intentar llegar "al final del arcoíris". Persiguiendo una utopía. Un pastel de piña y un beso. Todo progresará uniformemente de acuerdo a lo planeado. Gorra, barba y zarcillo, hecho curioso con un loock "común". Salirte del molde.

Consejo: Vive tu vida, no la de los demás.

CANCER

Palabra clave: Unión.

Número de suerte: 885

Superas obstáculos que se presentan en ese asunto de papeles que te mortifica. Nuevos inicios. Cambios en puerta que debes hacer o asumir para abrirte a un nuevo destino. Pendiente con personas que te hacen doble cara, que no te reten energía. Ve bien y analiza lo que quieres hacer, para que abras tus alas. Cuídate de compañera de trabajo delgada y chismosa, quiere lo tuyo pero lamentablemente no está ni cerca aunque lo crea. Conquista ese espacio de felicidad duradera en tus relaciones más personales. Protección - Alegría - Amor. Estar unido a la familia y las amistades verdaderas. Una ocasión para dar gracias.

Trabajo: Amiga del pasado o hijo te ayuda en algo relacionado con un empleo o curso. Compras un uniforme. Armoniza.

Salud: Cansancio mental que deviene en físico.

Amor: Dificultades con una persona especial se aclaran, si eres sincero. Algo bonito en un sitio donde se escucha música.

Parejas: No evadas tus responsabilidades. Le pedirás a una persona que se encargue de algo que es importante para ti.

Solteros: La estrella a tu lado con logros. La rueda de la fortuna se mueve a tu favor. Algo especial con una figura de madera, piedra o yeso.

Mujer: Cambios en tu casa que podrás llevar a cabo con seguridad. Una persona cercana te trae una gran noticia. Afecto y bienestar en términos familiares. La perspectiva de reconciliación es bastante buena. Reunión familiar en medio de un sentimiento de felicidad compartida. Exigencias hechas por hijos. Un conflicto de intereses que deberás resolver.

Hombre: Deja los pensamientos negativos, la prosperidad está a tu alcance si te sabes mover, pero si no lo mentalizas no pasará nada. Inestabilidad que enfrentas en medio de la crisis de un hijo o del pesimismo que te producen los desagravios, supéralo. Enfrenta ésta crisis aferrándote a tus valores, comprometido con tu crecimiento espiritual.

Consejo: Cuidado con los secretos que te revelan, guárdalos como una tumba.

LEO

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 914

Algo sucede con una rutina de ejercicios que haces, exígete para avanzar. Viaje a un sitio de mucho calor. Amiga que te invita a ser un viaje podría no estar clara con la fecha. Serás un perfecto candidato para algunos, buscarás el triunfo en medio del desánimo, te será esquivo, persevera o retírate. Lo que es tuyo llega. Intenta sostenerte firmemente para no perder las posiciones alcanzadas. Cambiarás de decisión, de posición, irás a una iglesia para dar gracias. Organizas una fiesta para un familiar cercano. El dinero que necesitas llega.

Trabajo: Tienes las herramientas en las manos, pero a veces desconfías de tí mismo. Deja la discordia y las discusiones. Detén el diálogo interno, respira conscientemente, libérate.

Salud: Malestar en la cara, dolores musculares.

Amor: Algo positivo en tu entorno repercute favorablemente en tu vida srntimental. Vecinos te piden ayuda. Médicos, enfermeras o sanadores a los que te acercas positivamente.

Parejas: Hecho curioso con una noticia o anuncio en la prensa escrita o a través de la web. Debes pensar antes de actuar. Opinar sin saber sobre un problema de otra persona cercana a tu pareja, no te conviene.

Solteros: Los buenos deseos y la voluntad firme lo hacen todo. Alegrías por algo que sucede en un sitio de música alegre. Brindis.

Mujer: Descubres algo que estaba oculto y te molestas. No aceptarás las respuestas que te dan en defensa de una causa perdida. Busca una garantía antes de manejar ese dinero. Sólido aprendizaje de un tema de tu interés. Demasiada cautela a la horavde relacionarte no es bueno. Si nada se arriesga, nada se gana. Apura el paso ésta semana, pronto vencerán los plazos para dar ese paso.

Hombre: Mantén el equilibrio en una situación que involucra tu negocio o tu casa. Hecho curioso en un parque. Ganancia prometida. Inversiones conservadoras y máxima cautela a la hora de poner capitales en riesgo. Es el momento de que te apliques a trabajar duro en busca de ganancia material. Adquisición de bienes.

Consejo: Sé prudente con lo que dices, para no levantar tempestades innecesarias.

VIRGO

Palabra clave: Posibilidades.

Número de suerte: 015

Controla los pensamientos negativos que se generan por los tormentos. El ave fénix levantándose de las cenizas. Primero, realiza una purificación, las cosas con calma, prudencia en la transición. No digas las cosas apresuradamente, piensa lo que vas a decir frente a esa persona que tanto te importa. No aceptes promesas de personas que no cumplen nunca, ya no. Arreglo de documentos, pones en orden unos papeles. Esperando cita para resolver. Rompe los convencionalismos, una nueva vida.

Trabajo: Firmas unos documentos, éxito, celebraciones. Termina el reposo, un merecido descanso. Te firman un documento en la oficina, lo estabas esperando. Una elección obligatoria que causa un cambio favorable.

Salud: Exámenes médicos.

Amor: Cuidado, todo lo que brilla no es oro. Paseos a sitio de montaña o campo abierto. Hecho curioso en salida nocturna. El fin de ina situación. Una elección momentánea.

Parejas: Alguien que llega a tu casa vinculado con el gobierno o con una ONG. Cuidado, no discutas en la calle. Cambios emocionales. Crisis de identidad.

Solteros: Chequeo médico importante. No te confíes en extraños en la calle. Discusiones por deudas pendientes. Un llamado a la acción. Acepta la invitación que te hacen.

Mujer: Te cancelan un dinero. Algo que recibes mensual, mejora. Reuniones nocturnas con disfrute. La necesidad de evaluar. Sentirse evaluada. Modificar de nuevo el rumbo. Un cambio favorable en gu vida, auto transformación para que las cosas ocurran. ¿Estás dispuesta a cambia tus rutinas? Si tomas esa oportunidad, consciente de tus potenciales, el resultado será favorable.

Hombre: Nuevas relaciones. La familia te pide te comportes con más responsabilidad para con ellos, manipulaciones. Alegrías por nacimientos. Una decisión legal favorable. Cierta esperanza de resurrección. Grandes cambios propiciados por decisiones a tu favor.

Consejo: Rejuvenecer implica una actitud mental y espiritual, no necesariamente tener dinero.

LIBRA

Palabra clave: Soluciones.

Número de suerte: 012

Administra bien tus alegrías, mejor que bendigas no que maldigas. Sacudida por las emociones o una llamada que recibes de una persona que quieres mucho. Ten paciencia. Nuevas propuestas en lo económico. Logras un negocio. No digas lo que vas hacer, hazlo. Habla menos con ese familiar que está tan pesimista. Ponle ganas a las cosas para vencer el punto muerto, el estancamiento. Mantente en reserva. Si el tema es una incapacidad para moverte, enfrenta tus asuntos directamente.

Trabajo: Importación o exportación que sale bien, inyercambio que te favorece. Decisiones que debes tomar a la luz de hacer algo nuevo. No discutas con compañeros de trabajo que pertenezcan al grupo afín al jefe.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: El amor de un hijo se manifiesta en tu vida. Algo que quieres se hace realidad. Trata a tus seres queridos con amor.

Parejas: Cambio de vivienda. Algo ocurre poditivo en sitio de mar. Alegrías y celebraciones por triunfos o un éxito esperado con tu pareja.

Solteros: Deberás hacer las cosas con seguridad y firmeza. Cambio en un horario con renovación. No forzar las cosas, deja que todo llegue.

Mujer: Alguien soltero pero con un pasado turbulento te llama la atención o te busca. Extrañas a una persona muy querida. Falta de comprensión. No te gusta que abusen de tu confianza. Busca armonizar o conciliar con las personas con las que vives. Libérate. Enfrenta tus sentimientos. Si ese hombre no puede decidir lo que quiere, si está reteniendo sus emociones negativamente, "échale un balde de agua fría" a ver si reacciona.

Hombre: La vida es un intercambio, damos y recibimos, si no hay balance las cosas comienzan a funcionar mal. Compra de flores para alguien especial. No te escudes en como te criaron. Crecer, madurar. Si asumes una posición es para defenderla, no para ponerte "guabinoso" cuando comience la presión. Atrévete a más, atrévete a soñar.

Consejo: Mantén las energías en equilibrio, positivas.

ESCORPIO

Palabra clave: Mundo.

Número de suerte: 324

Inicias planes de acción. La fertilidad a tu lado en muchos sentidos. Amigos te esperan para un proyecto que inicias. Asumes una responsabilidad. Cumple con lo que ofreces. Cambio positivo. Iniciarás un nuevo negocio si superas la sensación de confusión. Ten seguridad en lo que quieres y no construyas castillos en el aire. Cambio de look. Harás algo importante si sigues esa intuición psíquica. El problema es si tus expectativas son poco realistas o no.

Trabajo: Mucho trabajo y poca paga te exige abras otros caminos. Mujer esotérica te ayuda en tu vida espiritual.

Salud: Malestares al orinar.

Amor: Llega alguien especial a tu lado. Cuidado, debes alimentar ese amor que está a tu lado.

Parejas: No pongas límites a lo que quieres hacer con tu pareja. Los detalles son importantes en la relación.

Solteros: La estrella te acompaña. Limpieza espiritual con muchas flores y velas. Cambios inesperados.

Mujer: Inicias una nueva etapa en tu vida. Algo especial que atraes si te conectas positivamente. Proyectos creativos, darás los pasos necesarios para hacer los cambios requeridos. No podrás obtener todo a la vez. Enfócate y concéntrate en un solo objetivo. Tendencia a la ensoñación, aterriza.

Hombre: No hieras con tus palabras a tus seres queridos. Una verdad que llega a tus manos para que la uses sabiamente. Paseos en familia. Una visión, un sueño. La imaginación funcionando todo el tiempo. Cuidado con escapar de la realidad. Asegúrate de escuchar tu voz interior y no la voz confusa de pensamientos poco realistas.

Consejo: Busca la estabilidad en las esferas amorosa y emocional.

SAGITARIO

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 182

No digas las cosas que vas hacer. Mantén la tranquilidad para que tus planes y trabajo fluyan. Los pensamientos negativos cambiarlos en positivo. Nuevos inicios, debes ver bien hacia dónde apuntar. Ten seguridad en lo que estás trabajando. Piensas mucho en tus posibilidades, nuevos planes. Alguien conocido te ayuda en algo que quieres lograr. Ayuda a los demás. Un reembolso de deudas.

Trabajo: Vive los cambios con calma, en lo que estás haciendo, en lo laboral y económico, deberás bajar la intensidad de tus deseos. Viaje por negocio. Todo a su debido tiempo.

Salud: Alergias que se expresan en el circuito nariz-garganta.

Amor: Alegría con niños. Cambios y evoluciones. Un embarazo en la familia. Ponle fuerza a lo que quieres hacer.

Parejas: Un familiar te busca por un problema personal. Personas conocidas te ofrecen beneficios. Prosperidad compartida.

Solteros: Un nuevo programa o proyecto donde estás trabajando. Algo confuso con unas palabras que te dicen. Ayudas a una abuelita.

Mujer: El poder está en tus manos. Ayuda económica que viene de diferentes direcciones. Debes estar clara con la decisión que tomas y no desviarte, eso de ir para atrás y para adelante no va contigo. Una retribución económica. Ayudarás a un amigo. Posibilidad de ascenso. Ahorrar por un objetivo específico. Un benefactor te abre una puerta.

Hombre: Una mujer que te apoya y te dá fuerzas y alegrías. Te enteras de una traición que te molestará mucho. Éste es el momento para que seas generoso. Te solicitan un préstamo. Obtendrás lo que solicites respecto a préstamos o participaciones en negocios. Necesidad de comprar o adquirir eso que deseas.

Consejo: Actúa conforme a tus proyecciones.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 914

Ten calma y fortaleza, lo que quieres llegará si persistes y te organizas. Lucha, no decaigas. Bendice a las personas a tu alrededor. Estarás buscando algo nuevo en lo laboral, ampliar un segmento de tu empresa, crecimiento económico o simplemente, tener un nuevo producto entre tus manos. No culpes a los demás de tus errores. Llega la solución a un problema. Amigo te ayuda en lo que estás haciendo. No critiques a otros que hacen lo que tú haces.

Trabajo: Buenas noticias en lo laboral. Mujer cercana te ayuda en un empleo. Desencuentros no permiten se concreten las cosas como tú quieres.

Salud: Cuidado con golpes en la calle.

Amor: Nuevas propuestas llenan tu vida. Cambios positivos en tus sentimientos. Obstáculo que vences. Armoniza en tu hogar. Recibes señales a través de tus sueños.

Parejas: Algo con una colección muy apreciada que debes solucionar. Estás pendiente de un niño en tu casa que no ha sido atendido como tú quieres.

Solteros: Compra de ropa por evento. Nuevas informaciones acerca de estudios que quieres hacer. No digas que lo vas hacer, hazlo.

Mujer: Tienes que dejar fluir las cosas. No te ates a nada que sea tan duro como una piedra, date el permiso para extender tus alas. Cambios que son bienvenidos. Importante que tengas un propósito definido. Deberás ser capaz de continuar tu senda. Una conquista. Empujas hacia el éxito. Obtienes reconocimiento. Equilibra tus emociones.

Hombre: La prosperidad y la abundancia están contigo. Aventuras. Viajes y celebraciones. Intereses en conflicto. Eres incapaz de acelerar un resultado. Te verás a tí mismo luchando por obtener la firmeza que necesitas. Demasiado tiempo queriendo hacer cosas que no haces. Una firme resolución bastará para que las cosas se soluciones a tu favor.

Consejo: No te sientas culpable por los errores del pasado.

ACUARIO

Palabra clave: Movimiento.

Número de suerte: 473

Deja los conflictos con las personas que te quieren. Alguien importante que llega a tu vida trae consigo un cambio. Hay una solución a un problema. Nuevas oportunidades. Concéntrate en lo que quieres y enfócate. Recuerda aprender de los errores del pasado. Te dan una opinión muy válida en algo que pones en práctica. No dejes pasar el tiempo para ponerte en movimiento. Alcanzar un progreso lento pero estable ya es bastante. Mejores finanzas. Seguridad, enfócate en lo práctico.

Trabajo: Nuevas experiencias en lo laboral. Te dan un nuevo cargo o mandato en tu trabajo. Verás las cosas de otra manera.

Salud: Atender problemas circulatorios.

Amor: Nuevas propuestas. Sanación en lo sentimental, verás que todo pasa poco a poco, te sentirás mejor.

Parejas: Te dan la seguridad de algo esperado. Reafirmas una fecha para compromiso. Te sientes orgulloso por hijo(s).

Solteros: Llegan personas a tu casa por algo que se debe resolver o arreglar. Deja el desorden en tu casa o habitación, invoca el orden divino, como es adentro es afuera.

Mujer: Debes cuidar más a tus seres queridos. No permitas que esa persona te maltrate o te haga la vida imposible, pon distancia. Orientación hacia el trabajo. Los planes bien hechos darán los resultados deseados. Despacio pero seguro. El tiempo cura todas las heridas. Disfruta más de las cosas simples de la vida. Nuevas experiencias.

Hombre: Nuevas ideas o necesidad de información por algo que quieres hacer. Estas seguro de lo que estás haciendo pero necesitas discriminar entre confianza y riesgo. Empleo, propiedades y seguridad financiera son los temas a trabajar ésta semana. ¿Deseas formar tu propia familia? Interésate por los resultados tangibles y rompe el estancamiento. Deberás vencer: la apatía, pereza y falta de planeamiento propios de una inercia malsana.

Consejo: Deja el miedo y la inseguridad.

PISCIS

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 324

El mundo en tus manos si estás dispuesto a salir de la concha. Nuevas pruebas en tu camino. No te dejes manipular. Enfrenta los problemas y enfócate en solucionar. Alguien cercano te aclara una situación. Muchos conflictos a la hora de realizar tus sueños, el enfoque está en lo que puedas hacer por tí mismo. Deja de quejarte. Buscas ayuda en personas conocidas. Controla las malas palabras que a veces les dices a tus seres queridos o simplemente, las bromas pesadas. Enseñanza. Conectar con tus talentos no basta, hace falta un poco de gerencia. Consulta con expertos.

Trabajo: Logras un nuevo empleo o impulsas un protecto o marca. Deja lo que haces para perder el tiempo. Sal de la rutina laboral.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Cambios inesperados en el amor. Embarazo o fertilidad. Algo que quieres hacer o realizar comienza a cobrar forma.

Parejas: Nuevas noticias. Te sientes claro en lo que haces o quieres ahora, acciones ejecutivas. Un familiar te busca o espera por ti.

Solteros: Remodelaciones en tu casa o entorno. Sales de un sitio que no te gusta. Cambios y nuevos programas de ejercicios o entrenamientos.

Mujer: Nuevos caminos en tu vida que se abrirán conforme estés dispuesta a superar autolomitaciones. No dejes que otros te manipulen, tú decide. Cambio seguro en tu vida de pareja, es para mejor. Si tienes una facultad en determinada área, igual necesitarás de otras personas para complementar. Transmitirás tus conocimientos. Consulta a los expertos.

Hombre: Invitación a salir de noche. Estás ganando algo importante en tu vida. Algo con un nuevo empleo o negocio te quita el sueño. Dieta. Necesidad de métodos novedosos pero también de innovación. Mantente al margen de todo fanatismo, ortodoxia rígida o inquisición. Necesitas ensayar métodos no convencionales para lograr eso que quieres o deseas.

Consejo: Aléjate de la soledad, sal y diviértete.