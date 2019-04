Adriana Azzi revela que le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Familia.

Número de suerte:

663

268

No dejes las cosas para después. Energías negativas salen de tu vida. Intranquilidad en lo económico. Pendiente de un socio. Conectas con la vitalidad. Una buena noticia. Ten calma al hablar y paciencia al esperar con las personas cercanas. Llega algo esperado. Compra o arreglo de un vehículo. Problemas de salud en la familia. Deberás ser osado. Inyecta una dosis de entusiasmo y pasión por la vida a tus planes.

Trabajo: Sientes que haces mucho y ganas poco. Te reincorporas al trabajo luego de un descanso necesario.

Salud: Dolores de espalda.

Amor: Reunión con amigos de tu pareja en la que debes poner de tu parte. Busca la tranquilidad en lo personal tu mundo amoroso responderá.

Parejas: Busca ayuda espiritual. Inicias estudios. Algo con la vida espiritual que procuras cambiar.

Solteros: Nuevas oportunidades en lo sentimental. Quieres dejar que las cosas pasen, que fluyan.

Mujer: No permitas que nada te saque de tu centro. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Un mensaje acerca de un empleo. Tiempo para iniciar un proceso creativo, proyecto o empresa. Un poco de ejercicio físico no le hace mal a nadie. Semana para una buena experiencia sexual. Se te exige una respuesta o acción rápida.

Hombre: Nuevas comunicaciones con grupo de contacto. No puedes controlar todo. Cancelas deudas pendientes. Oportunidad para un nuevo desarrollo. Noticias vigorizontes o nievas oportunidades. Evita decisiones impulsivas. ¿Mala vida sexual? - es falta de confianza, comunícate más profundamente y verás.

Consejo: Cuidado con lo que piensas, nos convertimos en lo que pensamos.

TAURO

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte:

016

682

Ten más confianza en ti respecto a lo que quieres lograr. Inicias un trabajo o estudio lleno de oportunidades. Un amor a tu lado pero no lo ves. Hazte una limpieza espiritual. Todo funciona en tu entorno para apoyarte. Ayudas a una amiga. Nuevas comunicaciones. Atiende a tu familia, presta atencióna sus necesidades. Firma que logras o entrega de documentos. Inversiones. Se activa el amor. Cuidado con lo que firmas, debes revisar exhaustivamente.

Trabajo: Busca ayuda para lo que necesitas en lo laboral. Un nuevo compañero con buenas ideas.

Salud: Consulta médica usando el seguro.

Amor: Escucha a esa persona que está a tu lado y te quiere. Atiende más a la persona que está a tu lado, apóyala.

Parejas: Nuevos inicios. Cierras un ciclo e inicias otro. Avances. Sale el sol en tu camino.

Solteros: Algo con una herencia. Vences obstáculos. Logros y triunfos. Sales de una dificultad.

Mujer: Una mujer te ayuda en algo donde llega una evolución. La estrella te acompaña esta semana. Necesidad de estar enfocada. Se te pide tengas valor. Una programación adecuada dará buenos resultados. Asintos legales, firmas y documentos. Energía canalizada. Tu mente enfocada en un asunto. Comienza una empresa o plan muy prometedor.

Hombre: Deja las dudas. Organízate en lo que quieres. Cuidado con mascota. Escucha consejo. Asuntos legales. Necesidad de usar al máximo tu lógica y de actuar ordenadamente. El comienzo de un éxito. Ahora serás más consciente del poder de las palabras. Piensa bien antes de actuar. Se gesta un cambio radical inevitable. Acción equilibrada.

Consejo: Disfruta tu día a día, ríe, goza todo lo que puedas, disfruta.

GÉMINIS

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte:

061

948

Baja la intensidad. Cuidado con caídas. El amor se activa. Nuevos comienzos, insiste en tus planes. Compra de una mascota o te la regalan. Escucha tu intuición. Compras necesarias. Nuevas ideas en lo laboral. Nuevas posibilidades. Bendiciones por éstos días con algo que llega a tus manos. Debes ser consciente ahora de lo que está mal hecho. Terminan chismes y difamaciones. Se revela una traición o engaño. Logras vencer un bloqueo.

Trabajo: Buena estrella para vencer pero cuídate, toda guerra deja heridos. Todo cambia a tu favor. No te quedes detenido. Nuevas oportunidades. Avanza.

Salud: Angustia. Desequilibrios nerviosos.

Amor: Excelente en el amor. No hagas nada apresurado. Ten fe en lo que haces. Amigos que te esperan te dan una sorpresa.

Parejas: Una niña te dá una alegría. Un asunto de confianza. Asume tus retos con tranquilidad. Controla la intensidad.

Solteros: Te avisan de algo muy esperado. Inseguridad en lo personal. Deja los miedos. Nacimientos con alegrías, preñez. Enfrentas una crisis, activa tus talentos.

Mujer: Intranquilidad por algo que no se concreta. Ten calma. Recibes muchas cosas a la vez, cosas materiales. Bendice día a día. Evades a alguien derrotista o que te intimida. Habladurías a tus espaldas. Enfrentas una deshonestidad. Las tácticas ilegales traen un hilo de connotaciones negativas. Un año importante. Plantéate tener tu casa.

Hombre: No aceptas un cambio que se sucede en tu casa. Pendiente con lo que firmas en una oficina. Si cambias que sea para mejor no para peor. Sospechas y paranoias. Un difamador que apartar de tu camino. Sube tu autoestima. No dejes que nadie te intimide. Aléjate de personas rencorosas. Necesidad de actuar con sabiduría.

Consejo: Perdonar es necesario.



CANCER

Palabra clave: Emprender.

Número de suerte:

389

298

Nuevas ideas para modificar algunas cosas en tu entorno a tu favor. Un grupo te busca por trabajo en un asunto que tiene que ver con política o asistencia social, también puede ser, necesidadde hacer servicio social. Estás buscando algo que traiga paz a tu vida. Superas una situación en tu entorno, algo personal. No mantengas tantas ideas negativas en tu pensamiento. Busca apoyo en alguien cercano. Muchas bendiciones a tu lado para superar pruebas. Organízate para que todo fluya.

Trabajo: Cambio de empleo que debes pensar. Hacer cambios apresurados que no debes hacer te obligará a retroceder. Evalúa bien las cosas antes de actuar.

Salud: Estrés.

Amor: La estrella te acompaña esta semana. Necesitas ayuda de alguien conocido o de un gestor.

Parejas: Te mantienes de pié en una situación legal. Recibes ayuda de alguien inesperadamente.

Solteros: Haces las cosas que debes hacer, llamas a quien debes llamar, escribes y haces lo propio, lo demás fluirá . Llega la evolución pero cuidado con lo que dices a espaldas de alguien, te trae inconvenientes.

Mujer: Algo pendiente en la familia que no se aclara y trae problemas. Algo con una mascota de cuidado. A veces sientes como si tuvieras un puñal sobre tu espalda. Termina una situación difícil después de un proceso de "iluminación". Confrontas que las cosas terminan, que algo llega a su fin. A veces, emocionalmente aislada. Algo muy duro que deviene en un cambio positivo y en la reducción de tus problemas.

Hombre: No critiques a otros sin saber qué pasa en realidad. Nuevos trámites de documentos. El final de un ciclo marca un nuevo comienzo. Sobrecives un desastre o un percance. Entenderás ahora el poder de la oración. Acepta la ayuda que te ofrecen. Una luz al final del túnel. Un cambio positivo.

Consejo: Sal del umbral de la depresión. Ábrete camino hacia el futuro.

LEO

Palabra clave: Consejo.

Número de suerte:

532

653

Nuevos planes. Recibes apoyo de alguien querido. Escucha a esa persona cercana que tam afectuosamente te ha acogido. Haces muchas cosas a la vez. Nuevas personas a tu lado. No pierdas las oportunidades. Acuérdate que tú no eres el único que sufre. Nuevos movimientos estratégicos para sobrevivir un tránsito exigente. Alegrías con una vivienda con soluciones. Si se trastorna tu vida familiar pon reparo en el asunto.

Trabajo: Te ofrecen un nuevo empleo. Nuevas pruebas que superas con gallardía. Camino a nuevo empleo. Estabilidad.

Salud: Sin dudad alguna, mejorarás.

Amor: Celebraciones en este día con alimentos y bebidas en tu casa. Alegrías con tu pareja.

Parejas: Llegas rápido a un lugar en el que te esperan con ansiedad. Caminos abiertos. Invitación a paseo. Saborea tus besos.

Solteros: Cuida más lo que haces en lo económico o laboral. Buenas energías en este ciclo.

Mujer: Una mujer te alegra la vida gracias a unas decisiones que tomas y sus consecuencias positivas. Sale el sol y el cambio que llega te favorece. Un hijo abandona el hogar, el nodo vacío ó a ese tránsito se perfila. Aléjate de individuos problemáticos. Un poco de vanidad, confianza y simpatía. Una amistad verdadera.

Hombre: Algo con papeles que debes solucionar. No olvides tus compromisos. Felicidad dando un beso. Procura la armonía en tu vida familiar

Deberás hacerte una protección. Busca afecto, alegrías, relaciones estables. Problemas personales por temor a ser defraudado. Una inestibilidad que enfrentar.

Consejo: Ten cuidado, lo que dices en una reunión puede repercutir fuera del grupo.



VIRGO

Palabra clave: Tendencia.

Número de suerte:

721

023

Algo con movimiento en lo económico te estresa. Escucha bien lo que te dicen en secreto. Mantén el respeto hacia las personas mayores. Aléjate de personas conflictivas. Hay que ser justos con los demás. Busca el equilibrio mental y espiritual. Escucha consejos sabios. Nuevos aprendizaje. Recibes ayuda espiritual. Nuevas personas en tu entorno. Un desafío, ambición, cambio de ambiente. El amor por el deporte o por alguna actividad física te ayudará a canalizar las energías. Es el momento de usar a fondo tu carisma.

Trabajo: Sale el sol en lo laboral. Reconocen el trabajo que realizas. Sales con mucho apuro de tu sitio de trabajo.

Salud: Dolores en la espalda.

Amor: Te casarás con la persona que tanto amas. Llegas a un acuerdo con alguien querido.

Parejas: Caminos abiertos. Mucha luz y alegría. Algo con vehículo que solucionas. Viaje por carretera.

Solteros: Mujer conflictiva a tu lado. Cambios necesarios en los sentimientos de unas personas que te quieren.

Mujer: Mujer de cuidado a tu lado. Recibes ayuda económica. Celebración en familia por logros. Un viaje de negocios. Movimiento perpetuo. Deseo de diversión. Deberás ser muy optimista. Nuevas ideas y experiencias. El cambio está latente. Deseos de alejarte de una persona o circunstancia que te presiona. Alguien te suministrará ideas útiles. Gusto por un desafío en el amor.

Hombre: Algo con mucho sacrificio que solucionas. Nuevas inversiones. Personas a tu lado que te necesitan. Un comportamiento irresponsable, dominante o agresivo que deberás tener a raya. Cambios abruptos. Un joven impetuoso actuará rápida y decididamente a tu favor. Algo provocará un nuevo impulso.

Consejo: Escucha consejo de alguien más adulto o con más experiencia.

LIBRA

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte:

044

592

Debes entender a un grupo de trabajo. Viaje por carretera. Pendiente con adolecentes. Cambios necesarios que debes hacer. Cuidado con salidas nocturnas. Angustia que debes controlar. Nuevas decisiones. No discutas en tu casa alzando la voz demasiado alto. Un mensaje escrito importante. Buenas noticias acerca de un dinero y de las finanzas. Es el momento de buscar un grado profesional o de adquirir un título o licencia.

Trabajo: Controla el estrés. Decisiones apresuradas. Cambio importante, cierras un ciclo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Reconciliaciones con una madre o mujer muy vinculada a sus hijos. Niño que espera algo importante de tí. Alegrías en paseo. Deberás ser realista y enfocarte en lo económico.

Parejas: Buenas decisiones en lo laboral. Vences dificultades. El sol brilla para tu pareja en lo profesional.

Solteros: Muchos sacrificios. Mujeres a tu lado preocupadas por ti. Inicias una nueva relación que proyecta sacarte de la soltería.

Mujer: Alegrías con hijos. Tomas una decisión apresurada. No dudes de lo que tienes a tu favor. Un joven tranquilo, consciente y analista te ayuda. Deberás estar más en contacto con la naturaleza. Conéctate con el deseo de aprender, crecer, vibrar. Una persona con la mente abierta te hace una propuesta. Beneficios acadénicos en ésta época.

Hombre: Buenas energías en lo que haces. Aléjate de personas envidiosas. Escucha tu yo interno. Una video llamada que se pone hot. Un trabajador diligente pero lento comete un error y te desesperas. Deberás ser más práctico. Pregúntate quién puede contar contigo en las bienas y en las malas y sabrás a quién tienes en tu corazón. La excesiva conformidad no te conviene.

Consejo: Atiende a la persona que te ama, acércate más.

ESCORPIO

Palabra clave: Constancia.

Número de suerte:

511

865

Preocupación por una mujer embarazada o con un niño pequeño, todo saldrá bien. Una elección momentánea. Ten más tranquilidad respecto a las cosas que te tocan en lo srntimental. Nuevas oportunidades que no puedes perder. Mejora tu relación amorosa. Sales de viaje con tu pareja. No permitas que te manipulen. Compras apresuradas. Sé más flexible con tu pareja. Resurrección, necesidad de evaluar una situación que te inquieta.

Trabajo: Ten más confianza en lo que haces en tu trabajo o con las personas que están contigo paradas en lo mojado.

Salud: Ejercicios de respiración.

Amor: Llegas a una conclusión después de una conversación. Aléjate de terceros entrometidos en tu relación.

Parejas: Alguien cercano que habla mucho de ti a tus espaldas, no es bueno. No discutas en tu entorno íntimo a gritos. Aléjate de personas conflictivas.

Solteros: Paseos nocturnos. Intranquilidad en este día. Movimiento por carretera de ida y vuelta. Una pequeña crisis de identidad. Tentaciones.

Mujer: Malestar con alguien conocido. Pendiente con lo económico para que no te agarren las sorpresas estando desprevenida. Muchos gastos en tu entorno. El ave fénix levantándose de sus cenizas. Una nueva modificación de tu rutina. Un cambio favorable. Revitalízate. Preparábdote para una graduación. Una ropa interior muy sexi.

Hombre: Tómate las cosas con calma. Logras salir de un lugar que no te gusta. Olvidas algo y debes devolverte a buscarlo. Abandona viejos hábitos. Una decisiónlegal favorable. Es el momento de trazarte un gran cambio. Época de renovación, de no estar aislado. Hay barbas que se pueden ver mejor si les ponen cariño. Ahora verás las cosas más claramente.

Consejo: Controla el mal carácter.

SAGITARIO

Palabra clave: Humildad.

Número de suerte:

163

195

Compras necesarias para la casa o para una mujer. Persona conocida te busca por un negocio o empleo. Dinero no esperado llega de sorpresa. Largas caminatas. Organiza tu vida. No escuches chismes. Algo con vehículo que solucionas. Buenas noticias. Llega un dinero pendiente. Buena fortuna esta semana. Premios. Un pago extra. Tu trabajo dará resultado. Una oportunidad para ascender.

Trabajo: Llamada que te alegra la vida. Nuevas proposiciones en lo laboral. Cambio de puesto o adquisiciónde una nueva responsabilidad.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Ten más compresión con los seres amados, muéstrate más empático. No te quejes tanto, eso aleja a las personas que te quieren.

Parejas: La suerte de tu lado en lo laboral o económico. Tiempo de espera por algo que quieres.

Solteros: Organizas una celebración. Dia de mucha suerte termina con una llamada que te saca lágrimas de emoción. Necesitas hacer una limpieza espiritual en tu casa.

Mujer: Llegas a un acuerdo con tu pareja para realizar un cambio. Demuestra lo que sientes por ese alguien especial. Pronto recibirás una ayuda o un regalo. Ayudarás a alguien a desarrollar sus talentos. Búsqueda de la armonía. Restaurar el balance es importante. Es el momento de recibir beneficios por tus comportamientos o acciones pasadas. Actividades que involucran relaciones personales, familia, hogar y seres queridos.

Hombre: Recibes ayuda de alguien en un colegio. Lo que es tuyo llega. Un romance. El matrimonio podría estar en tus planes. Busca sentir armonía y placer, no rompas la paz con tus quejas. Debes tener más tacto con tu pareja, biscar el entendimiento y el perdón.

Consejo: El que dá recibe.



CAPRICORNIO

Palabra clave: Universo.

Número de suerte:

536

958

Celebraciones y alegrías por logro de un hijo. Algo pasa que te hace ver la envidia de una persona cercana. Utiliza tu intuición para leer tu entorno. Decisiones apresuradas. Firmas un documento. Sales victorioso. No estreses a otros con tus problemas. Ten calma en lo sentimental, sobre todo respecto al compartir con suegra y esposo, o madre y hermana, madre y esposo, etc. No discutas por tonterías en tu casa. Estás frente a un buen comienzo. Una transición. Una nueva perspectiva.

Trabajo: Compras de materiales de oficina. Viaje por negocio o estudios que marca tu vida. Un nuevo ofrecimiento.

Salud: Sanación.

Amor: Nuevas personas a tu lado. Busca el equilibrio, la vida te da una nueva oportunidad. Viaje o paseo.

Parejas: Mujer a tu lado que te ayuda en lo económico o laboral te pide más apoyo que el habitual. Si quieres hacer un cambio hazlo tú primero.

Solteros: Viaje por trabajo. Algo con un carro que logras solucionar. Te cancelan un dinero pendiente.

Mujer: El sol sale para ti. Cuidado con las decisiones que no son comedidas y bien analizadas. Buscas ayuda en la familia por problema personal. Iniciativas. Preparación para el éxito. Sincérate y verás qué consigues con ese hombre, no pierdes nada mostrando tus deseos abiertamente. Progreso a través de un diro trabajo.

Hombre: Muchas bendiciones para ti. Sale el sol, la vida espiritual está señalándote un camino. Una gratificación. Trabajarás en tus problemas enérgicamente. Necesitarás atender correspondencia importante. Prepararás una respuesta para una propuesta o escribirás algo importante. Es tiempo de que te hagas cargo de tu propia vida

Consejo: Si te superas hazlo por tí.

ACUARIO

Palabra clave: Logros.

Número de suerte:

099

392

Recuperas algo perdido. Pon en práctica lo que dices pensar. Firmas un documento. Te alejas de una persona conflictiva. No te quedes callado ante una situación injusta en tu casa. Cuidado con caídas. Algo con una mascota. No dejes pasar por alto las cosas importantes. Habla de una buena con tu pareja para solucionar los problemas a tiempo.

Trabajo: No escuches chismes ni comentarios de compañeros interesados. Escucha consejo. Mujer adinerada te ayuda.

Salud: Dolores en rodilla. Cansancio.

Amor: Controla las discusiones en tu hogar. Desconfianza generada por una situación sospechosa.

Parejas: Ayudas a alguien conocido. Una nueva relación. Conéctate con tu yo interno. Una mujer espiritual aparece para ayudarte.

Solteros: Decisiones apresuradas. Debes estar pendiente de varias personas de tu entorno.

Mujer: Deja las dudas y los miedos. Cuidado con comidas con mucha grasa. Una persona que se acerca a ti con una sonrisa y terminas enredada. Pon más atención a los detalles. Hay algunos valores mal ubicados. Desacierdos con una persona querida. El excesivo orgullo siempre causará dificultades e incluso, problemas de percepción. Un cambio de ambiente.

Hombre: Se hace justicia en un sitio de trabajo. Cambios en tu conducta ye llevan a un triunfo. Éxito. Firmas un documento. Si eres dueño de una propiedad o la administras, pronto iniciarán algunos problemas. Si procedes de acuerdo a lo planeado lograrás llegar a la meta. Incompatibilidad momentánea.

Consejo: Cierras un ciclo, sólo para que inicies otro.



PISCIS

Palabra clave: Merecer.

Número de suerte:

011

966

Días con buenas noticias que se alternan con malas. La constancia dá el resultado deseado en lo que estás trabajando. Llamadas con buenas noticias. Nuevos comienzos en lo que haces. Personas que te buscan por lo que haces y sabes. Amigo que espera por ti, te ama en secreto. Cuidado con lo que dices a otros sobre tus planes. Celebraciones en familia. Una situación inesperada.