Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Comienzo.

Número de suerte: 644

Cuidado con los comentarios de un amigo que generan problemas. Ésta semana será de cuidado con los negocios. Debes pagar unos recibos vinculados con tu casa o negocio. Hecho curioso con una ropa. Persona de cuidado a tu lado. Recibes algo del extranjero que te sorprende. Viaje por negocio. Compras y ventas.

Trabajo: Te reconectas con personas del pasado en lo laboral. Grupo te necesita para terminar proyecto. Encuentros fructíferos.

Salud: Tos recurrente.

Amor: Te encuentras con una persona del pasado pero por extraño que parezca te hará sentir nuevos sentimientos.

Parejas: Asistes a una conferencia o evento con tu pareja. Mañana verán la vida de otra manera. Nuevas informaciones a la hora de aplicar. técnicas de cocina o de remodelación.

Solteros: Éxitos y logros para ti que estás tan ansioso. Vences un problema en la universidad o centro de estudios. Una nueva evolución. Alguien te gusta en un salón de clases.

Mujer: Cambios de última hora en un documento. Debes estar pendiente de que todo salga bien en una negociación. Una persona cercana se va. Una despedida pero a través del teléfono o de las redes. Un hombre te dá muchos likes, nunca se han escrito en privado pero lees los comentarios que te pone en tus publicacionea, está lejos, es un amigo con el que puedes contar.

Hombre: Una mujer te dice lo que siente por ti. Nuevas energías y emociones. Una persona que te busca para animarte. Sal de tu rutina, inventa algo diferente

Consejo: Busca tu estabilidad material ante todo, lo demás, viene después.



TAURO

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 792

Persona muy querida te busca para algo diferente. Grandes cambios y transformaciones a partir de una decisión. Harás algo por lo que te ponen a prueba. La persona que está a tu lado te exigetengas confianza. Nuevos momentos en los vaivenes económicos. Debes ir al especialista para lo de tu problema de salud. Algo de color blanco. Cambios en tu vida espiritual o emocional. Salidas nocturnas.

Trabajo: Todo en positivo si decides que ese grupo no te va a quitar la paz. Adelante no te detengas, buenas decisiones. Tienes todas las herramientas para lograr ese empleo o acuerdo.

Salud: Malestar en la garganta o en oído.

Amor: Controla los celos. Te cuentan un secreto familiar que tiene que ver con una mujerer de tu entorno. Nuevos amores y pasiones.

Parejas: Cambios profundos en tu sitio de trabajo. Alguien te trae alegrías a tu casa. Una persona está viendo mucho a tu pareja con ojos de deseo.

Solteros: Triunfos en algo que inicias. Cuidado no discutas, tampoco tomes decisiones apresuradas.

Mujer: Celebraciones, la llegada de un niño cambia tu vida. Mensaje amoroso importante en tu ordenador.

Hombre: Puedes hacer negocios que serán muy positivos si sales del esquemita, atrévete a más. Cambio de energía. Cierres y nuevas aperturas.

Consejo: Controla los celos.



GÉMINIS

Palabra clave: Potencia.

Número de suerte: 006

Cambio de vehículo o de vivienda. Ten confianza e intégrate a un nuevo grupo de personas. Establece lo que quieres y pon límites. En verdad debes estar seguro de tí mismo, deberás valorar a una persona especial que siempre está a tu lado. Tiendes por un tiempo, a encontrarte con amores del pasado, afectos y amistades con los que hay intercambios amorosos o cariñosos. Debes respetar las leyes pero no dejes que nadie venga y te j. Un familiar te busca por necesidad. Te regalan una mascota o alguien quiere involucrarte en un asunto vinculado al cuidado o la protecciónde un animalito.

Trabajo: Te quitas de encima algo que te cansaba. Triunfos y reconocimientos. Reuniones y llamadas positivas en lo laboral.

Salud: Malestar en la boca.

Amor: Estarás triunfando por encima de cualquier dificultad en el amor. No te limites a la hora de amar, pon los límites claros a la hora de relacionarte, una especie de balance. Ponle un poco más de disciplina militar a tu vida.

Parejas: Algo con un carro negro. Alegrías ya que la familia supera un problema. Firmas por vivienda. Sobrevivir.

Solteros: Algo con una cuenta de ahorro. Amigos te dan sorpresa. Hombre alto que te ofrece algo nuevo o llega con algo nuevo.

Mujer: Salida nocturna al cine. Cambios en tu sitio de trabajo. El cuidado de las piernas. Productos para el cabello. Un registro. Necesidad de un gestor. Saltos de una vivienda a otra. Que nadie te juzgue. Aventuras. Ese hombre que te ve tan fijamente poniéndote nerviosa. Una canción, ponte a bailar como terapia. Sobrevivir a una guerra.

Hombre: Celebras algo que te ganas con gran esfuerzo Recibes un documento o contrato para firmar. Llamadas importantes que debes atender, hacer, poner en agenda. No te quedes por tanto tiempo sumergido en las redes cuando tienes a alguien que te bese. Golpe de suerte. Pretendes llevarte los laureles pero todo premio implica sacrificios.

Consejo: Gasto de energía innecesario por indecisiones.



CANCER

Palabra clave: Profesión.

Número de suerte: 013

Una persona que debes sacar de tu entorno, ya que no te deja evolucionar, es en verdad un retraso para ti. Cosas importantes se te dan de un momento a otro. Lo que rápido viene, rápido se va. Cambios positivos en un futuro cercano. Desde la inocencia los niños dicen la verdad. Debes perdonar a esa persona malintencionada, sácate los odios, las habladurías en tu entorno te causan daño, perdona pero vete. Llegan nuevas personas a tu vida.

Trabajo: Cambios positivos en lo que quieres y logros. Tu pareja te puede ayudar en un asunto de trabajo de manera externa claro. Evita confrontar a otros por chismes sin fundamento.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Algunos de ustedes viven una relación de amor y odio muy tormentosa. Deberán tomar una decisión ya.

Parejas: Tu familia quiere que se les respete en una decisión. Pon en orden las cosas en tu cuarto. Te ayudan en una gestión. Una decisión en pareja por los padres, ¿qué hacer con ellos? No los dejes solos.

Solteros: Algo con una numeración. Sacas algo de tu vida que te entorpece. Nuevas energías en tu entorno deberán ser calibradas.

Mujer: Cambio de dirección. Alguien que tienes nucho tiempo sin ver y ahora es cuando reparas en ello, para eso están las redes. Una reunión importante. Esa figura paterna que tanto valor tiene en tu vida y que sin embargo está tan distante. Un hombre que te guiña un ojo, te sonríe, y luego te pasa una mano cariñosamente por el cabello no necesariamente te está coqueteando, pero cuidado.

Hombre: Vas a recibir una ayuda y te enteras por una llamada que una persona te ofrece su ayuda. Esa chica tan linda que trabaja en el negocio donde compras comida. Avances significativos. Proponte equilibrar tu dieta. Renovar un documento de identidad a como dé lugar o cambiar de estatus migratorio.

Consejo: Pon los pies en la tierra, deja de soñar con castillos en el aire.

LEO

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 107

Mudanza a otra ciudad buscando mejora laboral o simplemente, huyendo de un desastre. Encuentras caminos abiertos para lo que quieres hacer. Debes pensar más en ti. Estás pasando por un tiempo difícil pero vienen cambios que precipitarán decisiones con las que cortas y liberas. Cambios, mudanza que te trae nuevas oportunidades. "Todo tiene su final, nada dura para siempre" dice la canción pero decide tú el "final". Invitación a la celebración de una boda.

Trabajo: Mucho trabajo y logros en lo profesional, busca ante todo tu estabilidad. Reúnes dinero para un viaje en familia. Discusiones en el trabajo.

Salud: Tomar más vitaminas.

Amor: Ten cuidado con comentarios mal sanos. Persona que retribuye tus sentimientos con afecto sincero pero sin sexo. Relaciones estables pasando por un momento de lucha, vencimiento decretado.

Parejas: Superas una situación familiar difícil, ganarán si resuelven tomar riesgos. Algo importante en tus manos, debes hacer lo que habías decidido previamente, actúa con premura.

Solteros: Cambio en lo laboral, será muy positivo. Dinero que llega con lo cual, resuelves varias cositas. Viaje sin retorno.

Mujer: Cambios en tu hogar. Alguien te tida de "radical". Una persona corta de mente te critica. Una extraña sensación en tu casa. Debes soltar el lastre no te apegues a nada. Una nueva relación.

Hombre: Verás la realidad de algo y por fin actuarás en consecuencia. Cambios en tu vida sobrevenidos a partir de un desastre. Familiares te piden ayuda. Algo que llega rápido y se va rápidamente. Emociones compartidas. Ganas de mandar a alguien al...

Consejo: Escucha consejos sabios, ¿quién es el sabio que te los dará?

VIRGO

Palabra clave: Juventud.

Número de suerte: 687

Estarás en una reunión para limar asperezas o para bajar la tensión, se aclaran cosas que no son. Vencerás los obstáculos con mucha fuerza y perseverancia, aplícate. La energía del amor se activa a tu lado. Cambios inesperados. Debes irte de ese lugar que te roba tus sueños. Hecho curioso con una oficina que inauguras. Harás una revisión de lo que quieres y vas hacer. Planes estratégicos.

Trabajo: Posibilidades de nuevo contrato donde estás. La Rueda de la Fortuna está cambiando para tí en lo laboral. Neutralizas un complot en tu contra.

Salud: Tomar mucho líquido.

Amor: Una mujer amiga que te ayuda con un dinero que necesitas, te ama en silencio, sin muchas demostraciones pero está allí cuando la necesitas. Viajes o copas por despecho. Busca ayuda espiritual.

Parejas: Viajes con la familia con disfrute. Compras en un lugar con grandes ofertas. Mudanzas y cambios. Cuando ya estaba el dinero para darse ese gusto, se va en los hijos.

Solteros: Algo especial que llega a tu vida te anuncia un nuevo ciclo. Dejas la soledad en la que vives. Algo especial para ti. Colocarás algo en su lugar.

Mujer: Estarás con mucho estrés, deja los problemas que son de los demás, bien lejos y ocúpate de los tuyos. Nuevas oportunidades. Un trabajo que nunca soñaste hacer pero te digo: todo trabajo honesto dignifica. ¿Baja de energía? - píntate los labios, ponte en esos súper tacones, luego un sexy contoneo de caderas y verás...

Hombre: Tomas una gran decisión. Nuevos problemas con posibilidades de solución a mediano plazo. Llamadas telefónicas por entrevista. Estrategia de guerra. Una pasión que arde en tu corazón. Todo por los hijos, hasta sacrificar lo más preciado. Evita conectarte mucho tiempo con situaciones trágicas, te hace mal. Una burbuja, un mundo aparte.

Consejo: Aprende a ser más tolerante.

LIBRA

Palabra clave: Talento.

Número de suerte: 066

Todo llega, a mal tiempo buena cara. Buenas decisiones que tomas bajo presión. Todo lo detenido avanza. Estarás en un proceso de separación o de alejamiento y buscarás una salida radical. Debes ser más generoso con los tuyos. Debes conectarte con una persona cercana y próspera que te guíe. Grandes sucesos que cambian todo en tu entorno.

Trabajo: Por molestia te irás de tu actual empleo. Te apoyas en alguien cercano. Para los más estables del signo igual vienen modificaciones. Decides trabajar por tu cuenta o acceder a un extra.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Reunión familiar para dar el anuncio de que se tiene una solución inteligente. Lo que esperas que se solucione, se solucionará.

Parejas: Algo que sembraste o hiciste será recompensado. Algo con diseño de interiores. No hagas comentarios destructivos.

Solteros: Te sentirás cansado de todas las situaciones que alteran permanentemente tu entorno. Amiga o persona cercana te dice la verdad de algo en lo que estabas ilusionado.

Mujer: Contrólate tus gastos en un viaje. Aléjate de personas conflictivas. Vences a tus enemigos. Universidad de un hijo, el tema. No fumes tanto. Controla la ansiedad. Irritabilidad. Hombre de ojos azules o verdes con un gesto bondadoso.

Hombre: Recibes una noticia que te dará muchas alegrías. Te unes a un grupo de trabajo. Toma un momento para ocuparte de los estudios de un hijo. Anclado en una situación calamitosa, leva anclas cuando el viento esté a tu favor, no te quedes paralizado. Reto, competencia.

Consejo: Deja los miedos.

ESCORPIO

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 079

Golpea y recoge, golpea y recoge (el que entendió, entendió). Nuevos objetivos te hacen moverte para un cambio de enfoque que te favorece. Nuevas ideas acerca de ejercer tu profesionalismo o capacidades adquiridas. Te insultan con encono a través de las redes por decir la verdad. Estarás pendiente de un familiar que está prácticamente en la calle. Terminas lo que empezaste. La mejor defensa es el ataque, recaba información, ten las pruebas a la mano. No te involucres con nadie que sea hipócrita. No dejes que los demás hagan las cosas por ti. Busca tu estabilidad emocional. Sorpresas. Noticia que usas a tu favor contra un grupo que te adversa. Deberás actuar con diplomacia, ¿podrás?

Trabajo: Talento profesional. Continúa con la constancia, la perseverancia rendirá bienos frutos. Cuidado con firmas cuando tengas dudas.

Salud: Dolor en un hombro. Brazo o túnel carpiano

Amor: Visualizas nuevos horizontes en el amor. Viaje de placer con tu pareja. Alegrías. Buenos momentos. Sexo sentido.

Parejas: Eventos a los que serán invitados. Nuevas comunicaciones con un lugar lejano los dejarán ansiosos y anhelantes. Hecho curioso con alguien de una vida pasada.

Solteros: Controla las angustias, no haces nada permitiente perder el control. Busca ayuda. Cuidado con un pasillo largo y oscuro ó en torno a la salida en donde vives.

Mujer: Verás un cambio de actitud de alguien que no esperabas te apoyara. Revisas las estrategias que aplicarás por éste tiempo en tu negocio, no hagas nada sin un plan. Cambios. Viaje de ida y vuelta. Metalenguaje. Si vas a defenderte, augumenta impecablemente pero sin emocionalidad. Alguien te envía un mensaje en privado para decirte estupideces, tómale un capture.

Hombre: La vida te da nuevas oportunidades. Alguien que marcó tu vida quiere regresar para terminar lo que empezó. Imaginación y fantasías sexuales.

Consejo: Acepta la ayuda que te ofrecen pero sabes, nada es gratis.

SAGITARIO

Palabra clave: Conocimiento.

Número de suerte: 104

Te integras a un grupo pero eventualmente, estarás muy callado, no hables de lo que no sabes. En una conversación te dirán que tú tienes la razón. Cuídate de arrebatos de malcriadez. Deja la vida acelerada, no te conviene. Salida y entrada en sitio con mucho éxito. Ritual que realizas, petición que se cumple. Sales de un problema con éxito.

Trabajo: Tendrás nuevas oportunidades de trabajo. Un sacrificio que será recompensado. Buen momento para créditos.

Salud: Algo con alergias.

Amor: Realizas una pausa en tu vida en el amor y vives tu duelo por separaciones o distanciamiento. No te rindas prematuramente.

Parejas: No escuches chismes ni habladurías en tu entorno. Nuevas fuerzas e ímpetus en tu vida, estarán disponibles para vencer. Personas que te ayudan y te apoyan pueden molestarse contigo si te pones negativo.

Solteros: Vencerás un problema en lo económico. Nuevo cargo o ascenso, sales de algo negativo.

Mujer: Estarás brillando en un sitio con muchas personas. No te involucres con personas casadas. Inicias estudios, cursos y titulaciones. Inviertes en tu formación. Una depilación casi artística. Un vecino que te gusta se monta junto a tí en el ascensor, si te leyera la mente...

Hombre: No comentes lo que quieres ni lo que vas hacer. Las personas negativas en tu entorno parece que se juntan al mismo tiempo, un mismo día. Debes cuidar lo que tienes y administrarlo con sabiduría.

Consejo: Enfócate y esfuérzate por lo que quieres.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 492

Pon límites en una relación, respeta más tus horas productivas. Ponle amor y atención a lo que haces. Estarás en una fiesta donde conoces a alguien importante, traerá cambios a tu vida. Estarás muy detallista y meticuloso. Nuevas energías por algo que sale de tu vida. Nuevos momentos en tu vida personal. Nuevas etapas.

Trabajo: Te ofrecen un nuevo empleo. Todo tiene su tiempo y momento no te dejes vencer.

Salud: Cuidado con las rodillas.

Amor: Atento (a) por desamor. Tristeza en tu entorno por alguien querido que se va del país.

Parejas: Cuidado con mujeres que se reúnen y se dirán muchas verdades. Has de tu vida algo positivo.

Solteros: Reuniones con alegrías. Cuídate de las cosas que dices. Paseo a parque con tu pareja.

Mujer: Mudanzas. Alegrías. Alguien conocido que te dice lo que tu pareja te hace y dice. Limpieza espiritual.

Hombre: Cambios importantes en decisiones de negocios. Enemigos ocultos de cuidado. Algo que se cae a tu favor.

Consejo: Pendiente con lo desconocido.

ACUARIO

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 082

Deja el apego y bendice lo que la vida te ofrece. Entrevista importante. Tiempo de un cambio que viene con premura. Debes asumir la responsabilidad de tus decisiones. Estarás más involucrado con tu crecimiento espiritual. Cuidado con relación poco clara con terceros ya que algo se descubre. No permitas que abusen de tu bondad. Reunión familiar. Asunto que te envuelve en un problema ajeno. Urgencia de papeles. Luego de un período de adaptación, pisas más firme.

Trabajo: Cambios en lo laboral o inicias estudios y entrenamientos. Nuevas emociones. Algo con mercancía que esperas.

Salud: Chequeo general necesario.

Amor: Es el momento de buscar las verdades, aclararte respecto a tu vida de solitario. Gente que te ama te busca.

Parejas: Tienes en las manos las herramientas para hacer las cosas que quieres. Te conectas con personas del pasado para lograr un plan en pareja.

Solteros: Debes salir a buscar lo que necesitas en tu casa. No te sientas demasiado autosuficiente o que todo lo haces tú, dale valor a quien valor merece.

Mujer: Decisiones que tomas para adaptarte a un ritmo distinto. Firmas documentos. Hombre de mucho dinero te busca y no sabes qué hacer para aprovechar al máximo la oportunidad.

Hombre: Negocios que haces con personas que no son de fiar. Cuidado debes ver bien lo que firmas y con quién te comprometes.

Consejo: Dá lo mejor de ti, para alcanzar un éxito deseado.

PISCIS

Palabra clave: Seducción.

Número de suerte: 590

Debes estar pendiente de lo que haces en función de conseguir esa meta con la que tanto sueñas, organízate. Limpia tu casa, material y espiritualmente. Personas del pasado se acercan a tu vida para completar una misión o cerrar un ciclo. Compra de flores. Se activa un encanto personal que sentías obstruido. La Rueda de la Fortuna dice que llegó el cambio o al menos, que está cerca. Trata de hacer uso de tu energía interna para que todo lo detenido avance.

Trabajo: Éxito logros y triunfos con un negocio aunque pequeño, te dará muy buenos resultados. Aprovechas una gran oferta u oportunidad.

Salud: Atentos con resfriado.

Amor: Llega un amor sincero. No permitas que te manipulen. Estarás decepcionado de un familiar.

Parejas: Un nuevo ciclo con cambios. Compra y ventas positivas. Una nueva etapa en tu vida te alienta a realizar cambios.

Solteros: Debes estar seguro de a dónde vas. Debes saber muy bien lo que quieres hacer. Nuevas energías en un negocio.

Mujer: Te sientes sola en un proyecto que deseas impulsar, cuidado no caigas en situaciones que no te convienen. Compra de alimentos en un camino campestre.

Hombre: No hagas cosas que no valen la pena. Evolución. Un nuevo territorio que descubrir. Cancelas deuda pendiente.

Consejo: Te preocupas mucho por los demás, ocúpate un poco más de ti.