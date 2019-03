Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES:

Palabra Clave: Ventas

Numero de suerte: 657

Estarás de acuerdo con una persona que es incondicional contigo para realizar un trabajo o empujar in plan de acción. Te reconcilias con un ser querido. Grandes cambios en medio de un viaje o paseo. Gente de mundo, un ser espiritual se acerca a ti. Harás algo que pone a prueba a la persona que está a tu lado. Nuevos recursos económicos para salir adelante.

Trabajo: Cambios positivos te ayudan en la realización de lo que quieres lograr. Logros sorprendentes. Tu pareja te ayuda en la consecución de una meta. Evita confrontar a los demás por chismes, actúa sigilosamente y no despiertes sospechas. Espionaje. Verificación de datos. Un trabajo que exige cortes quirúrgicos. Una situación conflictiva con emoción y frenesí.

Salud: Mejorando conforme te relajas.

Amor: Acuerdos. Vas a un sitio especial. Parejas: Asume tu responsabilidad. Obtienes una información importante. Solteros: Terminas con una amistad que te causa problemas; se trata de alguien muy negativo. Comunicación. Una compra que deberás devolver, algo que se daña rápido.

Mujer: Debes aceptar los cambios y estar a la altura de los mismos. Darás mucho por tu familia tanto como ellos han dado por ti. Visita inesperada. Sostenerte firmemente no siempre es fácil. Inversiones conservadoras. Demasiada cautela no te ayudará a conquistarlo. Pasas un exámen. Si nada se arriesga, nada se gana.

Hombre: Alegría. Negocios. Prosperidad. Colaboras con tus parientes. Suerte rápida. Creencias bastante arraigadas a veces te atrasan. Trabajar duro en busca de ganancia material. Incrementar conocimientos siempre es bueno. ¿Qué te asusta de esa chica, el talento que tiene para hacerte sentir ridículo? No creas que quien te quiere es solo quien te alaba.

Consejo: Apoya a los demás, pero cuidado con rebasar tus propios límites.



TAURO:

Palabra Clave: Dinero

Numero de suerte: 166

Viaje a otras tierras. Amiga te pide un consejo o te cuenta un problema. Hay personas que te impiden actuar como tu lo deseas. Le tienes miedo a una situación en la que, de un día para el otro, tendrás que asumir tu autonomía. No puedes pedir tanto tiempo para una labor que sabes, es sencilla, cumple. Una mujer te llama para darte una gran noticia. Estabilidad sentimental. Reuniones nocturnas con buenas nuevas.

Trabajo: Pierdes el miedo y afrontas una situación delicada. Hecho curioso en unas escaleras.

Salud: Estrés que se refleja en tu piel, labios, cuero cabelludo.

Amor: Evita lo que te perturba. Paseos a sitio muy verde o muy fresco. Diversión en piscina o playa con amigos y familiares.

Parejas: Con el dinero que recibirás podrás pagar una deudas o abrirte caminos. Un final feliz. Triunfo de un hijo. Ama la naturaleza.

Solteros: Cuidado donde discutes o haces un reclamo a un allegado.

Mujer: Asume tus responsabilidades y sigue adelante. Asunto con pasarela, moda, fotografía. Combate tus frustraciones con ina biena dosis de optimismo. Progreso lento pero estable. Con seriedad, paciencia y perseverancia lograrás el cometido. Un hombre que viaja por asuntos de negocios se interesa por tí. Hecho curioso en un tema referente al amor.

Hombre: Reconciliación. Restaura tu fe. Modificaciones en fechas de viaje. Una nueva agenda, un nievo destino espera por ti. Estar a la moda. Mejores condiciones de estudio o de trabajo. Algo que celebrar. Un cambio positivo. Deberás luchar contra la desesperación. Te darás cuenta de que el dinero no ouede comprar la felicidad.

Consejo: El amor tiene poder curativo.



GEMINIS:

Palabra Clave: Cambios

Numero de suerte: 025

Vences los obstáculos y ganas esa posición que quieres. Termina lo que empezaste. No te involucres con nadie que sea embustero. Buscas estabilidad. Reconoce cuando te equivocas. Ésta semana será de cuidado por los gatos inesperados, sobre todo en los negocios. Deberás cultivar la seguridad en tí mismo. El confinamiento es la ruina. Algo que está sucediendo clandestinamente finalmente saldrá a la luz. Un paso hacia la luz. Soñar despierto. Una prueba de fe.

Trabajo: Cautela con la gente falsa. Protege tu dinero. Proyectos que tienen que ver con escritura, publicaciones y/o redes. Sientes que debes incorporar nuevas tecnologías.

Salud: Exámenes pendientes. Sistema digestivo.

Amor: Evita los celos, te traen problemas. Molestias menores por una duda.

Parejas: No juegues con los sentimientos de nadie. Cautela con un chismoso. Escucha tu corazón. Las cosas no son como parecen. Una divina locura.

Solteros: Te molesta un cambio de clima o de sitio. Aperturas. Recuerdos que se convierten en escapismo.

Mujer: Cambios necesarios por hacer en la cocina. No te estreses por la comida. Traiciones y mentiras te llevan a confusiones. Una emoción irresistible, un impulso irrefrenable. Revisión de los senos y de la parte ginecológica. No te des cuenta demasiado tarde del engaño. Actitudes variables e incertidumbres que debes solucionar.

Hombre: Tienes que hacer unos arreglos en tu casa. Alegría con niños. Paseos de noche. Una preocupación espiritual. Necesitarás usar tu fortaleza. Un asunto que te conecta con las masas te pone a reflexionar profundamente hacia dónde vas. Condicionamientos pasados afectan situaciones presentes. Una amiga, una fantasía. Un misterio te pone a pensar. Hay un potencial creativo que deberás descubrir, está dentro de ti.

Consejo: Acepta los cambios aunque éstos sean excigentes.



CANCER:

Palabra Clave: Movimientos

Numero de suerte: 861

Viaje por carretera o paseo. Un encuentro amoroso. Debes ir a tierras calientes a visitar a una persona que añora verte. Descubre tu habilidad, tu don. Canalizar tus energías. Quiérete más y no permitas que te manipulen. El comienzo de algo bueno. Asuntos legales. Contacto con una autoridad. Una programación adecuada te dará la ventaja. La pluma, tiene poder pero es la hora de la espada. Tu mente está enfocada en un asunto importante.

Trabajo: Respeta los convenios. Orden y mucho uso de la lógica.

Salud: Pruebas de sangre. Inyecciones.

Amor: Proyectos. Mudanza. Cambio de ideas o en lo que quieres. Balanceas el querer y el poder. Adaptaciones.

Parejas: Nueva imagen. Amigos o familiares van a tu casa o tú a la de ellos. Recoges lo que siembras. Muchos piropos.

Solteros: Sé más solidario. Compra y venta. Triunfo que te era esquivo ahora es más factible.

Mujer: Una querida amiga. Si puedes habla con Dios. Vencimiento de obstáculos para lograr la meta. Varios amigos te ayudan. Deberás innovar. Grandes ideales. Cualquier limitación impuesta por los demás la tomarás a mal. Un hombre con don de mando en tu camino. Asunto vinculado a tu padre

Hombre: El que vive por la espada muere por la espada. Cumple lo que les ofreciste a los niños. Paseos a sitio frío o muy fresco. Amor romántico. Libérate de restricciones y convencionalismos. Defiendes tu autonomía. Una conferencia. Amor por el desafío.

Consejo: No renuncies a seguir adelante.



LEO:

Palabra Clave: Angustia

Numero de suerte: 898

Un familiar o amigos te busca en sitio montañoso, frío o en un suburbio. Meditar, orar, contactar tu yo interno. Será revelado un secreto. Los sueños se hacen realidad cuando uno pone empeño y cuenta con personas de fiar. Nueva pasión. Evita tener contacto con gente violenta. Hecho curioso con una mascota. No discutas con personas brutas. Cautela con las infidelidades de los que hoy más te alaban. Objetivos te impulsan a una mejor vida. Entre dos aguas.

Trabajo: Asunto en un domingo de trabajo y un suceso especial.

Salud: Exámen general.

Amor: Un conocido te busca. Proyectos a largo mediano plazo. Lloras en silencio por lo que perdiste.

Parejas: Recuerdos. Tristeza por separaciones. Asuntos femeninos.

Solteros: No pelees con tu madre. Hermanos te aclaran una situación. Escucha consejo.

Mujer: Brindarás por un ser querido. Verás a conocido de otros tiempos, envejecido y muy deteriorado. Algo en la mirada de alguien te llamará mucho la atención. Alguien cercano a ti podría estar fuera de control. Pérdida de la virginidad. Algunos aspectos de tu situación actual tocan profundamente tu alma. Una mujer intuitiva o psíquica te ayudará. Se te revela un secreto.

Hombre: Vas a un sitio en el que hay mucho arte. Un allegado te quiere engatusar con un plan poco claro. Saques una tajada, te llevas tu pedazo del pastel. Puede que no seas un militante creyente en fuerzas espirituales o que sí lo seas, el punto es que necesitas hoy más que nunca de su concurso y no todo el mundo sabe convocarlas para que se manifiesten. Oración. Si lo que haces no es en beneficio de las personas que te necesitan, deja de hacerlo.

Consejo: No detengas a nadie que quiera vivir en libertad.

VIRGO:

Palabra Clave: Verdad

Numero de suerte: 205

Mucha energía acumulada. Mejor es que corras o te encarames. Evita la vanidad negativa, es decir, la que se tiene cuando no se tiene con qué. Emociones y frenesí. Estás de "a toque". Celebraciones espontáneas en grupos pequeños. Buscarás una vieja colección y te quederás admirándola o disfrutándola. Disfrutarás con una persona especial. Sientes la oportunidad de algo nuevo. Una persona, a la que no deseas atender pero que te ha estado llamando, va a tu casa. Planes que se encuentran frente a constantes obstáculos. Entrenamiento. ¿Te gusta practicar tiro al blanco?

Trabajo: Éxito y malos entendidos. Vencimiento y retos importantes. Ciestión de conciliar opuestos.

Salud: Cansancio y dolores en la espalda.

Amor: La encarnación del amante y tu encanto atrapará a una persona muy afortunada. No permitas que te quiten lo que te pertenece. Juegos de guerra.

Parejas: Ten calma, no discutas, respira cuando notes que estás acelerado. Alegrías. Pérdida de esperanza en un asunto que tiene que ver con un grupo o conglomerado de personas.

Solteros: Proyectos con estudios. Inicios.

Mujer: No digas y no te comprometas con lo que no harás. Dirás: "cuánto tiempo más voy a esperar. Espera, porque todo se supera o vete, porque no hay nadie que soporte mucho tiempo de mala suerte. Necesidad de establecer prioridades. Una rivalidad con enemiga oculta. Demoras y complicaciones para un plan de viaje.

Hombre: Hecho curioso con una sombra. No te sientas solo, busca a tus amigos o a esa qmiga especial que aunque imposible, siempre te trae momentos de felicidad. Un rivalidad. Éxito a través de un gran esfuerzo. Enfrentarás problemas inesperados o un conflicto de intereses. El momento de demostrarte que tu nivel de testosterona es abundante.

Consejo: Vive en armonía.



LIBRA:

Palabra Clave: Meditación

Numero de suerte: 045

Una visión o revelación, percepciones extrasensoriales. Logras un sueño. Debes ser más sincero con quien estás sin que ésto signifique minimizarle. Cambios en la vivienda. Sé más productivo. Firmeza y disciplina son cualidades que van de la mano. Asunto con un cuaderno de color negro. Descubres un mensaje que no viste rn en momento indicado.

Trabajo: Asunto con música será tu alegría un día que pretendes combatir la tristeza. Vivirás un proceso paulatino de cambios positivos.

Salud: Cambio de ambiente te hace daño.

Amor: Te dedican una canción. Te sientes sorprendida por el afecto que te demuestra una persona que te es atractiva. Una ambición que nubla tu mente. Podes entendimiento. Un seceso te hace sentir atrapado sin salida.

Parejas: Deja el pasado donde está. Solteros: Te regalan flores. Bendice a tres personas al día. Convéncete de tu fuerza y lograrás lo que te propongas.

Mujer: No temas, un asunto termina para tu bien. Enfrentas tus demonios interiores. Una situación te lleva a una reflexión en torno a la moralidad con la que afrontar un reto. Inhibiciones que deberás combatir. Un rechazo a la esclavitud. El mal deja heridas que sólo el amor puede curar.

Hombre: Cuidado con lo que bebes y comes de más. Hijo necesita de ti. Modificaciones en fechas para firmar un documento. Compromisos difíciles de cumplir. Fuertes impulsos sexuales que deberás canalizar positivamente. Una pasión que te ciega.

Consejo: La verdad se impone aunque duela.



ESCORPIO:

Palabra Clave: Responsabilidad

Numero de suerte: 178

Deberás mostrar tu habilidad en un trabajo muy específico. Compra de muebles. Se soluciona un problema por una vivienda. Superas momentos difíciles. Celebraciones privadad. Cuidado con el exceso de peso. Te agradecerán unas críticas constructivas. Las cosas están lentas pero hay gestiones satisfactorias. Apoyo económico inesperado. Noticias acerca de hijos. Progreso paulatino pero seguro.

Trabajo: Cambios en la nómina son favorables.

Salud: Virosis.

Amor: Te agradecerán porque darás algo bello en donación. Recibes un regalo. Necesidad de besos y caricias.

Parejas: El futuro depende de ti. No dejes para mañana lo que tienes en las manos. Cambio de fecha.

Solteros: Será muy fácil si intentas lograr lo que te propones con método. Hay en un futuro cercano algo positivo para tí.

Mujer: Calma, haz negocios y verás los resultados. Será mejor si hablas y eres más clara. Un evento relacionado con estudios. La formación de una base sólida. Te afirmas en el conocimiento de los valores materiales. Deberías iniciar una nueva empresa o hacer algo extra, convertir un hobie en ganancia. Becas. Documentos y libros.

Hombre: Madre o figura materna te necesita. Éxito buscando un grado profesional. Te darán un sí y fijarás fechas. Desarrollo gradual. Realismo frente a una situación preocupante. Deberás tener tu mente muy abierta para afrontar retos. No apoyes a quien no lo merece. Un proyecto al que se le ven las costuras, deberás ser más aguerrido.

Consejo: Requieres de equilibrio mental.



SAGITARIO:

Palabra Clave: Unión

Numero de suerte: 356

Evita prácticas sexuales inseguras. Tendencias negativas en una reunión de negocios con personas que no son de fiar. Lee bien lo que firmas. Encuentras apoyo de una mujer. Te tienden la mano. Protección espiritual. Compra de alimentos con apuro o en la noche. Cuidado con amenazas. Te liberas de ataduras y compromisos. Apoyo económico familiar. Alegría por matrimonio.

Trabajo: Llega una luz al trabajo después de mucha oscuridad. No discutas con compañeros o clientes. Una mujer importante pasa por tu trabajo.

Salud: Haz dieta y ejercítate.

Amor: Nacimiento trae cambios en tu vida. Canciones románticas. Compra de ropa. Buena fortuna.

Parejas: Compra o venta de vivienda. Deseos de viajar. Didas acerca de un asunto financiero. No más sexo sin amor.

Solteros: Se consolida un paso que repercute en tu economía. Un amigo está molesto. Cambio de dirección rn una institución para que te llegue un documento.

Mujer: Comparte tus sentimientos dando y recibiendo amor. Relaciones sexuales satisfactorias. Labores que producen frutos merecidos. Combates el excesivo materialismo y la preocupación excesiva por el confort. Tu familia te hace una invitación especial. Creatividad. Deberás escoger entre dos pretendientes. Vence toda depresión.

Hombre: Una reina en tu vida. Fecundidad. Matrimonio. Ganancia con abundancia. Hecho curioso con la Madre Tierra. Una mujer creativa, sexual y muy fértil. Es el momento de rodearte de belleza. Debes ayudar a un amigo con problemas. Alguien colabora contigo y te ayuda a que mejores tu calidad de vida.

Consejo: Ten confianza y verás.



CAPRICORNIO:

Palabra Clave: Fe

Numero de suerte: 310

Alguien especial te cambia el destino. Se cura una herida. Lloras por alegría. Inicios. Un nuevo cielo se abre para ti en el extranjero o en otra ciudad. Embarazo. Matrimonio. Asunto con luces y cámaras. Se va un ser muy querido. Hecho curioso en un ascensor. Cambios en el vehículo. Para alcanzar el éxito, tendrás que asumir una posición firme y defenderla. Enseñanza, escritura. Piensa una y otra vez tus tuits antes de publicar, que tengan propósito. No te rindas, si haces un esfuerzo, saldrás victorioso.

Trabajo: Negocios de compra y venta te favorecen en éste momento. Viaje por negocio. Intentar crecer. Destreza y tenacidad.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Mujer chismosa y negativa se aleja de ti. Coge el toro por los cuernos. Una consulta para fomentar el entendimiento de un asunto amoroso.

Parejas: Cambios en el carácter para mejorar una relación. Algo dentro de ti te dice que no regreses al pasado.

Solteros: Asunto con un balcón o ventanas. Nace el amor.

Mujer: Olvida el pasado. Busca a tu familia y apóyate. Necesitas algo que te mueva, te sientes vacía. Naciste para triunfar, interiorízalo. Devoción. Nuevos desafíos. Confrontaciones y disputas. Persrvera con sentido de propósito. No seas otra, siendo tú misma alcanzarás la meta. Un logro anterior ha de llevarte a luchar para mantenerlo. A pesar de las dificultades, perrseveras.

Hombre: Asunto con una habitación, apartamento o casa rentada que debes pagar al día o al menos, tener siempre dos meses de renta asegurados. Regresa el pasado, retornan fantasmas que creías olvidados. Escuchas a una persona que te aconseja bien. Resolver un asunto vinculado a la educación de tus hijos. Buscas alcanzar autonomía con una postura firme. Lucha para permanecer en tu posición.

Consejo: Acepta los cambios que son necesarios.



ACUARIO:

Palabra Clave: Bondad

Numero de suerte: 233

Es tarde para un amor que dejaste atrás. Quieres hacer realidad tus sueños. Controla lo que dices cuando alguien te ofende. Te dirán que alguien no se va hasta que todo se aclare. Una mujer rubia de cuidado. Todo tiene su tiempo. Hubo algo que no aceptaste pero que ahora lo quieres para tí. Escucha consejos. Promesas incumplidas.

Trabajo: Tienes el control pero no abuses. No juegues en la oficina. Fuerzas en movimiento.

Salud: Cuidado con lo que comes.

Amor: Algo sucede que te estimula.

Parejas: Con el amor no se debe jugar. Solteros: No podrás evitar la tristeza pero deberás manejarla. Lloras por alguien que perdiste o que está lejos.

Mujer: Buscando tus objetivos. Trata de inspirarte. Crecimiento. Tiempo de procreación. Éxito en una nueva empresa. Sobrevivencia del más apto. Tratas de buscar a un conocido que desea verte para concretar asunto pendiente. Hecho curioso con un personaje que tiene mucha potencia masculina. Gran creatividad.

Hombre: Sales de la rutina pero necesitas orden. Vuelves al lugar en el que creciste a través de tus recuerdos. Hermanos necesitan encontrarse así sea por video conferencia. Algo va a mejorar. El poder de la solidez y la seguridad. Una nueva oportunidad. Experiencias nuevas.

Consejo: Utiliza tu intuición más a menudo.

PISCIS:

Palabra Clave: Responsabilidad

Numero de suerte: 868

Recuerdos del padado que se van borrando. Logras un sueño. Debes estar muy firme para no perder el norte respecto a lo que deseas. Sé más sincero en referencia al ritmo de vida que estás dispuesto a llevar. Viaje a sitio frío. Un dinero que te produce seguridad. Pide ayuda a esa persona influyente, te dará la informaciónque necesitas. Mujer rubia o de cabellos claros trae noticias con cambios. Viajes por negocio o entrevista.

Trabajo: Tienes el control. El tiempo te hace olvidar viejas enemistades. Logros.

Salud: Estrés. Una intervención pendiente.

Amor: Quieres recuperar los momentos felices con tu amor. Pariente que influye en tu relación.

Parejas: Alguien que te dió todo ahora te pide retribución. Cuidado con descuidar el tema esencial de la felicidad en el hogar. No pierdas la esperanza.

Solteros: Quieres detener el tiempo y que esa persona no se vaya. Sé sincero, esperan por ti.

Mujer: Terminas un asunto relacionado con unos papeles, ahora vienen otros asuntos con otros papeles o personas a las que debes ayudar. Vives un momento inolvidable. No te arrepientas de tus actos, te podrán acusar de interesada pero tú, sabes muy bien lo que haces. Ayudas a una figura paterna en trámites de residencia o estatus migratorio. Tener tu propia familia, si eres una mujer joven, te interesa, para otras significa un plan de reunión.

Hombre: La confianza entre los miembros de tu familia nuclear es importante. Necesitas una limpieza profunda en tu casa, closet, gavetas, sacar todo lo viejo, botar lo inservible. No vivas de ilusiones. Compromisos con una forma de vida tradicional. Una unión conveniente. Enfócate en lo grande no en lo pequeño.

Consejo: Establece bases firmes en tu hogar.