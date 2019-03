Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Ganar.

Número de suerte: 489

Comunicación importante. Dí lo que sientes. Ordena tus ideas. Sentirás mucha presión por personas que no hacen las cosas bien y luego piden tu ayuda. Nuevas oportunidades. Seguirás avanzando en lo que quieres si ordenas tus finanzas. Relaciones en lo laboral que te cambian las perspectivas. Te vas lejos. Algo positivo en lo económico, pero debes superar obstáculos. Podrás ayudar a alguien a realizar sus talentos. Cuidado con: artificios poco honestos a la hora de concretar sociedades, desgracias materiales como resultado del egoísmo de otro, aprietos económicos.

Trabajo: Un hombre te ofrece un negocio que será muy fructífero.Tendencia a realizar un nuevo trabajo.

Salud: Indigestión.

Amor: Alegrías en lo amoroso ya que logras eso que quieres. Sé sincero con la persona que te acompaña.

Parejas: Cuidado con viajes que no te convienen o que no quieres hacer. Evento especial. Nuevas actividades con tu pareja.

Solteros: Algo perdido que recuperas. Evita desesperarte. Ten buen humor. No molestes a los demás con lo que te pasa.

Mujer: Encuentros con compañeros de un trabajo o institución anterior. Alguien que conoces en una fiesta te mueve los sentimientos. Un regalo o préstamo. Pagos extras. Vestida y arreglada de punta en blanco un día y no hay resultado, otro día, totalmente informal y sin maquillaje y resulta que cae hechizado, quién lo entiende. Conoces a quien, en el futuro, puede ser un buen inversionista. Ahorras con previsión para tiempos difíciles.

Hombre: Debes tener independencia para cumplir tu meta. Te decepcionas de un ser querido. Obtendrás justo lo que merreces. Compartirás tus beneficios. Un punto en el que compartes tus conocimientos con otros. Ahorros destinados a educación de hijos. Una retribución económica. Cuando las energías de tu entorno están muy densas experimentas pérdidas.

Consejo: No te quedes detenido, ensimismado, aislado, vuelve a la lucha.

TAURO

Palabra clave: Variedad.

Número de suerte: 733

Inicias negocio de compra y venta. Debes tener más comunicación con tu pareja. Terminas una situación estresante. Separaciones de personas queridas. Tú vales demasiado, date tu puesto. Entusiasmo. Busca la armonía. Personas que te buscan y te quieren ayudar. Sientes una depresión o tristeza en tu corazón. Proyecto que no se dá si no buscas apoyo.

Trabajo: Necesidad de cambios.

Salud: Estrés. Cansancio. Ensimismamiento.

Amor: Compra de regalo para una boda o cumpleaños al que asistes con tu pareja. Atraes a una persona casada.

Parejas: Debes ser más detallista en tu casa. El poder de lo que quieres en conjunción con lo que debes hacer, está en tus manos. No te dejes ganar por otros menos hábiles. Comprar juntos, comer juntos, estar juntos.

Solteros: Cambios en tu vida. Tomas una decisión. Estarás en tu empresa dando la cara, ganancias.

Mujer: Te llega una intuición, una revelación, utilízala. Indecisiones. Dudas e incertidumbres. Cambio repentino inevitable. El momento de los desenlaces. Necesidad de liberación, de hacer lo que quieres, hablar con quien quieres, estar con quien te gusta. Una blusa que resalta tus senos. Maternidad. Cambios en tu carrera. Noticias sobre muertos. Purga, limpieza. Una situación que pronto finalizará.

Hombre: Debes trabajar en equipo. Compra o alquiler de vivienda. La realidad de la vida. Afligirse por una forma de vida anterior. Una regeneración espiritual necesaria. Cambio de estatus. El inicio de una nueva forma de vida. Un desenlace inevitable. Hoy puedes estar allí, mañana estarás allá. Está a punto de surgir una gran oportunidad. Una jovencita que te atrae. Te liberas de lo que no vale la pena.

Consejo: En medio de éstos profundos cambios, revitalización.

GÉMINIS

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 037

Nuevas oportunidades. Situación tensa con un dinero que sientes está perdido. Inicias estudios. Te conectas con personas del extranjero. Un ejecutivo. Apoyo familiar. Situación económica que cambia tu perspectiva del futuro inmediato. Debes estar muy pendiente de tu economía. Pendiente con las relaciones que estableces con un recién conocido. Emociones revueltas. Una persona trata de herirte emocionalmente. Requieres atenciones y apoyo.

Trabajo: Te destacas en lo que haces. Nuevas oportunidades de trabajo.Tus compañeros preocupados por tu situación o por algo que dices. Gerencia.

Salud: Hacer terapia física.

Amor: Cuidado con relaciones del pasado que vienen con tentación. Sentimientos confusos. Ver, hablar, compartir mucho con una persona puede generar sentimientos.

Parejas: No seas tan impulsivo en tu relación. Te quedes callado en una discusión.

Solteros: Nuevas oportunidades en tu vida laboral. Mejoran tus relaciones en un grupo social. Documentos, libros, revistas. Un mensaje que contiene información práctica.

Mujer: Sé más productiva en lo que haces, plantéate metas posibles. Buscas establecer un contacto con grupo de trabajo o círculo de estudio. Asuntos que tienen que ver con tu economía. Un desarrollo lento pero estable. El momento para desarrollar habilidad en un trabajo específico. Buscas un grado profesional o una realización en lo laboral. Un conjunto ejecutivo muy femenino.

Hombre: Llegas a un acuerdo con socio. Alguien especial llega a tu vida, le conoces en un centro comercial o lugar donde hay mucha gente. Una pequeña ganancia financiera. El momento de ser realista. Algo reflexionarás acerca de tus cosas materiales. Un desarrollo gradual. Un mensaje que contiene información útil. Asegúrate de cumplir con todos tus deberes y tareas para sostener una situación ventajosa.

Consejo: Piensa en tu presente, resuelve el hoy.



CÁNCER

Palabra clave: Logro.

Número de suerte: 916

No actúes con los sentimientos piensa bien las cosas antes de actuar. Papeles y diligencias. Extensión de una estadía o de pasaporte. Las primeras etapas de contacto con una o más personas. Avance en negocio estancado. Recuerdas a una persona del pasado. Una mujer necesita de ti pero tú no le prestas atención. Situaciones difíciles y complicadas que sabrás enfrentar. Ingreso retrasado. Pago inadecuado. Dar tu brazo a torcer, adaptabilidad. Una buena rutina física.

Trabajo: Sientes en tu sitio de trabajo que no te reconocen algo que haces. Te quieres ir y no es el momento.

Salud: Controlar los nervios.

Amor: Cuidado con lo que dices a tu pareja, el tono, los gestos. Felicidad con alguien especial.

Parejas: Haces una revisión espiritual. Te enteras de un divorcio o sepación que te afecta. No aferrarse al pasado.

Solteros: Estas muy apegado a una persona comprometida. Se cumplen tus deseos. Valor.

Mujer: Alguien del pasado organiza un evento y te invita. Vences una situación legal. Recuerdos con tristeza. Es el momento de que tengas confianza en tí misma. La única forma de superar los problemas, tu fuerza de voluntad. Admirarás el heroísmo y lo verás surgir con tus ojos. Necesitas aprovechar todos tus impulsos instintivos. Resistencia, resistencia, resistencia...

Hombre: Debes analizar lo que pasa en tu existencia ya que debes actuar en consecuencia. Mudanza. Entra o sale una mascota de tu vida. Sentido del propósito, tendrás que tomar una posición firme y defenderla. Tienes pinyos de ventaja aunque puede que no te des cuenta. Confrontación y desafío. Es el momento de que seas muy viril.

Consejo: Bendice que vives, bendice yus manos, tus cinco sentidos.

LEO

Palabra clave: Servicio.

Número de suerte: 338

Te conectas con personas de poder. Un hombre te ayudará en una situación personal. Cambios profundos en tu vida o en tus rutinas. Debes agradecer más. En los nuevos caminos que quieres recorrer necesitas mucha fortaleza interior. La gente cambia. No todo lo que brilla es oro. Debes permanecer en un lugar para tu bienestar. Sientes que las cosas no se resuelven pero el deber aquí es perseverar, preferir luchar, un día a la vez y tener la firme convicción de que vencerás, decrétalo a pesar de los conflictos. Si trabajas duro y con concentración, serás retribuído.

Trabajo: Busca la claridad en lo que estás haciendo. Estarás en medio de un gran aprendizaje. Necesitarás valor. Si tienes la ventaja, aprovéchala.

Salud: Pendiente con la osteoporosis.

Amor: Asistes a una casa para aclarar algo. Organizas una reunión familiar o promueves un plan en grupo.

Parejas: Es importante que atiendas a tu pareja, que seas cariñoso y más dulce.

Solteros: Hombre de poder te dá seguridad en algo que inicias. Nuevas actividades en tu entorno en función de cooperar para, en grupo, ayudarse.

Mujer: Conoces a un hombre con problemas personales, no te compliques. Cuidado a quien ayudas. Invitaciones a cenar o a conversar. Enfrentas una manipulación. Alborotos. Necesidad de actuar con astucia. Confusión de opiniones. No te rindas prematuramente. Un avance rápido pero sin dirección puede llegar a agotarte. Algo que no está funcionando bien. Oportunidad perdida. El tema aquí es mantenerte firme ante lo que se te opone. Una situación violenta que implica desafíos.

Hombre: No discutas con la madre de tu pareja. Celebración por logro en lo laboral, una estrategia que dá resultado. Mejora tu entrada de dinero pero lo importante es que sea regular. Una elección muy difícil. Hostilidades y rencores. Algo injusto ante tus ojos. Una actitud dominante que enfrentar. Romper las ataduras. Sentimiento de derrota que debes vencer. Debes buscar un sentido de propósito.

Consejo: Perdonar es importante, pero lo es más cuando a la vez, recuperas la energía perdida en el pasado.



VIRGO

Palabra clave: Transformación.

Número de suerte: 011

Equilibrar tu energía será importante. Mantén limpia tu casa. Debes perdonar, dejar a un lado el rencor. Nuevas etapas de creatividad. Lo nuevo llegará a tu vida, lo hará si enfrentas tus temores y buscas la libertad. Personas conocidas que te buscan, te encuentran muy diferente. Tendrás una noche muy romántica que puede terminar apasionadamente. Aléjate de los manipuladores. Ganancias conectado a un grupo donde hay grandes manipuladores. Un encuentro que termina en la cama, luego algo te genera descontento o frustración. Canaliza bien tus energías para evitar malos entendidos.

Trabajo: La abundancia te ha sido esquiva. Una colega conectada contigo. Nuevas oportunidades. Sorpresas y alegrías con una persona de raza negra.

Salud: Desequilibrios emocionales.

Amor: Descubres algo en tu casa que no te gusta. Inténtalo todo para ser feliz. La familia te invita a reuniones. Recibes una buena noticia luego de que rompas las cadenas.

Parejas: Ten paciencia y tolerancia en la relación con la familia de tu pareja. Alegrías. Limpieza espiritual necesaria.

Solteros: Estás en la búsqueda de un cambio en tu vida. Un traslado con calor. Posibilidad de convivencia con suegros, cuñados o primos.

Mujer: Existen muchos compromisos a nivel laboral que debes atender, aspectos que tienen que ver con la relación trabajo - ganancia. Viaje a tierras calientes con alegría. Rompe tus cadenas, no más dependencia. El poder del pensamiento positivo, encuéntralo. Nunca más te dejes usar para propósitos egoístas. Una opresión en el corazón (emocional).

Hombre: Cambios y remodelaciones en tu casa. Algo con un sueño. Un familiar te cambia la vida. Enfrentas tus propios demonios. No te aferres tanto al dinero. Una destrucción. Sentirte esclavo de las circunstancias. Es un tiempo para que busques tu liberación. Enfrentas tus temores.

Consejo: No te quejes tanto, busca el cambio, los pensamientos negativos también tienen poder.

LIBRA

Palabra clave: Riesgo.

Número de suerte: 119

Debes tener calma y paciencia con un familiar. Terminas una etapa al final de algo y se inicia otro ciclo. Necesitas nuevas fuerzas. Sales de una situación con tranquilidad pero triste. Abres tu corazón a un extraño. Fin abrupto de algo o inicio de un nuevo ciclo. Deja a un lado las peleas y los reconcomios. Recuperas algo perdido. Una claridad repentina y la disipación de las ideas erróneas. A veces sientes que no hay mucho que puedas hacer para solucionar pero debes reponerte y luchar.

Trabajo: Hecho curioso con una mercancía que llega. Alguien te sugiere estudiar para mejoramiento profesional.

Salud: Dolores en las manos, codos, hombros.

Amor: Nuevos sentimientos. El amor llega a tu vida. Una persona especial que conoces en evento de playa o mientras paseas.

Parejas: Nuevos negocios y oportunidades en tu vida. Vivirás algo religioso o místico, despertarás, verás los cambios. Nuevos inicios.

Solteros: Debes pensar qué vas hacer con tu vida, romper círculo vicioso y salir al mundo. Nuevas asesorías. Alegrías con personas positivas. Que tus amigos sumen y no te resten energía.

Mujer: Cuidado, no creas que todo lo que te dicen es verdad. Viajes por trabajo. Embarazo en puerta. Un cambio ha sido forzado, por eso tienes poco que decir acerca del asunto. Ésta etapa final es acompañada por un profundo sentimiento de vacío y de tristeza. Sentirte emocionalmente aislada, deberás buscar un cambio positivo por encima de todo.

Hombre: Debes reparar un problema en tu vehículo antes de que se compliquen más las cosas. Evita discutir con hijos mayores. Cambios de fecha sucesivos, provocan que el proyecto se desinfle. Algo que finaliza te preocupa. Haz hecho todo lo que puedes pero es el momento de hacer un cambio definitivo o sufrir las consecuencias.

Consejo: Cuida lo que tienes pero si lo que tienes te detiene, suéltalo.



ESCORPIO

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 521

Debes ser más creativo y buscar el progreso de tu núcleo familiar. Una persona en tu vida que te ha ayudado en el pasado, te busca. No permitas que otros te alejen de tus personas queridas. No te dejes engañar. Mudanzas. Movimiento y eventos que no podrás detener, deberás estar a la altura de las circunstancias. Nuevos retos incluyen el pensar por la familia. Problemas con una cuenta bancaria. Detención. Probabilidad de excesiva ansiedad.

Trabajo: Cuídate de compañeros traicioneros. Viaje de ida con la vuelta poco clara. Dejas responsabilidades en un familiar.

Salud: Cuidado con la ansiedad .

Amor: Necesidad de cooperación. Un vínculo que se fortalece en medio de una prueba. Lo que debes rechazar: la vanidad y la pereza.

Parejas: Recibes un dinero pendiente. Te preparas para un cambio o para afrontar nuevos retos. Reunión con una persona de dinero.

Solteros: Hermana te ayuda en un trabajo o diligencia. Situación con computadora. Llega un bienestar económico pasajero.

Mujer: Cuidado con los engaños. Una persona que no es sincera y con la cual debes trabajar. Regalo para una pareja amiga. Decisiones correctas y mentalidad estable, la única forma en la que vencerás. Hay un tena de independencia que debes solucionar. Céntrate en tu realización y agudo sentido de discriminación. En el amor, un panorama poco prometedor por éstos días.

Hombre: No permitas que el amor de tu vida se vaya por tu intolerancia, acepta los errores. Mejoras o pierdes. La razón dominando los sentimientos. Ambición. Hay cosas que debes mantener en reserva. Un miedo que debes afrontar desde la solución y no desde el obstáculo. Si el plan es irte, hazlo. Actúas con perspicacia y juicio, ganas. Un consejo profesional

Consejo: No permitas imposiciones de quien no puede resolver.

SAGITARIO

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 214

Te cancelan una deuda pendiente. Invitación a una reunión entre amigos. Deja la inconformidad a un lado si se trata de simple sobrevivencia. Debes apoyar un poco más a un familiar. Empuja con firmeza si te toca enfrentar a un oficial de gobierno. Avances con intranquilidad. Ten calma y paciencia con tus hijos. Puedes seguir adelante ahora. No le pongas trabas a las cosas que te pueden ayudar, busca las ventajas no las desventajas. Compra de ropa blanca. Imposiciones. Mira antes de saltar.

Trabajo: Algo con un documentos que lo esconden o debes estar pendiente y revisar bien. Todo lo que hagas con convicción estará a tu favor.

Salud: Dolor de garganta.

Parejas: Vas a un sitio público y verás algo que no te gusta. Recibes un dinero que te soluciona. La razón sobre los sentimientos.

Solteros: Nuevos amores en tu vida. Ve muy bien a quién ayudas. Dinero por alegrías y sorpresas pasajeras. Poner en duda ciertas convicciones.

Mujer: Sientes que te quieres ir de donde estás o hacer un cambio para perseguir grandes ideales. Quieres a una persona, le demiestras afecto, el pasado regresa. Cooperativismo. Hay convencionalismos que a veces no sirven para nada. Fortaleza de carácter. Una réplica aguda.

Hombre: Encuentro con personas del pasado. Una mujer te dice cuanto te ama. El momento de que muestres autoridad y don de mando. Con perspicacia atisbarás una verdad. No se puede tapar el sol con un dedo. Prudencia y lógica antes de actuar. Tiempo para romper el molde y loberarte de restricciones.

Consejo: Hacer las cosas a tu manera no garantiza el éxito, aprende a escuchar.



CAPRICORNIO

Palabra clave: Empezar.

Número de suerte: 029

Hay personas que te cierran los caminos. Cuidado con ver problemas donde no los hay. Una convicción única. Debes estar muy claro con las personas que llegan a tu vida con ofrecimientos improbables. Estabilidad y fuerza en lo laboral, si la tienes, no la sueltes. Una persona joven que tiene problemas personales te agustia sobre manera. La verdad es importante para ti. Separaciones, reconciliaciones, consolidar relaciones, todo en uno. Enfrentas prudencia con exceso de confianza, moderación con fanatismo, manejo sabio de tu energía con falta de control. Es hora de que toleres algunas cosas.

Trabajo: Personas del extranjero te buscan por proyecto. Cuidado con personas indecentes que te pongan a firmar algo.

Salud: Hacer ejercicios. Tomar más agua.

Amor: No esperes más por esa persona que debes dejar atrás para continuar. Alejas los malos espíritus. Amigos del pasado te buscan. Dolor espiritual.

Parejas: Compra de vehículo. Harás todo lo que puedas para hacer feliz a tu pareja. Viaje por diversión. Todo moderadamente.

Solteros: Logras un éxito. Hombre muy elegante que te ayuda en algo que quieres. Mucho movimiento en tu entorno respecto a la consecución de una meta.

Mujer: Sientes que te quitaste un peso de encima desde que alejaste a un hombre de tu lado. Consolidas una relación ya sin fantasmas del pasado. Apoyo a un familiar para que logre unos papeles o un viaje. Una expresión sexual equilibrada te ayudará a recuperar la confianza en tí misma. Relación con un hombre de otra raza, color o creencia.

Hombre: Se activa la suerte. Bendiciones. Una mujer te dice: "Eres la razón de mi existencia". Prudencia. Mientras actúes con honestidad y ausencia de prejuicios, podrás consolidar una relación amorosa o de amistad ésta semana. Diligencias, correo, papeles, muévete rápido y ordenadamente. Buscas un punto de vista equilibrado para direccionar tus acciones y lograr concretar.

Consejo: No prometas lo que no vas a cumplir.



ACUARIO

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 410

Cuidado con lo que está oculto y las mentiras. No juzgues a nadie por algo que parece pero que no es. No te quedes callado, expresa lo que quieres. No pierdas el tiempo hazlo ésta vez con una hoja de ruta. Lo que haces, debes hacerlo con concentración. Sobrevivir el día a día. No sientas miedo. Algo con un sanador espiritual. Un matrimonio con mezcla de razas. Mediadores. Necesidad de hacer una alquimia positiva. Las viejas heridas sanan. Es posible una sepación temporal.

Trabajo: El dinero no lo es todo. Pon más cuidado en el sitio donde trabajas. Deberás ser muy puntual.

Salud: Dolores en rodillas, hombro, codos.

Amor: Recibes un regalo que te trae problemas. Cuidado con los juegos de palabras, se mal interpretan.

Parejas: Cuídate de traición. Sabes quién está a tu lado y no quieres engañarte. Personas o amigos muy cercanos te ayudan. Manejo sabio de algunas claves exitosas para que salgas de ésta coyuntura.

Solteros: Aceptas un cambio venidero, algo que ves concretarse y exige des lo mejor de tí. Debes asumir las metas que te has planteado como objetivos con resiltado. Asumes retos y sigues adelante.

Mujer: Busca ayuda espiritual. Contacto divino, es como el descenso del espíritu sobre la materia. Éxitos de tu pareja o familiar cercano, al que deberás apoyar. Compra de ropa o accesorios. Una reconciliación. Toma las cosas con calma. Relación activa con el extranjero. Una amistad o relación con alguien de diferente raza o cultura.

Hombre: Alguien cambiará contigo ya que no consigue lo que quiere. Se superan situaciones difíciles. Acciones muy prudentes. Necesario buscar un punto de vista equilibrado. En éste punto, ser muy extremo no te conviene. Una persona actúa con discreción mientras coordinas tus planes.

Consejo: Ahora la seguridad presente y futura es una prioridad.



PISCIS

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 731

Cuidado con motorizado. Exámenes médicos que debes atender. Una actividad inesperada. Una mujer cercana viene con una noticia desagradable, conflictiva. No te enganches con personas de ojos grandes o muy vistosos. Salida con la familia a sitio de playa. Sentirás como un escalofrío. Harás una oración muy sentida o te expresarás desde el corazón. Necesidad de curación física y espiritual. Protección espiritual. Situación que exige una decisión que involucra amantes o pareja.

Trabajo: No dejes pasar las oportunidades. Tomas una decisión y todo comienza a marchar a tu favor. Cambios y alegrías.

Salud: Bien aspectada, avances.

Amor: Invitación a cenar a sitio que parece antiguo o con una decoración clásica. Un intelectual a tu lado. Cambio de residencia. Se auspicia el amor.

Parejas: Tendrás una diferencia con un vecino. Piensa bien lo que vas a decir para lograr un entendimiento entre dos partes en conflicto. Viajes cortos.

Solteros: Día especial en un sitio muy verde con personas muy queridas. Posible salida de la soltería. Disfruta ya que te lo mereces.

Mujer: Momentos de calma y tranquilidad espiritual. Solucionas un problema que tiene que ver con documentos. Una relación amorosa luego de un proceso de elección o de dudas. Pensamientos que involucran a tu pareja, el acoplamiento sexual y espiritual. Una decisión muy importante que implica sinceridad. Compras un estreno.

Hombre: Una persona alta desea vincularse contigo. Alguien del pasado con muchos problemas reaparece en tu vida. Una inión muy fuerte te exige confianza. En puertas, la consolidación de una sociedad. Tentaciones amorosas.

Consejo: Sé feliz con lo que tienes, hasta que logres lo que quieres.