Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Visión

Número de suerte: 017



Mantén tus pies firmes en la tierra y asume tus decisiones con valor. Mucho movimiento por estos días por lo económico. Nuevos inicios y retos. Los proyectos avanzan. Logras algo que quieres. Logras poner los límites.

Trabajo: Estás preocupado por tu empleo o los negocios. Veo el éxito a tu lado.

Salud: Ir al odontólogo

Amor: Tienes la ilusión de conseguir ese amor deseado. Recibes invitación.

Parejas: Noticia que te dará un gran impacto. Dolor con amigos o familiares.

Solteros: Debes elaborar un mapa mental de lo que quieres y hacia dónde vas.

Mujer: Cuídate de personas falsas. Debes confiar en las personas que te rodean.

Hombre: Te llega algo importante a las manos. Cierras, cancelas una deuda.

Consejo: No pierdas las oportunidades que se te presentan para pasar la página.

TAURO

Palabra clave: Avance

Número de suerte: 099

Tienes que hacerte una limpieza espiritual o intentar equilibrar tus chakras. Es importante ahorrar y bendecir, trabajar y orar. No tengas miedo a los riesgos, no sabrás si ganas o pierdes hasta el final. Controla los miedos y la negatividad.

Trabajo: Sientes que tus planes están detenidos. Salen personas de tu lado.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Dejar el rencor y manejar las cosas de otra manera, ¿podrás?

Parejas: Deja fluir las cosas, pero no te detengas y persiste, el destino es tuyo.

Solteros: La vida te da sorpresas inesperadas. Algo con flores y canciones.

Mujer: Estás lista para decir que sí y compartir tu vida con esa persona.

Hombre: Te veo defendiendo tus derechos. Algo pasa con un ejercicio.

Consejo: Trata a todos con justicia.

GÉMINIS

Palabra clave: Vida

Número de suerte: 671

Utiliza tus protecciones para reforzarte. Deja la tristeza. Controla las preocupaciones infundadas. Alguien a tu lado te apoya desinteresadamente. Nuevas decisiones en vista de los cambios. Te lamentas por lo que pasa.

Trabajo: Mucho movimiento en lo laboral. Caminos abiertos, obstáculos vencidos.

Salud: Malestar en la garganta y espalda.

Amor: Dos personas que representan a otra persona con la que harás contacto.

Parejas: Trabajas demasiado, cuidado con sobrecarga. Dolores de espalda.

Solteros: Inicias estudios que estaban detenidos. Te sentirás muy triste.

Mujer: Algo con un dinero se concreta. Alégrate, sorpresas a tu lado. Una llave.

Hombre: Algo en tu mente, un deseo fijo o algo que pediste se hace realidad.

Consejo: Debes reconocer tus errores.

CÁNCER

Palabra clave: Ganancias

Número de suerte: 071

No sabes qué hacer ni qué pensar. Deja el estrés y la angustia, con eso no ganarás nada, ten calma. Busca soluciones prácticas. Utiliza tu intuición. Ayudas a una amiga con problema civil judicial. Descubres una verdad.

Trabajo: Nuevas ideas en lo económico. Nuevos proyectos. Cambios abruptos.

Salud: Malestar en el colon.

Amor: No descuides tu vida sexual por actividades laborales. Compromisos.

Parejas: Algo con un reloj que no dejas de ver. Compra y venta con beneficios.

Solteros: Llegó la hora de que los sueños se hacen realidad, enfrenta el porvenir.

Mujer: No seas exigente; viene un cambio, pero cuidado, la vida da giros. Sorpresa.

Hombre: Necesitas de una persona cercana. Mucho trabajo sin descanso.

Consejo: Di siempre la verdad.



LEO

Palabra clave: Claridad

Número de suerte: 691

Controla la ansiedad que te genera lo que estás esperando. Logros y triunfos. Conquistas eso que quieres ver realizado en tu vida. Una persona especial llega a tu lado. Decisiones apresuradas. Hay factores de suerte a tu lado, aprovecha.

Trabajo: No hagas nada apresurado. Mantén la esperanza. Un golpe de suerte.

Salud: Dolores en las coyunturas.

Amor: Hay personas a tu lado que merecen tu atención. Cambio personal.

Parejas: Estarás escuchando música y recibes una llamada de persona especial.

Solteros: Visitas sitio religioso donde percibes mucha espiritualidad.

Mujer: Viajes, paseos con alegría. Algo con una persona joven en un lugar grato.

Hombre: Sentirás temor por algo que no llega. Descansa, pronto estarás activo.

Consejo: Solo Dios, búscalo.



VIRGO

Palabra clave: Momento

Número de suerte: 007

Conversaciones con varias personas para proyectar los negocios que quieres. Cuidado con lo que ofreces y no cumples. Analiza lo que te ofrecen con cuidado. Cuídate de personas falsas a tu lado. Discusiones en tu casa por dinero.

Trabajo: Debes apoyar a ese grupo de trabajo que a tu lado se establece.

Salud: Cansancio. Estrés.

Amor: Recibes un regalo de alguien muy querido. Estás viendo claro tu porvenir.

Parejas: Compartes con grupos. Tendrás el apoyo de amigos cercanos.

Solteros: Pasarás una noche muy especial. Celebraciones. Fin de soltería.

Mujer: Vida espiritual. Tienes protección y magia en tus manos. Receta suculenta.

Hombre: Logros en estudios. Puedes lograr un éxito académico. Decisiones.

Consejo: No pierdas el control ni la serenidad.

LIBRA

Palabra clave: Momentos

Número de suerte: 441

Adelante, sigue la ruta, no te detengas. Los cambios que llegan te favorecen. Reunión importante con jefe. Debes buscar protección u orar todos los días (ejercicios espirituales). Persona a tu lado con mucha envidia hacia ti.

Trabajo: Buenas noticias por una llamada telefónica que te atreves hacer.

Salud: Alergias.

Amor: Una persona alejada de tu vida aparece otra vez. Barreras que derribar.

Parejas: Algo con copas y alegrías. Compras una computadora. Das gracias.

Solteros: Las ilusiones se hacen realidad. Te regalan una prenda muy valiosa.

Mujer: No escuches comentarios maliciosos. Mirar la paja en ojo ajeno.

Hombre: Compras un teléfono. Cuidado con las mentiras. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Escucha el consejo que te ofrece aquel que procura ver más allá.

ESCORPIO

Palabra clave: Política

Número de suerte: 519

Haces algunas propuestas, pero no te escuchan. El mundo en tus manos si sabes batallar. Logros y triunfos en adelante. Cambio de ciclo. Éxitos y logros. Situación personal que se agrava por tomar una posición firme.

Trabajo: Te ofrecen un nuevo empleo. Debes mejorar tus ideas y proyectos.

Salud: problemas en la parte urinaria.

Amor: Suelta ese sentimiento que no te deja cerrar el ciclo. Momento especial.

Parejas: Discusiones de terceras personas por dinero o algo que es tuyo.

Solteros: Estás pendiente de una persona que miente demasiado. Consejos.

Mujer: Harás una obra de caridad por la cual el universo te recompensará.

Hombre: No cambies de montura, ya que verás algo que no te gusta. Ábrete.

Consejo: Recuerda, se recoge lo que se siembra.

SAGITARIO

Palabra clave: Postergación

Número de suerte: 205

Buenas noticias por documentos que te entregan. Caminos abiertos para todo lo que pretendes en lo económico y personal. Tu pareja te invita a celebrar un logro. Vences muchos obstáculos y sales adelante. No es fácil, pero lo logras.

Trabajo: Alguien llega a tu vida con buenas noticias. Ten calma. Control.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: No se ven cambios a corto plazo en el problema que tienes con tu pareja.

Parejas: Buenas nuevas con tu pareja. Llegas triunfante a un lugar, éxitos.

Solteros: Cuidado con las decisiones apresuradas. Algo con una ceremonia.

Mujer: No te sientas culpable por lo que no hiciste en el pasado. Te piden ayuda.

Hombre: Nuevas aventuras. Algo grande, sorprendente, llega a tu vida.

Consejo: Ten confianza en ti mismo.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Sueños

Número de suerte: 821

Haces muchos sacrificios por otros, bien podrías hacerlos por ti. Controla los gastos. Amigo que te da buenas noticias por un lado, por el otro te aconseja de manera insensata. Cambios en tu vida. Cuidado con mujer embarazada.

Trabajo: Haces muchas cosas a la vez. Cuidado con caídas. Mujer esotérica a tu lado te ayuda. Utiliza tu intuición.

Salud: Problema digestivo.

Amor: Conoces a una persona a través de las redes (ilusiones). Disfrute nocturno.

Parejas: Estás pendiente de un resultado. Pagos que debes hacer te preocupan.

Solteros: Estás pendiente de una prueba. Una persona religiosa a tu lado.

Mujer: Sales triunfante en una situación o reunión. Dejas pasar una discusión.

Hombre: Sale a la luz algo que te ocultaron, una gran molestia.

Consejo: Perdonar es importante, pero hacer justicia lo es más.

ACUARIO

Palabra clave: Poder

Número de suerte: 701

Cuidado con tu actitud irritante. Recibes una respuesta no esperada. Sale el sol en tu camino. Piensa bien las cosas antes de actuar. Hombre que te ayuda por un lado te complica las cosas por otro, puede ser hijo o amigo. Logros y triunfos.

Trabajo: Sé perseverante en lo que haces. Nuevos inicios y cambios necesarios.

Salud: Cuida más tu alimentación.

Amor: Preocupación por un dinero dispuesto para un compromiso o boda.

Parejas: Muchas personas a tu lado. Tendrás que discutir algo en familia.

Solteros: Firma de documentos. Cuídate de mujer agresiva o grosera.

Mujer: Te invitarán a comer en casa de tu ex. Te ofrecen algo, lo pensarás mucho.

Hombre: Hecho curioso con una fotografía. Expectativas. Reconciliación.

Consejo: No dejes para después lo que debes hacer hoy.

PISCIS

Palabra clave: Juegos

Número de suerte: 119

Tomas unas vacaciones pendientes. No te quedes detenido, avanza en lo que haces en tu actividad. Momentos importantes en tu vida. Debes pensar lo que haces, pero no te detengas. Compra de ropa para evento especial.

Trabajo: Ve bien las cosas, no tomes decisiones apresuradas. Control.

Salud: Estrés.

Amor: No pienses que solo tú lo das todo en la relación. Nada es para siempre.

Parejas: Comienzas una nueva etapa en los negocios. Reconciliaciones. Firmeza.

Solteros: Nuevas oportunidades. Atento, te ofrecen otro empleo. Bonificación.

Mujer: Persona joven, rubia, busca contacto contigo. Negocios en puerta.

Hombre: Se reafirma una relación amorosa con una mujer. Alegrías.

Consejo: Ten ánimo, no decaigas, sustenta ese ánimo con acciones.