Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES



Palabra clave: Verdad.



Número de suerte: 019



No digas cuando ayudas a otros. Evita las discusiones. Hazte un chequeo médico. No discutas sin saber qué sucede en tu grupo familiar. La rueda de la fortuna a tu lado. Ganancias en el azar. Analizas algo que estás haciendo.



Trabajo: Capacidad de iniciativa. Grupo te hace una propuesta de provecho.



Salud: Circulación, venas, piernas.



Amor: Te dirán que quieren tener un hijo tuyo. Te enteras de un secreto. Fantasías.



Parejas: Persona cercana molesta contigo. Celos que debes controlar.



Solteros: Alguien te pide una aclaratoria. Sacrificios que valen la pena. Crisis.



Mujer: Compra o venta de vehículo. Viajes de ida y vuelta. Una nueva relación. Affaire.



Hombre: Reunión familiar con alegría. Los niños recuerdan algo que ofreciste.



Consejo: Recuerda cada momento bello de tu vida con amor.





TAURO



Palabra clave: Decisión



Número de suerte: 006



Sorpresa agradable por la llegada o visita de alguien querido. Cambio de turno, horario que te gusta. Hombre que te cuenta algo y no sabes qué hacer. Ayudas a una persona pero malinterpreta lo que haces. Fin de una espera. Documentos.



Trabajo: Apoyo a tus superiores hará que crean más en ti. Cambio favorable.



Salud: Dolores. Sistema muscular.



Amor: Sensación de vacío y soledad. Te mostrarás antipático en una reunión.



Parejas: La confianza es importante con quien estás; si no, todo se derrumba.



Solteros: Sentirás que estás convencido, pero debes escuchar a los demás.



Mujer: Amor del pasado. Controla tu carácter. No hieras a los seres queridos.



Hombre: Tendrás solvencia económica. Si no quieres hacer algo, nadie te obligará.



Consejo: Debes ver para atrás, reflexionar en torno al camino recorrido.







GÉMINIS



Palabra clave: Fe



Número de suerte: 910



Te alejas de una persona que te genera inseguridad. Reuniones agradables. Negociación con persona conocida. Hecho curioso en plena vía pública con alguien conocido. La estrella te acompaña esta semana. Poesía.



Trabajo: No te quejes tanto, cumple y sigue adelante. Llamada por un cambio.



Salud: Resfriado. Malestar general.



Amor: La familia espera por ti. Cuidado con maltratos a personas queridas.



Parejas: Evita el materialismo y los placeres superficiales. Todo funciona.



Solteros: Visitas un centro comercial con amigos. Recibes información importante.



Mujer: Encuentras un amor especial. Una reunión de negocios. Buena suerte.



Hombre: Te alejas de una persona que genera divisiones. Nuevas inversiones.



Consejo: Es importante que sepas canalizar positivamente tus anhelos.









CÁNCER



Palabra clave: Objetivo.



Número de suerte: 204



Estás a punto de viaje. Controla la inseguridad. Contarás con un profesional por asesoría. Aléjate de lo que te estresa. Estarás pendiente de estudios. Organizas papeles personales. Extraña sensación de soledad. Recibes apoyo.



Trabajo: Un empleo que satisface tus necesidades. Recibes apoyo de superior.



Salud: Caídas, golpes. Infecciones.



Amor: Extrañas la vida que tenías antes. Algo que te recuerda el pasado.



Parejas: Buen momento para invertir. Llega un dinero. Solicitud de préstamo.



Solteros: Viajes de placer. Problema con la luz o el agua. Autodeterminación.



Mujer: Se arreglan situaciones o se aclaran dudas con tu pareja. Seguridad.



Hombre: Viaje que te trae buenos negocios. Cambio de apariencia.



Consejo: Anda, recorre el camino de la verdad.







LEO



Palabra clave: Poder.



Número de suerte: 404



Pasarás por una crisis económica momentánea. Recibes ayuda de una amiga por problema jurídico. Pensarás en comprar un inmueble. Cambio en una dirección. Próxima culminación de estudios de un hijo. Invitación a salir.



Trabajo: Tu futuro laboral en tus manos. Prepárate para una entrevista. Creatividad.



Salud: Reaparecen viejas dolencias.



Amor: Aprende a estar en el aquí y el ahora. Gastos innecesarios. Antojos.



Parejas: Cuando se pierde el respeto no queda nada, ni lo intentes. Positividad.



Solteros: No compitas con personas que no están a tu altura, no pierdas energía.



Mujer: Tomarás decisiones contundentes. Estarás al frente de una empresa.



Hombre: Controla el mal humor. Ansiedad que te genera conflictos. Gran gasto.



Consejo: Siempre encontrarás piedras en el camino, pero no te detengas.





VIRGO



Palabra clave: Fortaleza.



Número de suerte: 827



Te conectas con la vida espiritual. Lleva las cosas con calma. Hacer una limpieza profunda en tu casa. Harás un sacrificio que luego será recompensado. Llega una persona especial a tu vida. Tendrás el control de una situación desesperada.



Trabajo: Inquietud que logras resolver. Propuesta que te beneficia. Voluntad.



Salud: Cuidar rodillas, hombros y codos.



Amor: Buscas adaptarte a cambios inesperados. Un amor del pasado.



Parejas: Viajes. Período de cambios. Alegría con hijos. Solucionas un problema.



Solteros: Sabrás de alguien que se aleja. Complaces a un adolescente conflictivo.



Mujer: Fertilidad. Vecino te mira y te incomoda. Un hijo te trae molestia.



Hombre: Tendrás que luchar por un documento. Compra de accesorios.



Consejo: Haz decretos positivos.







LIBRA



Palabra clave: Éxito.



Número de suerte: 015



Deseos de encontrarte con alguien muy querido. Deja atrás lo que te hace daño. Te sientes detenido allí donde estás. Invitación a una boda sorpresa. Cuidado con el carro, revísalo. Alegrías y reuniones, llamadas. Cambio de moneda.



Trabajo: Debes olvidarte de lo anterior. Se te abren nuevos caminos. No más.



Salud: Problemas digestivos, falta de energía.



Amor: Algo con un poema o música que recibes. Paseos familiares, emociones.



Parejas: Se aclara cláusula de contrato. Compra y venta de vehículos. Beneficios.



Solteros: Éxito. Evaluación provechosa. Algo que hiciste y cobras. Recibes cariño.



Mujer: Una repartición de ganancias. Más comunicación con tu pareja. Idealismo.



Hombre: Nuevas propuestas y cambios en tu entorno. Te ofrecen un negocio.



Consejo: Sigue luchando por lo que quieres, no te detengas.







ESCORPIO



Palabra clave: Deseo.



Número de suerte: 025



Semana muy positiva. Activa la creatividad. Contacto con mujer espiritual. Una tristeza que no superas por alguien que has perdido. Recibes un dinero por trabajo realizado. Busca ayuda espiritual. Viaje al extranjero o lejos.



Trabajo: Logras un préstamo bancario. Algo con tarjeta de crédito. Rapidez.



Salud: Debes atender pequeñas quejas.



Amor: Emprendes el camino hacia el amor. No te detengas cuando se trata de metas.



Parejas: Compra de traje para evento. Firmeza y seguridad en un negocio.



Solteros: Debes buscar nutrirte de más conocimientos para lo que haces.



Mujer: No podrás hacer viaje que está pautado. Debes resolver algo de papeles.



Hombre: La improvisación no funciona, cuidado. Viaje por negocio. Reorganizar.



Consejo: Si la felicidad toca a tu puerta porque viene por ti, no te encierres.









SAGITARIO



Palabra clave: Bendición.



Número de suerte: 907



No permitas que otros opinen o decidan sobre tu vida o tu relación. Te sentirás muy cansado y como crispado. Cuidado con quien haces una inversión. Controla tu mal carácter. Ayuda a tu familia conquistando tu independencia.



Trabajo: Cambio de oficina. Reconocen tu trabajo. Finaliza conflicto laboral.



Salud: Malestar en piernas y espalda.



Amor: Vencerás oposición de familiares. Cuidado con ver solo el lado material.



Parejas: Contacto con personas que trabajan en un banco. Cursos, talleres.



Solteros: Asunto con adolescentes. Deberás desarrollar nuevas estrategias.



Mujer: Admiras la inteligencia de una persona que está a tu lado. Nuevas ideas.



Hombre: Te darás cuenta del lugar que ocupas donde estás parado.



Consejo: Mantén la esperanza pero no pidas, aporta.







CAPRICORNIO



Palabra clave: Vencer.



Número de suerte: 854



Lucha contra tus pensamientos negativos. La suerte a tu lado esta semana. Ayudas a una persona, valoras lo que hace. El amor se activa. Alguien a tu lado que te quiere y no lo ves. Viajes por trabajo. Algo con una herencia. Mudanza.



Trabajo: Arreglo de computadora para tu oficina. Buscas unión con un compañero.



Salud: Dolor de espalda y cuello, brazos.



Amor: Entender el valor del amor y la paz. Necesidad de concretar en el amor.



Parejas: Debes tomar una decisión con mucho tiempo. Oxigena no ahogues.



Solteros: Apoyarte en alguien que te quiere no significa drenarle. Limpieza.



Mujer: Fin de un problema. Compras necesarias para tu casa. Luz y progreso.



Hombre: Cuidado con la infidelidad. Con la vara que mides serás medido. Astucia.



Consejo: Sacrificio es sinónimo de amor.







ACUARIO



Palabra clave: Energía.



Número de suerte: 011



Angustias infundadas. Te conectas con personas del pasado. Alguien muy terco a tu lado con el que no sabes qué hacer. Cambio de look. Te vas de un sitio y no quieres regresar. Nuevas ilusiones. Avances. Conéctate con tu energía positiva.



Trabajo: Estrategia de trabajo que te ayuda. Tardanza en cobros te altera.



Salud: Alergias de piel. Infecciones.



Amor: Sales adelante en una emergencia. Recomiendas algo que te gusta. Ocio.



Parejas: Se disipan las contrariedades. Nueva herramientas mejoran tu vida.



Solteros: Continuarás en la actividad que desarrollas. Pendiente con lo que dices.



Mujer: Discusiones en la calle con una mujer muy cercana. Compra-venta.



Hombre: Reunión en lugar donde buscas soluciones a tus problemas. Esperanzas.



Consejo: Suelta el apego.











PISCIS



Palabra clave: Conocerte.



Número de suerte: 171



Dejas de hacer las cosas y después te arrepientes, debes aprender a centrarte. Aléjate de personas vengativas. Una persona conocida que necesita de tu ayuda. El éxito a tu lado. Cambios positivos que traen felicidad. Movimiento.



Trabajo: Oportunidad de trabajo. Recibes ayuda de una mujer. Contacto con político.



Salud: Dolores de cabeza. Estrés.



Amor: Capacidad de seducción. Te lucirás en reunión especial. Retrasos.



Parejas: Evita los arrebatos que te traen problemas. Busca la serenidad.



Solteros: Capacidad de complacer a otras personas. No discutas con tontos.



Mujer: Arreglos o redecoración en la casa. Una cocada, jugo rico. Magia y seducción.



Hombre: Quieres llegar al final de un problema. Tomar medidas de seguridad.



Consejo: La verdad nos hace libres.