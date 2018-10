Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: Música

Número de suerte: 399

Cuidado con lo que le dices a un amigo. Estabilidad circunstancial, nuevas emociones. Controla los malos pensamientos. Pendiente con personas falsas. Cansado de esperar lo que no llega.

Trabajo: No seas conformista. Preocupación por algo que pasa en tu trabajo con el personal.

Salud: Molestias menores pendientes.

Amor: Cierras ciclos. Cambios que debes hacer con madurez. Deja el miedo a lo nuevo.

Parejas: Firmas un nuevo contrato que trae alegrías a tu casa. Acuerdos positivos. Éxito.

Solteros: Amigos que te invitan a salir. Cuídate de rivalidades. Logros.

Mujer: Compromisos. El amor llega a tu vida. Familiar te pide apoyo.

Hombre: Finaliza una relación. Hecho curioso con un contrato que trae sorpresas. Escándalos.

Consejo: Con perseverancia consigues lo que quieres.

TAURO

Palabra clave: Inquietud

Número de suerte: 052

Logras hacer una inversión. Debes decretar todo en positivo. Propuesta en la puerta del negocio. Escucha consejos. No te aceleres, deja que todo gire a su ritmo. No prometas lo que no vas a cumplir.

Trabajo: Le das la espalda a alguien que te ofendió. Controla tu carácter, valora tu empleo.

Salud: Rehabilitación. Ejercicios.

Amor: Inicias una nueva aventura. No permitas que te manipulen.

Parejas: Cuidado con las traiciones. Sueños que se hacen realidad.

Solteros: Te llaman de un empleo. En este momento todo lo que llegue es bueno.

Mujer: Beneficios en una transacción. Deja el estrés. Busca la armonía en tu familia.

Hombre: Cuidado con caer en los brazos de una ex. Deja los problemas atrás.

Consejo: Si quieres paz y alegría, desarrolla el optimismo y la bondad.

GÉMINIS

Palabra clave: Encuentros

Número de suerte: 107

Retos en lo económico. Asistes a un sitio con mucha música. Ensayos o preparación para un evento. Amiga te pide que le acompañes a un lugar. Firmas, logros. Reunión familiar en positivo.

Trabajo: Te sientes estancado en lo económico o sientes que no ganas lo suficiente.

Salud: Gripe o virosis que no mejora rápido.

Amor: Intenta tener más comunicación con la persona amada. Nuevos amigos.

Parejas: El destino te abre nuevos horizontes. Te conectas con personas jóvenes.

Solteros: Viaje a sitio frío por disfrute. Deja los caprichos, no te convienen.

Mujer: Alguien cercano te mueve la vida, emociones. Mejora el amor. Posible nueva relación.

Hombre: Una persona que vive en el extranjero te llama para ofrecerte algo. Prosperidad.

Consejo: El que persevera alcanza.

CÁNCER

Palabra clave: Reconciliación

Número de suerte: 821

Ten seguridad. Calma, todo pasa, sale el sol. Llega alguien que te ayuda. Dios contigo, realízalo. Evita estar irritable. Asistes a una reunión por invitación. Dile no a la depresión. Entre la moción, el frenesí y la nostalgia.

Trabajo: Te dirán para que te encargues de un negocio aparte. Nuevas ideas que pones en práctica.

Salud: Acidez. Procesos estomacales.

Amor: Visualiza lo que quieres. Algo interno te hace dar vuelta a la página.

Parejas: Conéctate con lo que haces. Esperan por ti. La vida te da una nueva oportunidad.

Solteros: Nuevas relaciones. Cambio que no puedes detener más. Una entrevista.

Mujer: Una persona más joven que tú te pide una oportunidad. No te cierres. No te compliques.

Hombre: Un hombre de poder te busca por un proyecto. Llega un dinero.

Consejo: No te dejes arrastrar por el desaliento.

LEO

Palabra clave: Ley

Número de suerte: 621

La situación que estás viviendo no es para que estés de mal humor todo el tiempo. Plantéate nuevas estrategias. Amigo te ofrece su ayuda. Se activa una evolución en lo económico. Preocupaciones por deudas pendientes.

Trabajo: Competencia laboral. Si no arriesgas no ganas. Ábrete a nuevos caminos.

Salud: Consulta con psicólogo. Salud integral.

Amor: Controla las inseguridades, ya que no pasa nada en tu relación. Atiende más a tu pareja.

Parejas: poner los objetivos en perspectiva. Sentirás que un familiar te abandona.

Solteros: No juegues con los demás. Tristeza por alguien que se va.

Mujer: Te sientes comprometida con tu familia. Recibes bendiciones. Éxitos.

Hombre: Sentirás que en este momento que nada cuadra. Planificación.

Consejo: Encuentra motivación para continuar.

VIRGO

Palabra clave: Abundancia

Número de suerte: 014

Reuniones con personas conocidas. Algo pasa en un estacionamiento. Mala idea, venganza. Continúa tu lucha, anímate. Vences obstáculos. Lo negativo sale. Sale el sol. Sales de un lugar con molestia y no quieres regresar. Unión. Sentido común.

Trabajo: Asalariado: sobrecarga, priorizar. Independiente: tomar la iniciativa.

Salud: Cuidado con intoxicaciones o infecciones.

Amor: Darás todo por tu pareja, cambios en tu rutina. No permitas que te controlen.

Parejas: Mudanzas. Días perfectos para todo lo que quieren lograr. Juntos pueden.

Solteros: No mides las consecuencias de lo que haces o dices. Críticas positivas.

Mujer: Una amiga del pasado, con dinero, te da una buena idea. Luchas internas.

Hombre: Recibes una llamada, dirás que estás ocupado, esa persona insistirá.

Consejo: Realiza todo con amor.

LIBRA

Palabra clave: Salud

Número de suerte: 191

Recibes una llamada telefónica con buenas noticias. Juegos de azar con suerte. Deja el pasado, la vida continúa. Una persona joven te habla de estudios. Cuidado: caras vemos, corazones no sabemos. Pérdida de algo muy querido. Mudanza.

Trabajo: Buenas noticias en lo laboral. Maneja tus horarios a conveniencia.

Salud: Hacer chequeo, exámenes de sangre.

Amor: Viajes o mudanzas con el ser amado. Algo escondido sale a la luz.

Parejas: Cobran un dinero pendiente. Algo con un perro. Procuren no discutir en la calle.

Solteros: Hecho curioso con fotos en sitio natural. Padre o familiar te busca.

Mujer: Todo lo negativo sale de tu entorno. Depuración. Resurrección. Hombre: Cambio de horario te favorece. Tienes en tus manos una solución.

Consejo: La gratitud trae más bendiciones.

ESCORPIO

Palabra clave: Éxito

Número de suerte: 011

Concentración para que todo salga bien. Ten cuidado con tu salud. Pendiente con hombre de poder que te busca. Se activa la vida amorosa. Cuidado, debes ser más selectivo con las amistades. Algo con una manta gris. Sales de un reposo necesario.

Trabajo: Recibes algo pendiente que te soluciona un problema económico.

Salud: Operación pendiente. Extracciones.

Amor: Embarazo. Asistes a un lugar que no conocías. Tensiones. Adaptaciones.

Parejas: Renovación en el amor. Visitan un sitio religioso o espiritual. Oportunidad.

Solteros: Familiares y amigos te dan una nueva oportunidad. Las traiciones te traen conflictos.

Mujer: Cuidado con lo que hablas y lo que decides. Cambios inesperados. Unas flores.

Hombre: Nuevos amigos. Altos estándares. Vigilas algo o a alguien.

Consejo: Trata de cultivar la sinceridad no hiriente.

SAGITARIO

Palabra clave: Economía

Número de suerte: 405

Buenas ideas, con firmeza, pero cuidado con las sociedades. Conflictos en tu entono te traen tristeza. Aléjate de personas traicioneras. Sientes que das mucho y no recibes nada. Buena energía con la familia.

Trabajo: Evita enfrentamiento con persona de autoridad. Escucharás una conversación que no te gusta.

Salud: Garganta. Vista.

Amor: Te hace muchas promesas, pero hay inseguridad en el amor. Bioritmo bajo.

Parejas: Deben compartir más. Hijos a la espera de lo que ofrecieron.

Solteros: Hecho curioso con unos zapatos. Cuentas con buenos amigos.

Mujer: Los altibajos muchas veces son necesarios. Un nuevo episodio en el amor.

Hombre: Cuidado, discusiones por dinero. Compras apresuradas. Magia.

Consejo: No te quedes de brazos cruzados.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Noticias

Número de suerte: 352

Cuidado con los gestos violentos o lo que dices fuera de tono, prudencia. Busca el equilibrio en tu vida personal. Madre pendiente de ti. Dudas que no te dejan actuar ni pensar con claridad. Cada cosa llega a su tiempo, pero no pierdas impulso.

Trabajo: Un nuevo empleo o cargo. Deja el estrés. Situaciones fuertes en tu entorno.

Salud: Cansancio, tensión en los pies.

Amor: Aprovecha la bendición divina y acepta la llegada del amor. No te escondas.

Parejas: Persona joven con problemas te busca. Baja de energía. Necesitan novedad.

Solteros: El éxito está en lo que haces con pasión. Disfruta, vive la vida.

Mujer: Paseos, piscina, campo, risas. Algo de estética y autoconsentimiento.

Hombre: Fortaleza; cree que en la vida las cosas pasan por algo. Un nuevo plan.

Consejo: Sé firme y optimista en tus aptitudes.

ACUARIO

Palabra clave: Dinero

Número de suerte: 623

No te quedes detenido, muévete, adelante. Fuerza y fe, aunque mal paguen. Debes creer más en lo que haces. Ayudas a una compañera. Celebración de boda. Caminos abiertos en lo económico. Algo que logras con esfuerzo. Mucha actividad.

Trabajo: Una situación de nervios, ya que no sabes quién se va o se queda.

Salud: Atender uñas y cabello.

Amor: Los celos no te dejan ver cómo dices las cosas. No seas terco. Cordura.

Parejas: No desesperen por embarazo. Solucionan algo que deviene en estabilidad.

Solteros: Aléjate de personas negativas. Quieres hacer cambios en tu entorno.

Mujer: Acompañas a una persona de compras y sales obsequiada. Suerte rápida.

Hombre: Debes buscar la forma de liberarte de personas negativas.

Consejo: Aprende a esperar el momento adecuado.

PISCIS

Palabra clave: Transformaciones.

Número de suerte: 516

Si algo te molesta es mejor que lo aclares o lo digas, no te quedes con eso. Hay algo que no te convence respecto a tu familia. Tu Ángel de la Guarda está activo. Eres una persona muy amorosa cuando te lo propones.

Trabajo: Te sientes solo en tu trabajo. Llamadas que te aclaran el camino.

Salud: Irritación. Cansancio en la vista.

Amor: El amor todo lo perdona, hasta un punto. No te vayas si no está seguro.

Parejas: Inicias curso y eso te trae problemas. Redefinición de estrategias.

Solteros: Vecino te pide ayuda. Estarás pendiente de un familiar que necesita de ti.

Mujer: Cambios en tu casa y limpieza profunda. Asistes a una iglesia. Dudas.

Hombre: Caminos que debes aceptar seguir. Alguien llega a tu vida, bienestar.

Consejo: Sé fuerte y vencerás.