Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: solidaridad.

Número de suerte: 977

Terminas lo que haces. Semana de muchos movimientos positivos ya que la estrella te acompaña. Firmas y logros.

Trabajo: toda la lucha que has tenido por un trabajo o algo que haces, verá frutos.

Salud: malestar general. Bajan las defensas.

Amor: envidia o intriga de amigo que ocasiona separaciones. Ayuda de familiares para lograr una reconciliación.

Parejas: compenetración con tu pareja. Ayuda económica de tu pareja que te sorprende. Solteros: interés por cosas nuevas. Creerás ciegamente en la posibilidad del amor.

Mujer: familiar que se va del país. Llega un dinero pero igual lo gastas. Conocerás a una persona ideal.

Hombre: fiesta. Estarás muy dispuesto ayudar o a que te ayuden. Vas a lograr metas profesionales.

Consejo: sé constante y perseverante.

TAURO

Palabra clave: secretos.

Número de suerte: 001

Busca ayuda esotérica o mística ya que hay asuntos espirituales a tratar. Evita andar de noche en la calle. Tristeza por la pérdida de alguien querido.Vences una situación laboral. Sales de un lugar al que no quieres regresar.

Trabajo: cuídate de personas chismosas en tu entorno. Sales de viaje con dinero que estaba previsto para otra cosa.

Salud: estrés. Sistema nervioso.

Amor: cuidado con una persona de mal carácter que no deja de buscarte. La vida te premiará con un gran amor que conocerás en un viaje.

Parejas: pendiente con amigo que está interesado en tu pareja. Alguien saldrá de tu casa en forma sospechosa.

Solteros: actitud serena y pacífica, en una conversación con la persona que te gusta, aclararás dudas.

Mujer: éxito en negocio que inicias. Logros y triunfos con tu pareja actual. No confíes en todo el mundo.

Hombre: ganancias a través de un viaje. Alegrías por negocio de alimentos. Cena íntima con una persona especial.

Consejo: no olvides a quien te ayuda.

GÉMINIS

Palabra clave: ánimo.

Número de suerte: 753

Te limitarás a hacer sólo lo que te ordenan. Decisiones apresuradas. Hombre de poder económico te ayuda en una situación que deseas resolver. Necesitas descansar. Vences una situación laboral.

Trabajo: ves una injusticia en tu trabajo. Algo con una computadora o teléfono inteligente que se pierde o se daña.

Salud: mareos, náuseas o vértigo.

Amor: lo esperado y trabajado llega a tus manos. Decepción por la actitud materialista de alguien que te gusta o agrada.

Parejas: viajes por destino o segunda luna de miel. Alguien se retira de tu casa en forma callada.

Solteros: hecho curioso en una piscina o bañera. No te aferres al pasado. Cuidado con los oídos.

Mujer: luchas en el presente. Tendrás que adquirir un seguro médico. Preocupación por un familiar.

Hombre: llamada sorpresiva de una persona muy querida. Negocio por alimentos. Cuidado con un nuevo amigo. Consejo: Ten fe en tí mismo.

CÁNCER

Palabra clave: lucha.

Número de suerte: 562

Sigues en una lucha contigo mismo. Acepta los cambios que son positivos. Cuidado cuando juzgues a los demás. El fin de una situación. Haces muchas cosas a la vez. Buenas energías. Celebraciones. Alegrías. Sé optimista. Se hace justicia.

Salud: dietas. Revisión médica.

Amor: inicias nuevas relaciones, reencuentros. Terminas con los vínculos tormentosos. Regresa alguien del pasado.

Parejas: no será difícil conseguir lo que quieres si tienes un amor correspondido.

Solteros: organizas un viaje o paseo. Sentirás deseos de vivir experiencias románticas. Inicias estudios.

Mujer: dudas sobre una amistad. Viaje largo con la familia o visitas. Gasto imprevisto en la casa por pintura.

Hombre: despiertas de un sueño, estarás muy asustado. Consigues apoyo de amigos. Te invitaran a una exposición.

Consejo: no te desanimes jamás.

LEO

Palabra clave: receptividad.

Número de suerte: 114

Te sientes muy solo. Alguien te busca y no quieres atender. Sale el sol en tu camino para renacer. Nuevos sentimientos. Se establecen prioridades. Bendiciones en esta semana. Corrige los errores del pasado. Cuidado con caídas.

Trabajo: aparte de tu trabajo te sale un viaje con ganancias. Te negarás a prestar un dinero. Salud: tomar vitaminas y baños solares.

Amor: el amor no te dará tregua y tendrás muy movida la semana. Cuídate del estrés. Llegas a acuerdo.

Parejas: tendrás deseos y fuerza para recuperar las energías. Un reinicio con tu pareja. Solteros: hermano o amigo te pide una ayuda económica. Nada en la vida es eterno. Pasarás una noche con alguien querido.

Mujer: salidas o visitas nocturnas. Amiga te habla de un problema en su casa. Alguien que no cubre tus expectativas.

Hombre: mostrarás fortaleza y seguridad. Ganas terreno en lo que se refiere a tu pareja. Consejo: sé firme en tus actitudes, fuerte en tus convicciones.

VIRGO

Palabra clave: silencio.

Número de suerte: 957

Indecisión por algo que quieres hacer en lo económico. Tienes las herramientas en tus manos para lograr lo que quieres. Dudas por viaje. Buenas energías durante esta semana. Mudanzas. Deja el conflicto, lleva la vida con calma.

Trabajo: la balanza llega para ti. Tendrás cambios y trasformaciones, también nuevas visiones que propician estabilidad.

Salud: Alergias, salpullidos en la piel. Salubridad.

Amor: alguien te pide explicación o una respuesta sobre algo que sucedió en una casa. Matrimonio en puertas.

Parejas: no le des consejos a nadie que te vaya a responder mal. Se fija una fecha por boda.

Solteros: alguien cercano te plantea un negocio. Alguien te dice qué hacer y te aclara un asunto.

Mujer: bendiciones en tu vida. Cambios en tu hogar. Se abren las puertas de un lugar inesperado.

Hombre: cumple con tus obligaciones. Abuelita te da concejos. Es el momento de hacer un alto y pensar en lo que quieres.

Consejo: Procura ser humilde en todas las circunstancias.

LIBRA

Palabra clave: emociones.

Número de suerte: 524

Nada es imposible y menos para ti, que buscas y encuentras. El pasado quiere regresar a tu vida. Deberás confiar. Indecisiones respecto a un empleo. Mujer amorosa te da una buena noticia. Te enteras de un embarazo.

Trabajo: Deseas estabilidad. Evolución y firmeza. Esta será una semana con logros y metas realizadas.

Salud: tratamiento con inyecciones.

Amor: aclara lo que pasa con tu pareja. Se activa la capacidad de seducción. Conquista que te llena de placer.

Parejas: reuniones con amigos del pasado. Pon orden en tu casa. Saca lo que está roto o viejo del closet.

Solteros: fijas la fecha de un viaje. Visiones positivas. Problemas económicos que traen discusiones.

Mujer: Nuevas ilusiones. Embarazo. Alegrías. Sueños que se hacen realidad. Reflexiones. Hombre: Compras escolares. Hombre de poder te busca. Mujer cercana te facilita algo, sorpresas.

Consejo: Confía en la fuerza cósmica que sostiene la vida.

ESCORPIO

Palabra clave: voz.

Número de suerte: 588

Sigue adelante, no te detengas. Escucha consejos. Bendiciones en lo laboral. Mujer embarazada te sorprende. Hay algo que no te gusta en tu entorno cercano. Se activa el amor. Se inteligente y maneja las cosas con calma. Escucha tu voz interior. No mezcles lo laboral con tu familia.

Trabajo: recibes un reconocimiento. Por lo que haces en tu oficina serás recompensado. Comunicaciones.

Salud: malestar en un oído. Problemas crónicos.

Amor: evita estar irritable. No hay persona perfecta. Te adaptas a alguien que te gusta. Tu pareja te reclama falta de atención.

Parejas: compra de ropa. Ajustes por viaje. Pondrás en práctica tu creatividad. Conversaciones en familia.

Solteros: busca ayuda espiritual para que todo fluya. Cuídate de gastos innecesarios. Se hace justicia.

Mujer: se aclaran dudas. Consigues apoyo en una nueva situación de trabajo. Llega un dinero.

Hombre: Padre que te busca. Competencias. Te favorece viaje por trabajo. Cancelas facturas pendientes.

Consejo: Evita acusar y criticar sin fundamento.

SAGITARIO

Palabra clave: armonía.

Número de suerte: 176

Suelta las cargas. Te buscan por tu experiencia. La rueda de la fortuna está tu lado. Buena semana. Llega algo esperado con alegrías. Aléjate de personas negativas. Optimismo para vencer el derrotismo.

Trabajo: te entregan un uniforme. Te favorece un viaje de trabajo ya que haces una diligencia personal.

Salud: piel. Garganta.

Amor: asuntos de cuidado. Algo que piensas mucho, que te da vueltas en la cabeza. Negatividad en tu negocio.

Parejas: negocio con vehículo se concreta. Una mujer te busca para que le ayudes en su casa.

Solteros: cambio de vida. No podrás aclarar algo que se dijo. Logras una meta.

Mujer: no pierdas la fe en algo importante que haces. Caminos que se abren con seguridad. Nuevas metas.

Hombre: amigo con lágrimas por algo personal. Situación que se pone más difícil con hijos o adolecentes.

Consejo: sé lo que tú deseas ser.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Compresión.

Número de suerte: 087

Nacimientos. Matrimonio. Cambios muy positivos. Controla tu carácter. Evita discusiones acaloradas. Mujer amorosa y de poder económico te busca. Firmas. Alegrías. El dinero que necesitas llega a tus manos. Te ofrecen un empleo en empresa internacional.

Trabajo: caminos abiertos para lo que quieres lograr. Consolidas una relación en lo laboral. Salud: cuidado con caídas y con las rodillas.

Amor: inestabilidad emocional. Activas la pasión y el amor para corregir errores. Invitación, celebración.

Parejas: inseguridad, no sabes qué hacer. Pagos importantes. Te buscan para pedirte ayuda. Solteros: deberás tomar un descanso por sobrecarga del sistema. Llamadas importantes. Algo que llega rápido se va rápido.

Mujer: no permitas que nadie te toque sin pedir permiso. Debes integrarte más con lo que haces.

Hombre: se abre la comunicación con tu pareja. Sentirás un retroceso económico pero hay perspectivas. Rituales para activar la pasión.

Consejo: Lo que pasó, pasó, olvídalo.

ACUARIO

Palabra clave: proyecciones.

Número de suerte: 062

Movimiento. Caminos abiertos para liberarte. Te sientes atrapado en un lugar. Hombre de poder económico te ayuda. Llega un dinero. Sales de una situación de mucha confusión. Estarás participando en un grupo de trabajo. Pendiente en la calle. Llega el amor.

Trabajo: todo estará en armonía después de una gran lucha. Compañero que comparte muchos cuentos te quiere en verdad.

Salud: malestar gripal.

Amor: debes tomar una decisión en lo referente a tu vida sentimental. Una mujer que te apoya en algo personal.

Parejas: realiza las cosas con calma. La rueda de la fortuna está de tu lado en el amor. Movimientos importantes y estratégicos.

Solteros: cambio de vehículo. Amores del pasado que llegan a tu vida. Creatividad ante una situación conflictiva.

Mujer: hay cosas que no se pueden arreglar. Gastos por compras. Te preparas una torta muy sabrosa. Buenas noticias en tu empleo.

Hombre: harás un sacrificio por personas o amigos queridos. Enfrentarás a un familiar por chisme.

Consejo: Controla tu tono de voz.

PISCIS

Palabra clave: celebración.

Número de suerte: 104

Ilusiones que se hacen realidad. Sale el sol en tu camino. Nuevas inversiones. La estrella de la fortuna te acompaña. Hazte una limpieza espiritual. Vences una situación en lo económico. Caminos abiertos para las proyecciones a futuro. Utiliza tus capacidades a fondo.

Trabajo: Nuevos proyectos. Te arriesgas a un cambio para combatir el estancamiento. Salud: problemas estomacales. Falta de energía.

Amor: período de cambios. No publiques cuando ayudas a alguna persona. Movimientos. Éxitos y logros.

Parejas: causarás impacto en una reunión. Nuevas metas. Tristeza por alguien que se va de tu lado.

Solteros: ten seguridad. Brindis. Compra de regalo. Una fiesta. Debes cancelar las deudas. Mujer: reunión de varias mujeres que te preocupa. No saques dinero tarde de noche en cajero. Compra o reparación de vehículo.

Hombre: no compitas con personas que no tienen tu nivel. Piensa qué vas a hacer con el dinero. Elige bien lo que compras.

Consejo: cada día, al despertar, realiza afirmaciones positivas.