Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: Recuerdos.

Número de suerte: 114

Date un gusto. Deja que cada quien organice su vida. Quieres hacer cambios en tu personalidad. Un nuevo amanecer. Recibes apoyo de personas de la calle. La vida te da sorpresas. Cuidado con los negocios que haces con personas jóvenes.

Trabajo: Haces mucho y recibes poco. Nuevo camino en tu vida. Negocio en tu entorno.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Ten fe todo llega. Alegrías por persona que quieres. Tranquilidad por cambio de vivienda.

Parejas: Cambios de rutina. Embarazo. Sientes que no sabes que hacer. Sales de una situación difícil.

Solteros: Cambios en tu cuarto que son necesarios.

Mujer: Alguien muy cerca de ti obtiene triunfos. Vences obstáculos. Viajes con gastos.

Hombre: Preocupaciones no te dejan dormir. Cuidado con tu salud. Invitación a comer.

Consejo: Conserva el buen humor ante toda circunstancia.



TAURO ***

Palabra clave: Atracción.

Número de suerte: 016

Visitas sitio con mucho disfrute. Salidas nocturnas. Algo con masajes. Vas a un lugar muy frio. Sale el sol para ti. Firma de documentos. Prepárate para lo que quieres. Mudanzas.

Trabajo: Cambios positivos. El dinero esperado llega. Buenas energías.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Pendiente de un familiar que cumple años, hay que darle alegría, no sabemos hasta cuando está.

Parejas: Compra de flores. Te conectas con cosas importantes. Crecimientos. Movimientos financieros.

Solteros: Inicias algo nuevo. Hoy harás muchas cosas. Caminos abiertos. Fiestas.

Mujer: Cuidado con lo que le dices a un amigo o familiar muy querido. Celebraciones en casa.

Hombre: Nuevas relaciones. Sal de la casa y has cambios en tu vida. Recibes un teléfono.

Consejo: Mantén serenidad ante personas irritantes.

GÉMINIS **

Palabra clave: Fiestas.

Número de suerte: 601

Amigos te buscan. La familia te necesita. Cree en lo que dices. Cuídate de separaciones por chismes. Cambios por algo que estás esperando. Reconocimiento. Compras inesperadas. Viaje de ida y vuelta. Recibes regalo.

Trabajo: Cursos de mejoramiento laboral. Cuidado con lo que te quitan. Nueva marcha en tu vida.

Salud: Atiende las uñas de los pies.

Amor: Tomas más en serio una relación. Evolución. Pondrás orden en tu vida. El amor está lejos pero eres feliz.

Parejas: Algo con compra de carro. Compra y venta de inmuebles.

Solteros: Deja las cosas en claro. Cuidado con el estrés. Nuevos planes y éxitos.

Mujer: Evolución. Cosas positivas en tu vida. Caminos abiertos en lo laboral.

Hombre: Llega el dinero que necesitas. Regalos. Cambios en una mudanza.

Consejo: Si corres te cansarás, has las cosas con calma.



CÁNCER ***

Palabra clave: Niños.

Número de suerte: 291

Vas a otro sitio a trabajar. Mujer esotérica te ayuda. Algo con una hacienda o siembra. Un nuevo amor. Mujer de poder te da la mano. Viaje que tienes pendiente. Encuentros. Nuevos amigos.

Trabajo: Nuevos caminos, lo conquistas todo. Cambios, transformaciones.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Pones papeles al día. Ten cuidado con las mentiras. Aleja a personas negativas.

Parejas: Nuevos deseos. Deja los celos, traen rupturas. Buena noticias.

Solteros: Ordena tu vida y tu casa. Sientes que estas reprimido (a). Estarás controlando todo.

Mujer: Deja el desespero, vienen los cambios. Se positivo. Cierra un ciclo.

Hombre: La prosperidad está de tu lado. Solo tú puedes lograr lo que te propongas.

Consejo: No exageres en más ni en menos.

LEO **

Palabra clave: Paseos.

Número de suerte: 805

Ten calma. Todo pasa nada es eterno. Limpieza espiritual. Te vas de viaje y no regresas. Contactas a alguien del extranjero. Te cancelan deuda. Hombre de poder te ayuda. Compra de ropa escolar. Descanso.

Trabajo: No te atormentes tanto, vas en buen camino. Viaje por negocios.

Salud: Cansancio.

Amor: Una visita trae chismes. No lo permitas y menos que hablen mal de alguien que tú quieres.

Parejas: Llorar no soluciona las cosas. Nadie es perfecto. Sale el sol y la prosperidad llega a tu vida.

Solteros: Alegrías. Nuevo empleo. Matrimonio. El amor cambia tu vida.

Mujer: Nuevo plan de vida y económico. Inversión en teléfonos te trae beneficios.

Hombre: No aceptes críticas de personas a tu lado. El amor lo vence todo. Algo con computadora.

Consejo: No pierdas el equilibrio interior.



VIRGO **

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 205

Llama a hombre de poder para que te ayude. Muchos cambios en tu vida. Cambios de moneda. Alcanzas el éxito. Nueva pareja. Hijos te necesitan. Viaje especial. Soledad. Algo con sitio de montaña.

Trabajo: Cambios en la oficina o te vas de tu trabajo. Transformaciones. Se acelera algo.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Todo sale bien, deja el miedo. Nuevos movimientos. Escucha a alguien adulto o maestros.

Parejas: Nuevas personas en tu vida. Niños con malestar en vías respiratorias. Llegas a un buen lugar en viaje.

Solteros: No seas tan intransigente. Debes conectarte con lo positivo. Nuevas cosas para ti.

Mujer: Unión familiar. Cambia tu forma de vestir. No pelees en tu casa. Cálmate, ríe.

Hombre: Recibes algo nuevo. Regalos. Alegrías. Cuidado con el dinero que entregas. No discutas con amigos del pasado.

Consejo: trata de ser alegre y optimista.

LIBRA **

Palabra clave: Valentía.

Número de suerte: 101

Evolución. Arreglos. Regalos que te emocionan. Se tú mismo. No repitas las cosas del pasado. Hablas ante un grupo. Cambios en algo de la política. Romances. Cuidarás a niños o adolescentes. Jóvenes te buscan. Pendiente de la familia.

Trabajo: No discutas en tu sitio de trabajo. Entrenamiento.

Salud: Nuevos tratamientos.

Amor: Nuevas relaciones. Pon limite a una persona que abusa de ti. Todo es un estilo de vida.

Parejas: Agradece lo que tienes. Todo se va resolviendo.

Solteros: Serás invitado a comida especial. Llegan cosas nuevas.

Mujer: Nuevas ideas, aprovéchala. Celebraciones en familia. Arreglas una computadora.

Hombre: Un familiar te pide ayuda en algo de su casa. Te dan medicinas.

Consejo: Dale a tu hijo ejemplo de honestidad y dignidad.





ESCORPIO **

Palabra clave: Ayuda.

Número de suerte: 159

Sigue adelante, viene algo internacional. Viajes. Nuevas oportunidades. No discutas, maneja tu carácter. Sale el sol en todo. Recoges lo que estás sembrando. Te vas del país. Cuida tu dinero. Cancela deudas pendientes.

Trabajo: No te sientas culpable, eso iba a pasar. La vida te pone pruebas.

Salud: Alergias.

Amor: Aprovecha la protección divina y acepta el amor esperado. Tu pareja te pide más atención.

Parejas: Cierra un ciclo e inicia otro. Nuevas órdenes. Celebraciones en familia. Cuidado con gastos.

Solteros: Invitación a una piscina. Disfruta en familia. Infidelidad. Nuevas emociones.

Mujer: No discutas en casa. Llego el momento de cosas nuevas.

Hombre: Pendiente de lo que haces. Tu vida toma otro camino. Te sientes solo. Cuidado con la depresión.

Consejo: El que realmente ama lo da todo y no pide nada.

SAGITARIO ***

Palabra clave: Recibir.

Número de suerte: 526

Aclara tu mente y corazón y decide con inteligencia con quien trabajar para avanzar en tu país. Te reconcilias con tu pareja. Se activa el amor. Debes hacer una limpieza importante. Consulta médica. Debes escuchar más.

Trabajo: Evalúa oferta para trabajar los domingos, lo pagan bien. Cambios en la parte económica.

Salud: Buena.

Amor: Habladuría familiar provoca molestia en la persona que está a tu lado. Llega alguien especial.

Parejas: Inicias estudios. Alguien que te quiere mucho te busca. Ejercicios y caminatas. Dolores de espalda.

Solteros: Nueva integración. Caminos abiertos. Nueva oferta. Cuídate de traiciones.

Mujer: Con un grupo buscarás cambios en el país con muchas estrellas. Vencerás en una lucha.

Hombre: No te compliques la vida con energías negativas. Cambios. Superas todo. Cuídate de personas falsas.

Consejo: Cada persona elige su destino.





CAPRICORNIO **

Palabra clave: Regalo.

Número de suerte: 961

Salidas a comer a la calle. Mujer espiritual te ayuda. Nuevos amores. Chequeo médico. Algo con un periódico te trae suerte. Te colocas en el lugar que quieres. Cierre un ciclo. Un nuevo orden en tu vida. Prosperidad.

Trabajo: Amoríos en tu oficina. Molestia con un grupo que no ve los problemas. Celebras un compromiso. Nacimientos. Compartes tu felicidad.

Salud: Todo bien.

Amor: Te alejas de persona que no te deja ser. Cambios en tu vida. Regalo inesperado.

Parejas: Hombres importantes te ayudan. Oportunidades. Te dirán algo de una llamada o correo.

Solteros: Atrévete a lo nuevo. Familiares llegan a tu casa. Cuídate de caídas en la calle.

Mujer: Debes arreglar desorden. Nueva fuerza de protección. Decides donde ir por algo que necesitas.

Hombre: Claridad. Algo con un sitio de muchas flores. Compra y venta.

Consejo: no repitas lo que oyes antes infórmate.



ACUARIO **

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 172

Debes entender a adolescentes. Nuevas relaciones. Cambias tu rutina. Compras para la casa. Malestar que debes atender. Algo con una entrevista. Aprender un nuevo oficio. Compra y venta. Alegrías. Estarás con un grupo especial.

Trabajo: Nuevo inicio sin miedo. Debes decir no a una persona manipuladora en tu trabajo.

Salud: caídas. Raspones.

Amor: Tomas decisiones apresuradas, ten calma. Cuidado, todo lo que brilla no es oro. Te regalan una mascota.

Parejas: Lo esperado llega. Listo para un nuevo inicio. Reencuentro con amiga.

Solteros: Recibes bendiciones. Te ofrecen algo y lo piensas mucho. Nuevo negocio o empleo.

Mujer: Inicias algo nuevo en una empresa. Documentos. Recibes algo que te cambia el futuro.

Hombre: Pones en marcha nuevas ideas. Encuentros. Te vigilan.

Consejo: Se valiente y no huyas.

PISCIS **

Palabra clave: Valentía.

Número de suerte: 697

Alegrías por negocio. Deja el pasado. Viaje por negocio. Recibes pago pendiente. Adolecentes te buscan. Nuevos compromisos. Te alejas de personas conflictivas. Nuevas estructuras. Te dirán que te quieren mucho. Cuidado con vecino.

Trabajo: Ascensos. Algo con una tienda. Dudas que no te dejan avanzar.

Salud: Dolor de rodilla.

Amor: Aventura con persona de buena posición económica. Te descubren un amor oculto.

Parejas: Inicias nuevo deporte. Recomendaciones para la caída del cabello. Mudanzas.

Solteros: Todo fluye en tu vida. Nuevos colores. Busca la paz interna. Amiga pendiente de ti.

Mujer: Celebraciones. Deja el miedo que no te deja avanzar. Viaje inesperado.

Hombre: No pierdas el tiempo. Resuelve rápido algo legal. Recuperas dinero. Compra de libros.

Consejo: El amor se da no se exige.