Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: independencia

Número de suerte: 021

Te preparas para algo importante. Debes ser agradecido. La vida te paga algo que hiciste. Encuentros que modifican tu existencia. No vuelvas con personas problemáticas. Bendiciones. Trabajo: compromisos a los que temes. Sigues estudios. Salud: malestar en la garganta. Amor: otros ciclos. Debes abrirte a lo nuevo. No critiques. Utilizas estrategias de seducción. Parejas: hecho curioso con una planta que muere. Cuídate de vecinos. Deja la flojera, madruga. Solteros: renovación en la economía. No escuches chismes. Celebración. Pon los pies en la tierra por negocios. Mujer: recibes reconocimiento. El sol sale para ti, triunfo. Trabajos manuales. Hombre: viaje que debes hacer. Moneda extranjera en tus manos. Te traen cosas importantes. Consejo: pídele al ángel Samael.

TAURO

Palabra clave: terquedad

Número de suerte: 998

Todo será productivo. Te enteras de lo que te habían ocultado. Cuidado con lo que dices. Beneficios. No te apartes de la legalidad. Atenderás a los difuntos. Trabajo: toma la iniciativa, piensa en ti y cambia la rutina. Salud: revisa la vista. Amor: aventuras románticas inesperadas. Regalos. Sorpresas en una invitación. Controla los celos. Parejas: cambio en fecha de viaje. Debes ahorrar y estar seguro de los gastos. Sueños que logras. Solteros: evolución. Nuevos resultados en trabajo hecho. No hagas daño a quienes te quieren. Mujer: ten fuerza de voluntad para cumplir lo que ofreces. Oportunidades. Hombre: las decisiones están tomadas y todo pasa. Te defienden y te piden que trabajes en grupo. Consejo: pídele al ángel Anael.

GÉMINIS

Palabra clave: lectura

Número de suerte: 001

Busca el amor, deja las peleas. Llega la respuesta esperada. Cambia de actitud. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Nuevas relaciones. Compartes con extraños. Trabajo: deja el miedo y avanza. Te presentas en un grupo y triunfas. Salud: malestar estomacal. Amor: nueva vida. Cambio de planes. Verás a persona muy querida en un bulevar. Parejas: estarás en un grupo y te tratarán como alguien amable. Sales de una mala racha. Solteros: cuidado con lo que escuches a gente cercana. No discutas con la familia. Suceso con mascota. Mujer: limpieza con flores amarillas. La pareja va a tu casa y hay una discusión, evítala. Hombre: calma, todo llega, pero hazlo con tranquilidad. Defenderás tus ideas. Lágrimas por amigo. Consejo: pídele al ángel Gabriel.

CÁNCER

Palabra clave: compasión

Número de suerte: 701

Traición. Vences a enemigos. No dejes pasar el tiempo. Viaje fuera del país. Éxito, claridad. Ideas. Te unes a gente próspera. Estarás muy relajado(a) y con deseos de terminar lo que haces. Logras tus metas. Trabajo: alegría por cambio de negocio o empleo. Reconocimiento. Salud: buena. Amor: enamoramiento oculto. Cuidado con terceras personas en el entorno. Busca ayuda espiritual. Parejas: no salgas a la calle si está lloviendo. Te conectas con personas espirituales. Movimientos. Solteros: no alteres un documento, vigila lo que se hace. Compra o venta de vehículo. Mujer: cambio de vivienda. No pierdas la conciencia divina. Solo Dios. Hombre: buscas en el sitio equivocado. Hecho con una publicidad que debes vigilar. Consejo: pídele al ángel Gabriel.

LEO

Palabra clave: lealtad

Número de suerte: 830

Te regalan un celular. Recuperas algo de valor. Crisis sentimental. Debes estar seguro de lo que haces. Buscas estabilidad. Hecho curioso con prensa escrita. Trabajo: un gran negocio, viaje a otro país por trabajo. Sales de una casa molesto(a). Consigues lo perdido. Salud: estás muy cansado(a). Hazte un chequeo. Amor: relación en la que te sientes extraño. Invitación a bailar. Parejas: compras vivienda. Llega dinero. Malestar que activas. Llegas a tiempo a una reunión. Solteros: hablas con seguridad en un negocio o sitio de trabajo. Cambios en casa. Mujer: reunión importante. Sales de la monotonía. Arreglas documentos. Llegas a acuerdo por vivienda. Hombre: hombre de poder económico te ayuda. Se multiplica un dinero. Consejo: pídele a San Miguel.

VIRGO

Palabra clave: estudio

Número de suerte: 711

Cuidado con persona a la que ayudas. Deja la rutina. Sé más creativo. Precaución con animales en la calle. Te desean y te buscan. Deja el control. Solucionas problema. Trabajo: no vivas del pasado. Debes hacer cambios económicos. Salud: estrés. Amor: alegría con persona de poder. Renacen sentimientos que creías muertos. Alguien regresa de viaje. Parejas: renovación donde vives. Cambio de firma. Otros momentos con personas del pasado. Solteros: atención con mentiras en tu entorno. Inicias algo. No dejes las cosas para después. Mujer: cuentas con quienes te traen cosas positivas. Nuevos temas o días con muchos cambios. Hombre: te aprueban un crédito. Llegó el momento de hablar con un familiar. Preparas una fiesta. Consejo: pídele al ángel Rafael.

LIBRA

Palabra clave: investigar

Número de suerte: 058

Éxitos. No se puede hacer lo que quieres. Debes mantenerte controlado. Ocurre un suceso en la calle que no podrás olvidar. Una llamada te hace concretar algo. Alguien se va. Otros caminos. Escucha a tu intuición. Comunicaciones. Trabajo: precaución con lo que dices en reunión donde la mayoría son hombres. No te compares. Eres único. Salud: en equilibrio. Amor: nuevas relaciones, cambios. No repitas errores. Viaje por negocio. Parejas: ordena tu cuarto y saca lo que no usas. Cuidado con mentirosos. Solteros: madre te pide ayuda. Te conectas con familiares. Debes invertir. Mujer: arreglo de cámaras en estacionamiento. Entrevista. Hombre: trabajas con familiares. Solucionas problemas en una farmacia. Consejo: pídele al ángel Anael.

ESCORPIO

Palabra clave: amante

Número de suerte: 429

Deja atrás situaciones que no te permiten avanzar. Logros. Viaje a tierras calientes. Buscas estabilidad. Celebras un negocio. Haz las cosas con calma para tomar una decisión positiva. Trabajo: te piden que asistas a sitio público y te da miedo. Triunfo en una exposición. El mundo en tus manos. Salud: virosis. Amor: cambio sentimental. No permitas que tu familia se involucre en tu relación. Paseo. Parejas: te aprueban un crédito. Todo pasa. Llega la sanación. Lo negativo sale. Solteros: te cancelan dinero por un trabajo. Algo con amantes. Salidas nocturnas. Mujer: celebración por el triunfo y la prosperidad económica. Hecho curioso con la fecha del pago que debes hacer. Hombre: te buscan. La prosperidad se activa. Se dice tu nombre en una reunión. Consejo: pídele al ángel Azrael.

SAGITARIO

Palabra clave: ansiedad

Número de suerte: 151

Estarás tranquilo porque los hijos obtienen logro. Te aprueban crédito. Reunión con amigos en sitio oscuro. Controla los celos. Nuevas relaciones. Conflictos. Te alejas de personas negativas. Movimientos donde vives, que no te gustan. Trabajo: llegas tarde. Te alejas de una oficina muy callado. Salud: alergia nasal. Amor: escuchas música y recuerdas a alguien muy querido. No te sientas solo(a). Parejas: el mundo en tus manos. Energías positivas. Remodelaciones. Solteros: estás de mal humor por conflictos. Paseos a un vivero. Verás una película con alguien especial. Mujer: contacto con aeropuerto o agencia de viaje. Sientes que haces muchas cosas. Hombre: cuídate de mujer chismosa. No escuches a personas destructivas. Consejo: pídele al ángel Zadquiel.

CAPRICORNIO

Palabra clave: rebeldía

Número de suerte: 363

Amistades que no veías. Viaje por barco. No dejes los documentos en tu casa. Este día será especial, sorpresas. No hay excusa para faltar a una cita. Viaje a sitio de agua. Trabajo: deja el apego, todo se logra. Nuevas fuerzas. Llego la hora de asumir tu responsabilidad. Salud: dolencias en el cuello. Amor: nuevos sentimientos. El amor llega. Evento en playa. Parejas: te sentirás unido con la familia. Amores importantes. Alegría con hijos. Solteros: hecho curioso en sitio de música. Mujer te da noticias de un cambio a tu favor. Mujer: momentos con personas del pasado, pero eso no funciona, cuidado con lo que dices. Hombre: asistes a terapia. Hecho curioso en autopista. Salida de madrugada con la familia. Consejo: pídele al ángel Miguel.

ACUARIO

Palabra clave: lógica

Número de suerte: 225

Salidas nocturnas. Compra apresurada de alimentos. La estrella anuncia que algo va a llegar para ti, cuidado con decir que no. Muchas veces, no hay mal que por bien no venga. Celebración y eres la persona central. Trabajo: proteges a un aliado en una lista. Cancelas compromiso con trabajadores. Salud: cambios hormonales. Amor: alegrías. Luchas por algo tuyo. No permitas que te engañen. Inicios. Parejas: vas a sitio público y verás algo que no te gusta. Recibes un pago que te soluciona. Solteros: nuevos amores. Ve bien a quien ayudas. Dinero por alegría. Mujer: sientes que te quieres ir de donde estás o con quien vives. Deseas que persona del pasado regrese. Hombre: fiestas. Encuentro con gente del pasado. Mujer te dice cuanto te ama. Consejo: pídele al ángel Zabquiel.

PISCIS

Palabra clave: música

Número de suerte: 540

Aperturas, debes tomar decisiones. Te integras a un grupo. Te recuperas de gastos. Cambios en viaje. Nuevas emociones con tu pareja. Trabajo: te harán un cambio de planes. Triunfas, aunque haya dificultades. Cuídate de discusión por separaciones en sitio de trabajo. Salud: mejorando. Amor: acudes a un hotel y serás bien atendido(a). Alguien se acerca y lo rechazas. Parejas: mujer morena te busca. No permitas que decidan por ti. Solteros: nuevas secciones que tendrás que decidir. Presta atención a algo con un arquitecto. Mujer: la sabiduría no llega sola, hay que estudiar, leer, aprender de la vida y tener valor para afrontar lo que viene. Hombre: logros. Compartes con niños. Serás responsable de las tareas que te asignan. Consejo: pídele al ángel Uriel.