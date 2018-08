Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: fuerza

Número de suerte: 542

Suceso con vehículo. Una mujer está contigo. Llega dinero y solucionas. Te cancelan un bono. Respeta las decisiones de los demás. No discutas con socios. Ordena tu cuarto. Cambio de profesión. Trabajo: crecimiento. Firmas contratos. Te llaman de otro empleo con mejor remuneración. Salud: dolor en el cuello. Amor: no puedes hacer lo que quieres, debes contar con tu pareja. Parejas: Buscas estabilidad. Cuidado con traición. Solteros: mujer de poder te busca. Oportunidad de negocio. Mujer: a ti no te toca nada ni nadie. Conoces a alguien en sitio de café. Comienzos con prosperidad. Hombre: la vida te da algo que no esperabas. Propuestas que te plantea una mujer, piénsalo. Consejo: ocupas más tiempo en lo laboral y no en la familia.

TAURO **

Palabra clave: verdad

Número de suerte: 248

Ilusiones se hacen realidad. Cuídate de traiciones. Personas cercanas no hacen lo que deben. Energía y grandes cambios. Proyectos. Asumes nuevas responsabilidades y demuestras cuánto sabes. Trabajo: sales de reposo, acéptalo. No actúes de manera irresponsable, cumple tus obligaciones. Salud: alergia. Amor: te ofrecen matrimonio. Alegrías. Todo lo trancado se pone en movimiento. Parejas: no escuches chismes. Nuevas fuerzas vitales. Te ayudan. Solteros: vencerás un problema económico. Otro cargo o ascenso. Sales de algo negativo. Mujer: estarás brillando. No te involucres con casados. Inicias estudios. Hombre: no comentes lo que quieres o vas a hacer, gente negativas en tu entorno. Cuida a un adolescente. Consejo: controla el sufrimiento.

GÉMINIS ***

Palabra clave: yo

Número de suerte: 931

Asistes a una exposición de muebles. No podrás ocuparte de todo. Disfrutas después de mucho trabajo. Algo con una alfombra y sorpresas en casa. Nuevas estrategias. Cambio de empleo. Trabajo: escucha consejo. Sabes qué hacer, toma la decisión. Nuevo negocio. Salud: estrés. Amor: evolución. Otro periodo vital. Te vas a otra ciudad. Cambios, no te quedes tranquilo. Parejas: deja las malas energías. Hazte una limpieza. Sé positivo. Ten cuidado con un teléfono. Solteros: no te gustan los comentarios de los demás. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Mujer: alegrías. Victoria. Te darán un dinero que te debían. Hombre: estás al lado de quienes tienen la razón. Pon fuerza en lo que haces. El amor llega. Consejo: no te quejes de lo que debes cambiar.

CÁNCER **

Palabra clave: mente

Número de suerte: 443

Noticia de embarazo con alegría. Éxitos. Debes arreglar documentos. Reparación eléctrica en casa. Hazte una limpieza espiritual. Nueva oferta. Trabajo: ábrete a los negocios y deja las dudas. Cuidado con exceso de carga laboral. Salud: gripe. Amor: aléjate de gente negativa. El amor ha estado a tu lado y no lo ves. Malas decisiones. Parejas: mujeres se reúnen por tu culpa y se dirán muchas verdades. Haz de tu vida algo positivo. Solteros: reunión con alegría. Presta atención a tus palabras. Paseo a un parque con niños. Mujer: conocido te dice lo que tu pareja te hace y dice. Cambios en casa. Hombre: cuida a la familia, es lo más importante y muchos envidian la relación. Hecho curioso con bolsa con alimentos. Consejo: viaja, no te quedes.

LEO **

Palabra clave: sanación

Número de suerte: 031

Inicias un gran día, recibes una llamada y solucionas un problema. Deja el pasado. Bendice lo que llega. Baños espirituales. Sueños se hacen realidad. Fertilidad. Pareja muy alegre por logros. Trabajo: cambio de oficina. Vences un conflicto. Lo que es tuyo llega. Salud: malestar al orinar. Amor: velas y rosas. Las estrellas más importantes te alumbran y logras triunfar. Parejas: mudanza. Salidas de sitio sin regreso. Viaje por agua. Mujer te espera en un sitio de mucha luz. Solteros: hecho curioso con velas. Estás pendiente de familiar adulto. Mujer: una petición se hace realidad. Recibes un mensaje que te hace salir apurada. Hombre: no escuches a nadie, ve tú lo que ocurre. La rueda de la fortuna contigo. Consejo: no te enfades por tonterías.

VIRGO **

Palabra clave: contacto

Número de suerte: 223

Vences a personas negativas. No seas egoísta. Deja el pasado. Cuidado con algo que se pierde. No permitas que te digan mentiras. Suceso en mercado de verduras. Celebras una graduación. Trabajo: negocio positivo, no te detengas. Festejas con amigos. Vences. Salud: indigestión. Amor: cualquier cosa que suceda en tu entorno debes estar claro(a) en la verdad, no te engañes. Parejas: tienes las herramientas para hacer lo que quieres. Te conectas con el pasado. Solteros: sal a buscar lo que necesitas. No creas que todo lo haces tú solo, busca ayuda. Mujer: decisiones. Firmas documentos. Hombre de dinero te busca y no sabes qué hacer. Hombre: negocias con gente que no es de fiar. Debes ver bien las cosas. Consejo: haz la paz, no la guerra.

LIBRA **

Palabra clave: fiesta

Número de suerte: 011

Evita discutir. La estrella sale para ti. Celebración. Hecho curioso económico. La suerte está de tu lado. La vida te dará una enseñanza. El poder en tus manos. Trabajo: se activa la prosperidad. Llamadas que debes atender. Salud: cuidado con las posturas. Amor: esperanzas y proyectos. Capacidad para amar. Información de alguien especial. Parejas: usa la razón en momentos de crisis. Compra de ropa verde. Deja las cargas, pide ayuda. Solteros: te busca alguien con quien habías discutido. Recibes un mensaje importante. Mujer: persona que se había ido de tu vida te busca. Cambios. Solucionas un problema. Encuentros. Hombre: cambios, aventuras. Tienes cosas importantes que hacer. Recibes un regalo. Consejo: escucha a tu yo interno.

ESCORPIO **

Palabra clave: viaje

Número de suerte: 718

Te harán un ritual para la prosperidad. Aprovecha ese día, descansa o limpia tu cuarto. Escribes con amigas o relatas historias de personas cercanas. Algo curioso con un avión, te debes ir rápido. Arquitecto te busca por lo que haces. Trabajo: evolución. Amigo te busca por un empleo. No hagas nada apresurado. Salud: cuida las vías respiratorias. Amor: una nueva luz. Te escuchan. La prosperidad se activa. Parejas: cuida el dinero que gastas. Evolución. Oportunidad laboral. Solteros: estarás viajando. Mujer te busca por un trabajo. Inicias estudios. Mujer: cambios en la relación. Te llega algo mejor. Otro ciclo. Irás a sitio de montaña. Hombre: sales de un lugar y no regresas. Te sentirás arrepentido. Se hacen realidad tus sueños. Consejo: no dejes de luchar.

SAGITARIO **

Palabra clave: alegrías

Número de suerte: 042

El poder en tus manos. Alegría en casa de hermanos. Reencuentros positivos. Cuidado con malas juntas. Éxito y prosperidad. Amigos te buscan. Trabajo: buenas energías. Las cartas dicen que se activa lo que buscas. Bendiciones. Salud: relájate. Amor: el sol sale para ti y te da oportunidades para lo que quieres. No discutas en la calle. Parejas: un nuevo papel te llega. Cambios. Inicios. Solteros: algo termina y sale de ti el cansancio. Pide tranquilidad a tus santos protectores. Reuniones y conversaciones. Mujer: te unes a extranjeros en aventura. La vida te da lo que te toca. Hombre: persona especial llega. Compra de cosas para casa u oficina. Consejo: hazte una limpieza con un girasol y esencia de mandarina o naranja y prendes una vela blanca.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: amigo

Número de suerte: 114

No gastes más de lo que tienes. Estrés. No comentes lo que haces. No hagas tantas cosas. No puedes llevar a los demás de la mano. Trabajo: bendiciones, recoges lo que sembraste. Hombre de poder te ayuda. Se activa el amor. Salud: masajes antiestrés. Amor: estarás pleno. Ves la claridad. Algo con el color blanco. Parejas: te sientes deprimido y no sabes qué hacer, busca ayuda. Solteros: emociones. No dejes que te manipulen. La vida te da lo que quieres. No tengas miedo. Mujer: tienes a tu lado una mujer envidiosa. Cambios. Familiar enfermo mejora. Compra de alimentos. Hombre: llegó la persona adecuada. Un nuevo proceso. Encuentras a alguien especial. Consejo: corta una naranja en cinco gajos, toma una flor amarilla y miel, y hazte un baño; enciende una vela verde.

ACUARIO **

Palabra clave: valor

Número de suerte: 507

Es momento de aprender. Cancela deudas. No actives energías negativas. No exijas. No hagas cosas que no te gustan. Estás pendiente de familiar que esta fuera del país. Trabajo: te cancelan dinero y solucionas problemas. La profesión te da frutos. Encuentras amigos. Salud: revisa la caída del cabello. Amor: inicias algo. Viaje para hacer cambios. Conoces a alguien especial. Parejas: gente cercana te desilusiona. Prestas atención a lo que sucede en tu entorno. Solteros: contarás con alguien que te aprecia. Recibes un mensaje importante. Mujer: llamadas rápidas. Salidas nocturnas. Estás pendiente de un cambio vital. Hombre: viaje a otras tierras. Reunión con familiar o hermano y aclaras algo. Consejo: confía en tu intuición.

PISCIS **

Palabra clave: estrellas

Número de suerte: 602

Alguien que está en otras tierras te mandó algo. No permitas que abusen de ti. No te apegues a nada. Estarás fuera de un grupo y veras todo mejor. Irás a un sitio espiritual, escuchan lo que te dicen. Trabajo: delega. Pendiente con gente de mala conducta. Salud: cuida las uñas de los pies. Amor: el amor está de tu lado. Algo espiritual. Fortuna y prosperidad. Parejas: alegría porque hombre de poder te ayuda. Hecho curioso con un cartero. Solteros: te ofrecen algo, no lo pienses tanto. Celebración en iglesia. Cuidado con calle oscura. Mujer: reunión familiar. Preocupación por persona querida. Paga lo que debes. Bendición. Hombre: sales de un lugar sin deseo de volver. Inicias rutina de ejercicios. Atento con caídas. Consejo: refúgiate en Dios.