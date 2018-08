Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: proyectos

Número de suerte: 507

Renuevas planes. Cierras ciclo. Te buscan para un trabajo. Tienes el matrimonio en mente. Buenas inversiones. Termina tu tiempo en lo que haces. Buscas ayuda espiritual. Nuevos horizontes. Operación pendiente. Dudas con amigos en negocio. Trabajo: sé humilde, acuérdate que todo sube, pero también baja. Salud: dieta. Amor: mantente firme en tu decisión. Cuidado con calle ciega y una caída. Ruptura. Parejas: compras mercancía para vender. Firmas. Alegrías. Solteros: te preguntan por gente querida. Inquietud por quienes se van. Mujer: Triunfo seguro. Vences a enemigos y la justicia está de tu lado. Conoces nuevas personas. Hombre: calma. Logros en algo de vivienda o terreno. El mundo en tus manos. Consejo: el camino está abierto, sigue avanzando.

TAURO **

Palabra clave: amigos

Número de suerte: 115

Visualizas nuevos horizontes. Tu vida productiva se activa. Tendrás la fortaleza para enfrentar lo que te ofrecen. Sueños que realizas. Recibes algo que te da un cambio. Modifica la rutina. Trabajo: te llaman de un proyecto que hiciste y será tuyo. Necesitas descansar. Corrige los errores. Salud: dolor de espalda. Amor: busca la vida espiritual. Haz lo correcto. Te dirán que no quieren perderte. Parejas: sientes que trabajas mucho y ganas poco. Pondrás empeño en lo que buscas. Solteros: grupo reclama algo y tú estarás con ellos. Hermano te desea lo mejor. Mujer: mujer esotérica y maestra te dan consejos sabios. Te levantas de algo en salud. Hombre: estarás en busca de seguridad económica. Ganas dinero. La lucha continúa. Consejo: el amor lo hace todo, no lo olvides.

GÉMINIS **

Palabra clave: amantes

Número de suerte: 558

Niño te da alegría. Superas lo vivido. Hecho curioso en el subterráneo. Encuentras lo perdido. Trabajas con alguien especial. La astrología te orienta. No puedes mantener el control de todo. Bendiciones. Trabajo: te dan a escoger opciones de cambio. Estás en la lucha por lo que deseas y vencerás. Salud: gripe. Amor: quieres un cambio vital y otros caminos. Ruptura de relaciones. Parejas: celebración. Te pedirán que seas padrino o madrina de una boda. Madre te necesita. Solteros: cuidado con una planta donde vives. Suceso con tu nombre. Personas te quieren usar. Mujer: buscas estabilidad. Hecho curioso con alguien de tu entorno. Te leen las cartas del tarot. Hombre: haces una declaración amorosa. Tu pareja no da lo que quieres. Consejo: cada quien es responsable de sus actos.

CÁNCER **

Palabra clave: existencia

Número de suerte: 037

Controla las discusiones. Cancelas deudas. No hagas daño a personas cercanas. Alguien te dice que no confía en ti y te deja. Hombre mentiroso; no le creas. Trabajo: asistes a sitio donde hay crecimiento personal y obtienes logros. Persona de poder te ayuda. Salud: haz terapias. Amor: sales de una tristeza. El amor y la paz llegan. Alegría por viaje. Parejas: no dependas de otros. Tienes protección. Sales de tu casa o encierro. Solteros: compras el pasaje para un viaje por carretera. En este momento la prosperidad se activa. Mujer: llegan otras personas y les pides ayuda profesional. Compra y venta. Hombre: recibes una herencia o te llaman por lo que te deben y te van a pagar. Bienestar económico. Consejo: sigue adelante, aunque todos estén en contra.

LEO **

Palabra clave: maestro

Número de suerte: 826

Controla la avaricia. Debes afrontar un cambio. No pierdas la conexión con los que te quieren. Mujer te busca para iniciar un negocio. Sé constante, trae beneficios. Aléjate de intrigantes. Trabajo: estabilidad. Resultados. Hay momentos en que no puedes tomar decisiones. Salud: dolor de cabeza. Amor: ayudas a un niño que sufre por carencia de cariño. La espiritualidad te busca, atiéndela. Parejas: cambios. No discutas en la calle. Revisa el dolor de espalda. Solteros: seguirás el camino de la prosperidad. Alegría con lo que buscas en la economía. Adelante con lo que haces. Mujer: te conectas con la prosperidad. Cambios definitivos. Aclaras una situación. Hombre: valor y fortaleza en tus manos. Crecimiento y prosperidad. Consejo: tu mente es tu sustento infinito.

VIRGO **

Palabra clave: momentos

Número de suerte: 582

Amigos te buscan. Recibes ayuda del menos esperado. Te sientes desilusionado por no ser valorado(a). Decisiones. Remodelación. Reunión en restaurante con alguien especial. Te sentirás solo. Trabajo: junta con compañeros en la que deciden montar una empresa en comunicaciones; será positiva. Salud: malestar intestinal. Amor: tiempo de estar contigo y saber que quieres. Nuevas relaciones o a punto de iniciar una. Parejas: no bebas en la calle. Cumple con tus deberes. Algo con ceremonia a la que debes asistir. Solteros: sé más consciente. Te ayudan y aclaran algo. Mujer: viajes. Reuniones que sientes que no llegan a nada. Hombre: ponte protección o algo de color rojo. El amor llega. Nuevas personas en tu entorno. Consejo: confía, tienes ese poder.

LIBRA **

Palabra clave: comparación

Número de suerte: 765

Sale el sol para ti. Felicidad. Inicias negocio y será próspero(a). Viaje. Embarazo y alegría. Un extraño a tu lado no te da seguridad. Aperturas. Descanso. Trabajo: recibes un mensaje y tendrás que ir a reunión de negocios. Cambios. No discutas. Salud: pendiente de la artritis. Amor: embarazo con alegría por solución médica. Pasaras un día divertido con amigos. Parejas: llamadas por lo que esperas. Buenas noticias. Concretas algo en conversación. Solteros: lleva la vida con calma. Hombres de poder y reuniones a tu favor. No te desgastes y no trabajes de más. Mujer: cuidado con las actitudes, sé humilde, es preferible bajar la cabeza que perder lo que tienes. Hombre: triunfo que esperabas llega, no lo desprecies. Consejo: tú vences el problema que tienes, si quieres.

ESCORPIO **

Palabra clave: conclusión

Número de suerte: 077

Esperas llamadas. Estás pendiente de compromisos. En una elección estarás en la lista de los ganadores o serás llamado. Sé tú mismo. Triunfo. Trabajo: alguien del pasado o algo que hiciste hace tiempo llega a tus manos o te avisan. Salud: atento con postura corporal. Amor: persona más joven te dice que te quiere o que le gustas. Cuida tu relación, atiéndela. Parejas: nuevas energías en tu entorno. Aperturas. Cierras un ciclo. Familiar te necesita. Solteros: reencuentro con amigos. Atento con lo que conoces de otros. Personas a tu lado. Mujer: debes cerrar ciclos y dejar que todo pase. Compromisos. Suceso con un número que juegas y ganas. Hombre: una gran decisión y llamadas en tu entorno en este día. Paga las deudas. Consejo: no te quejes tanto.

SAGITARIO **

Palabra clave: receptividad

Número de suerte: 909

Ahorra por la seguridad familiar. Cambio de ramo económico. Te dan un dinero. Compartes con amigos. No abandones a tus parientes. Estás pendiente de un hermano. Trabajo: preocupación por situación laboral que no mejora. Nuevos compromisos, debes saber con quién andas. Salud: cuida las vías respiratorias. Amor: precaución con envidiosos. Inicias otra relación con conocido. Parejas: cuidado con las decisiones. El mundo en tus manos. Mudanza a otras tierras. No traiciones. Solteros: mujer amorosa a tu lado, contaras mucho con ella. Hombre fuerte te busca. Mujer: piensa las cosas para que todo salga bien. Cambio de sentimientos. Hombre: reflexiona. Debes ser agradecido. Preocupación por familiar. Consejo: descansa la mente, ya no puedes analizar bien.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: pasado

Número de suerte: 650

Tienes la capacidad de hacer las cosas. Verás como superas a alguien. Cuidado con los que no te convienen. Ten fe y recibes respuesta espiritual. Inicias estudios o te inscribes. Trabajo: llega lo que buscas o para dónde quieres ir. No permitas que otros se lleven tu triunfo. Salud: várices. Amor: el cariño lo puede todo, no te detengas. Busca el equilibrio con quien estás. Parejas: viaje. Vences a enemigos y no logran lo que querían. Solteros: la prosperidad llega, pero debes saber administrar. Cancelas deudas viejas. Mujer: los cambios llegan, para unos positivos y para otros no, pero tienen que hacerlos. Hombre: sales de viaje sin saber qué pasará. Consejo: únete al pensamiento universal de bondad y amor, así vencerás los obstáculos.

ACUARIO **

Palabra clave: integración

Número de suerte: 448

Comienzas estudios, pero te falta un documento. Resuelves un problema con terceros. No juegues con la necesidad de los demás. Llega dinero. Escucha a tu intuición. No tomes a la ligera los cambios. Cuidado con actividades forzadas. Trabajo: cambios inesperados. Nuevas metas. Debes buscar y crear lo que quieres. Salud: relájate. Amor: debes creer en algo, no puedes vivir sin amor. Cancelas deudas. Debes tener voluntad para lograr lo que quieres. Parejas: personas de poder no reconocen lo que haces. Buscarás apoyo en tu familia. Solteros: visitas un sitio del pasado. Cancelas una deuda o te la cobran y te preocupas. Separación temporal. Mujer: se abren los caminos. Logras estabilidad. Ten cuidado con lo que comes. Hombre: bendiciones para ti y nuevas oportunidades. Conexión espiritual te favorece. Consejo: conserva tu actitud de victoria.

PISCIS **

Palabra clave: valor

Número de suerte: 120

Triunfos. Algo curioso con la fecha del 30. Cambio de profesión. Se hace justicia. Debes elegir entre dos proyectos. Litigio con mucho inconveniente. No hagas promesas. Sales victorioso en proyecto. Trabajo: buenas noticias. Deja de ser posesivo y evita conflictos. Perdona. Salud: masaje antiestrés. Amor: lo que fácil viene, fácil se va. Cuidado con doble relación. Busca tu parte espiritual. Parejas: no quieres lo que te ofrecen. Toma la decisión. Atento con dinero que prestas. Solteros: no te desesperes, todo se soluciona. Te cancelan un dinero. Mujer: inviertes en negocio. Hay un problema que no puedes solucionar, pero alguien te ayuda. Hombre: viaje de negocio, pero tardarás en regresar. Cambio laboral. Consejo: sé tú mismo, dentro y fuera de tu casa.