Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES ***

Palabra clave: aprendizaje

Número de suerte: 089

La felicidad a tu lado. Celebración. Aléjate de personas negativas. Noticias. Calma y valor, todo pasa. El sol sale. Perdón y reconciliación. Evolución. Perdonas a amigo. Trabajo: éxito. Compra y venta. Negocio con líquidos o perfumes. Hecho curioso con empleado. Salud: revisa dolor en el pecho. Amor: debes ser tolerante. Mejora el carácter. Parejas: sé más comunicativo para que la relación dure. Cuidado con lo que dices. Solteros: por perfeccionista tendrás problemas con quien estás. Seguirás solo(a). Mujer: haces ejercicio para aliviar el estrés. La rueda de la fortuna a tu lado. Caminos abiertos. Hombre: estás perdiendo peso, ejercítate. Cambio de alimentación. Consejo: desarrolla tu capacidad de crear.

TAURO **

Palabra clave: disciplina

Número de suerte: 517

Si alguien se quiere ir, que se vaya. Pon el equilibrio en tu camino, se justo y honesto contigo y con los demás. No maldigas. La compasión es importante. Tú también te equivocas. Trabajo: caminos abiertos. Es tu momento, pon empeño. Salud: chequea el aparato reproductivo. Amor: preocupación por familiar enfermo. Estarás muy feliz por una boda. Parejas: cuidado con lo que haces en un sitio de mucha gente. No quieres discutir con tu familia. Solteros: vivirás experiencia con papeles. Haz las cosas con calma para que no tengas problemas. Mujer: estás intuitiva. Pendiente de alguien del pasado. Comienzas algo nuevo. Hombre: caminos abiertos. Cobras un dinero. No insistas con alguien que no quiere hacer nada. Consejo: cancela deudas pendientes.

GÉMINIS **

Palabra clave: habilidad

Número de suerte: 189

La suerte en tus manos. Cambio de dirección en una planilla. Ritual de limpieza. Inversiones. Recibes ayuda inesperada. Te aprueban crédito, pero te piden más documentos. Nacimiento. Salida. Trabajo: firman documentos para tu beneficio. Algo curioso con compañero. Salud: atender sistema circulatorio. Amor: viajas porque tu pareja te espera. No podrás detener nada. Tus padres están pendientes de ti. Parejas: compras algo que no necesitas. No dejes de participar en lo que te ofrecen. Beneficios. Solteros: solucionas problema familiar. Atención con las decisiones. Mujer: no todo es como se ve. Viajas y regresas con decisiones. Mudanza. Hombre: te enamoras donde trabajas y no te conviene. Cuidado con quedarte solo en un sitio. Consejo: activa la prosperidad en un negocio.

CÁNCER **

Palabra clave: ingenio

Número de suerte: 356

Sal de la rutina. Otras personas en tu entorno. Propuestas. Remodelaciones. Atento con problemas en casa. No tomes decisiones apresuradas. Equilibrio. Recibes llamada importante. Reencuentro. Reuniones. Trabajo: oportunidades. Nuevas relaciones. Vences a enemigos. Cambio en tu candelario. Salud: virosis. Amor: estás muy expresivo. Vecinos te buscan. Lo que quieres llega. Parejas: algo curioso con sesión de fotografía. Eventos. Cambios. Se activa la prosperidad. Solteros: cuidado con lo que dices y cometes los mismos errores. Alerta con tramposos. Mujer: no permitas que otros digan lo que tienes que hacer. Prosperidad. Llegan cosas rápidas. Hombre: suceso con teléfono. Cambios en el vestir. Te ofrecen algo. Consejo: la nobleza es importante.

LEO

Palabra clave: amigo

Número de suerte: 913

Grupo de trabajo te motiva a seguir adelante. Atención con amiga porque siente celos. La estrella de la fortuna te acompaña. Militar te espera. Prosperidad activa. Trabajo: llega la libertad. Envidiosos se alejan. Nueva estrategia vital. Salud: atender uñas de los pies. Amor: te conectas con tu pareja para tomar una decisión de boda. Sales de un local de la mano de un amigo. Parejas: llamada importante. Invitación profesional. Noticias del extranjero. Solteros: no permitas que extraños perturben tu casa. Ritual con la luna te trae suerte. Mujer: pendiente de conocido. Cosas rápidas llegan. Hombre: te invitan a evento y serás especial. La fuerza de la prosperidad está contigo. Consejo: todo depende de tu dedicación para que las cosas se den.

VIRGO **

Palabra clave: destreza

Número de suerte: 552

Seguirás ayudando a alguien en un trabajo sin pagos. Revisar un sótano. Trabajas con adultos, respeta lo que dicen. Compras o reparas un carro. Preocupación por madre. Trabajo: nuevo ciclo vital. No te detengas. Usa la intuición. Inicias estudios. Salud: malestar en la vista. Amor: tolerancia. Comienzas cambios. Deja el pasado. La vida continúa. Parejas: asume la responsabilidad de lo que haces. Ganas dinero. Conoces dos personas con conflictos. Solteros: tendrán que asumir cada uno sus cosas. Matrimonio. Estás en la lucha de lo tuyo. Mujer: no digas lo que no sabes. Resuelves un problema sentimental. Amiga te busca. Cancelas deudas. Hombre: cuidado con intrigas. Limpieza espiritual. Sé constante. Tendrás una prueba. Consejo: organiza tu vida.

LIBRA ***

Palabra clave: oportunidades

Número de suerte: 917

Tendrás que elegir y te sientes confundido(a). Aclara las cosas. Debes hacer lo que te pidieron, escucha. No cometas errores del pasado. Pon los pies en la tierra. Trabajo: cuidado con lo que activas. Deja lo negativo. Sorpresas con llamadas del extranjero. Salud: dolores musculares. Amor: la felicidad a tu lado, pero no escuchas. Bendiciones. Alegrías. Parejas: algo con una persona que trabaja contigo. Deberás demostrar fidelidad. Compromisos. Solteros: problema familiar de salud que debes afrontar, no gastes tanto. Compra de patrones. Enfrenta los miedos. Mujer: no todo es como lo ves. Respeta a los demás. Arreglo de agua en casa. Hombre: estás en la conquista de quien te gusta. Promesas. Cumple lo que ofreces. Consejo: no hagas gastos innecesarios.

ESCORPIO **

Palabra clave: atracción

Número de suerte: 806

Mujer de poder te ayuda. No abandones a la familia. Te dan un regalo y eso cambia muchas cosas. Ten paciencia con adolescente. Alegrías. Cambios. Debes cuidarte un poco, nadie más lo hará. Trabajo: relación con personas del extranjero. Creatividad. Salud: revisa el sistema urinario. Amor: estás dando lo mejor para que tu pareja sea feliz. Cuidado con las palabras. No discutas. Parejas: compra inesperada. Estás preocupada porque te enteras de algo que va a pasar. Solteros: fecha que se concreta. Salidas nocturnas. Debes organizarte con tus obligaciones. Mujer: suceso con correo o fotos. Viaje que no se da. Alegría por un anillo. Hombre: organízate. Si algo no ocurre rápido, calma. Ten fe en lo que quieres. Sé positivo. Consejo: deja la flojera e inicia tus proyectos.

SAGITARIO **

Palabra clave: acción

Número de suerte: 711

Ámate más y no pierdas el tiempo con quienes no te dan nada. Hombre de poder te ayuda. No discutas con tu pareja. No malgastes el dinero. Embarazo en puerta. Victorias. Hecho con ruidos en tu casa. Pídele mucho a tus muertos. Trabajo: atento con negocios ocultos. Pendiente con persona a la que le das confianza. Nuevo personal. Salud: indigestión. Amor: salidas nocturnas. Algo escondido sale a la luz. Parejas: cambio en tus sentimientos trae problemas. Niños exigen lo que les ofrecieron. Solteros: te invitan a comida especial. No escondas tus sentimientos. Piensa más en ti. Mujer: hecho curioso con una entrevista. Llegas a una meta y el triunfo está en tus manos. Hombre: deja el miedo. Reconoce el trabajo de cada quien. Consejo: pendiente con tus adolescentes.

CAPRICORNIO ***

Palabra clave: equipo

Número de suerte: 730

Estás feliz con nuevos comienzos. Hecho con maestro espiritual. Cambios en una profesión que se activa. Te preparas para algo importante. Debes hacer ejercicios. Ten paciencia y se activan los logros. Trabajo: consigues lo perdido. Alegría por quienes llegan a tu casa. Estás intuitivo(a). Salud: dieta. Amor: propuesta. Evita discusiones. Controla los celos. Bendiciones. Parejas: hijos te necesitan y los ayudas. Firmas. Operación pendiente. Sorpresa te molesta. Solteros: hermana te dice la verdad y discutes. Ten calma en la calle. Sales rápido de una oficina. Mujer: has las cosas bien. La rueda de la fortuna está contigo y el sol sale para ti. Hombre: te cancelan una deuda. Entrevista o llamada importante. Consejo: hazte una limpieza espiritual con una vela azul.

ACUARIO **

Palabra clave: precaución

Número de suerte: 526

Una herencia te ayuda a solucionar un problema. Entrevista. Deja el miedo. Reunión para que te entreguen lo que quieres. Salida nocturna. Inicias régimen de dieta y ejercicios. Charla con personas importantes, no dejes de ir. Trabajo: no discutas. Viajes. El dinero fluye. Salud: problema respiratorio. Amor: te preparas para embarazo y tu pareja no quiere. Parejas: debes aprender a superar las pruebas. Organizas una reunión por graduación. Solteros: sí puedes cambiar tu estilo de vida. Aprenderás todo lo que quieres. Nadie es indispensable. Mujer: debes ser precavida con lo que dices. Cuidado con desconocidos. Hombre: te aclaran lo que sucede en casa. Compra de utensilios para el hogar. Tu familia te necesita. Consejo: no maltrates a quien te quiere.

PISCIS **

Palabra clave: aprendizaje.

Número de suerte: 053

Una mujer pendiente de ti y todo entra en orden. Firma de documentos por vehículos. Algo se termina y te sentirás feliz. Las cosas cambian a tu favor. Aventuras. Cuidado con hombre alto de cabello negro. Trabajo: mensaje que llega y cambia tu rutina. Te ofrecen otro empleo. Salud: alergia. Amor: relaciones que no te convienen. Copas. El amor se activa. Haces ritual. Parejas: nueva ilusión. Se descubre algo y debes afrontarlo. No olvides tus responsabilidades. Solteros: te cancelan un dinero que creías perdido. La riqueza no es todo. Mujer: respeta más a tu familia por muy pequeños que sean. Deja el estrés. Paseo con parientes. Hombre: fertilidad. Mujer te ayuda en una mudanza. Hijos te necesitan. Consejo: firmas importantes que no puedes perder.