Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: competencias

Número de suerte: 223

Definitivo, llega lo esperado: tu cambio de vida es imparable. Buenas noticias. Atiende el dolor de espalda. La suerte te sonríe. Amigo te espera. Llamadas importantes. Caminos abiertos. Trabajo: debes unirte a tus compañeros porque estás alejado y dices que son ellos. Salud: cansancio. Amor: te enamoras de alguien que trabaja contigo. Es mutuo. Parejas: la familia te pide atención. Resultados clínicos. Evita comentarios de tu vida íntima. Solteros: harás un ritual con olor a dulces. Compromisos que no puedes evitar. Mujer: el triunfo que obtienes será grandioso. Atento con firma, lee bien. Hombre: compra y venta de mercancía del extranjero en buen camino. Firmas un documento en la aduana. Consejo: ten fe, prende una luz para el camino.

TAURO **

Palabra clave: paciente

Número de suerte: 011

Algo llega rápido a destino. Amiga te pide un favor. Firmas. La estrella de la fortuna te acompaña. No digas no, si no sabes qué te ofrecen. Disfruta. No olvides un compromiso. Trabajo: estarás en un sitio donde hablas por otro. Salud: sin novedad. Amor: no dejes que te manipulen. Asistes a un sitio de mucha agua. Parejas: asume tu compromiso. Ten un poco de humildad. Limpieza espiritual con agua olorosa. Solteros: sientes que hubo traición. Debes hacer limpieza espiritual. Piensas que no ha llegado a tu vida la persona que quieres. Mujer: puede enseñar a otros a ser mejores y ver sus errores. Nacimiento de niños. Hombre: recibes o das apoyo. Asistirás a un sitio donde sientes que no te quieren. Consejo: sé tú dentro y fuera de la casa.

GÉMINIS **

Palabra clave: inteligente

Número de suerte: 117

Ordena tu existencia. Decisiones apresuradas. Te alejas de personas negativas. Malestar en la espalda. Inviertes dinero. Cuidado con quien estás. Controla el carácter. No permitas que te manipulen. Trabajo: firmas documento. Otro empleo. Te gusta una persona en tu oficina. Salud: virosis. Amor: sientes que tu pareja no te atiende. Te vas para estar con alguien querido. Parejas: salidas nocturnas por diversión. Persigues un cambio de vida. Solteros: luchas internas. Personas cercanas muy difíciles. Viaje. Momentos felices. Mujer: espera por tu futuro y de tu familia. Alegría por embarazo. Ayuda de un joven. Hombre: pondrás freno a las cosas. Te ofrecen mucho, pero no crees. Busca la seguridad. Consejo: no te dejes manipular.

CÁNCER **

Palabra clave: intuición

Número de suerte: 472

Llega alguien especial y te cambia la vida. Deja la tristeza. Compra de vehículo. Cuidado con lo que pagas. Haces muchas cosas. Controla las discusiones en grupo. Viaje a otro país. Te esperan. Trabajo: posibilidad de concretar un negocio o crédito. Compra y venta de alimentos. Salud: dolor de cabeza. Amor: no controles a otros. Respeta a tu pareja. Revisas un celular y no te gusta lo que ves. Parejas: trabajo manual. Deja de buscar a persona con problemas. Atento con tu dinero por mala inversión. Solteros: experiencia de la que no puedes huir. Inicias algo detenido. Te vigilan. Mujer: comunicación con el extranjero. Sientes que avanzas. Hombre: te sentirás encerrado en ti mismo o deprimido. Mide lo que haces o dices. Consejo: escucha a tu yo interno.

LEO **

Palabra clave: estudios

Número de suerte: 003

Asistes a una reunión de venta y conoces a alguien que te gusta. Atención en la puerta de tu casa, límpiala. Hazte una limpieza profunda. Paz y armonía. Mujer amorosa te ayuda en lo laboral. Trabajo: cambios favorables. Recibes un ascenso. Salud: malestar en el oído. Amor: te dan bendiciones en una iglesia con sorpresa. Se hace justicia en una situación que te trae felicidad. Parejas: todo no puede ser como quieres. Los demás también se equivocan. El dinero se gasta muy fácil. Solteros: aléjate de persona negativa. Dedícate un poco más a ti. Mujer: sentirás algo extraño, puede ser un familiar muerto que te ayuda. Conocido te apoya. Hombre: pon atención en tu familia. Deja que cada quien resuelva su problema, ubícate en el tuyo. Consejo: sé agradecido con lo que tienes.

VIRGO **

Palabra clave: orgullo

Número de suerte: 621

Necesitas descanso. Terminas una lucha con conflictos. Sales vencedor. El pasado llega. Mujer esotérica te brinda ayuda espiritual. Aclara tu mente. Hombre de poder te ayuda. Trabajo: sientes dudas en lo laboral. Compra y venta. Bendición en las finanzas. Salud: sin novedad. Amor: caminos abiertos. Te encuentras con personas queridas en viaje. Parejas: hermana te necesita. Hablas mucho y haces poco; creas conflictos. Solteros: busca tranquilidad en casa. La evolución está de tu lado. Nuevas ideas o cambias la rutina. Mujer: todo lo que esperas, la prosperidad y la abundancia, llegan. Cancela los servicios de tu casa. Hombre: discusión con alguien que siempre dice que tiene la razón. Compra de vehículo. Consejo: solo Dios, búscalo.

LIBRA **

Palabra clave: trabajo

Número de suerte: 595

Afán por hacer realidad tus sueños. Hecho curioso con europeo. Llega dinero por trabajo. Algo se aclara. Nueva ley de vivienda te favorece. Trabajo: relación que te trae una buena economía. Dinero que debes invertir. No hagas tantas cosas. Salud: tristeza, debes controlarla o te enfermas. Amor: sorpresa en la calle con alguien que te gusta. Hijos necesitan protección. Controla los celos. Parejas: sé honesto. Las cosas están lentas, pero avanzan. Alegría por viaje. Solteros: llega dinero y solucionas algo con una propiedad. Cancelas deudas. Mujer: límpiate con esencias dulces. Alegrías y celebraciones. Recibes resultados médicos. Hombre: sales de compra por un evento. Fijas una fecha. La fama a tu lado. Noche especial con tu pareja. Consejo: pedir perdón es necesario.

ESCORPIO **

Palabra clave: secreto

Número de suerte: 108

No te hagas dueño de lo ajeno. Oportunidad profesional. Estudios. Se mueve el camino para tu abundancia. Aléjate de quien no quieres. No abandones a tus santos. Comienzas una empresa con buen pie. Retos. Trabajo: llegas a acuerdo con compañeros y jefe. Ten fe, todo sale bien. Salud: come mejor. Amor: no juegues con los sentimientos de otros. Necesitas descanso. Parejas: salida con la familia a sitio frío. Debes dar eso que no usas sin pensar y con cariño. Solteros: no vivas de sueños, pon los pies en la tierra y lucha. Mujer: estarás en ambiente claro con personas que no ocasionan problemas y logras lo que quieres. Hombre: lo negativo se aleja. Nuevas perspectivas. Lo que pidas llega. Muchas bendiciones. Consejo: sé positivo en tu día a día.

SAGITARIO **

Palabra clave: amante

Número de suerte: 126

Lo espiritual te bendice. Limpiezas que hiciste tienen su efecto. Cuídate de traiciones. Te separas de alguien negativo. Cambio de rutina te favorece. La envidia nunca falta. Pon una vela blanca a tus santos por protección. Trabajo: te organizas para evento con compañeros. Celebración. Salud: toma vitaminas. Amor: romance. Concretas una fecha. Vacaciones o viaje. Parejas: reanudas carrera o estudio técnico. Te sientes afectado por comentarios destructivos. Solteros: toma previsiones. Evita las carreras. Estarás hablando de economía. Mujer: alguien llega a tu casa de forma inesperada. Pendiente de carpeta marrón que dejas en un carro. Hombre: cuidado con comprometer tus bienes. La rueda de la fortuna te acompaña. Consejo: cada quien tiene derecho a escoger.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: dominante

Número de suerte: 408

No juegues con los sentimientos. Atento en la calle. Controla los malos pensamientos. Mudanza. Cuida tus bienes. Hombre de cabello negro de cuidado. Estás detenido, pero todo te ayuda; sales adelante. Trabajo: no discutas, sé inteligente. Deseo de autorrealización y crecimiento. Salud: tos que debes atender. Amor: fijas una fecha para evento. Te piden ayuda por problema personal. Parejas: bendiciones. Te aprueban crédito. Te vas de un lugar y no regresas. Solteros: vecinos te pedirán ayuda. Relaciones inesperadas. Celebración. Mujer: bendiciones. Compras algo que quieres. Suerte en el azar. Hombre: paz y tranquilidad es lo que anhelas y lo logras, pero hay situaciones que debes cambiar. Consejo: piensa bien y sé positivo.

ACUARIO **

Palabra clave: tolerancia

Número de suerte: 145

Evita discutir en la calle o cerca de tu casa. Te enteras de algo que te causa tristeza. Sale el sol. Nacimiento. Paseo. La suerte llega. Haz una limpieza espiritual. Ahorra. Trabajo: atiende tus responsabilidades. Nuevo empleo en lo que te gusta. Lo esperado llega. Salud: malestar estomacal. Amor: estás en busca de la perfección, pero nadie es perfecto. Pierdes el tiempo. Parejas: vences oposición familiar. Nuevas experiencias laborales. Amigo del pasado llega a tu casa. Solteros: compra escolar. Dolencia pasajera de tu pareja, cuídala. Mujer: salida nocturna. Éxito y logros en lo que buscas. La rueda la fortuna está contigo. Hombre: planificarás algo que está a la vista. Viaje con seres queridos. Malestar en un brazo. Consejo: no maldigas a otros, todo se devuelve.

PISCIS **

Palabra clave: realidad

Número de suerte: 109

Evolución económica. Éxito. Firma que esperabas te da una buena economía. Cambio profesional. Haces un trabajo que te gusta. Sal de la rutina. Conversa, no discutas. Te dan una cita inesperada, no faltes. Trabajo: indecisión. Viaje en busca de un cambio laboral. Salud: sigue tu tratamiento. Amor: el mundo en tus manos, esa persona te ama. No pierdas lo que tienes por malcriadeces. Parejas: sales de una situación difícil. Todo se aclara en vivienda y trabajo. Da gracias a la ayuda espiritual que recibes. Solteros: debes creer en lo que haces. Mujer: te sientes atada, no te dejes maltratar. Nuevos negocios, pero no dices nada y sale bien. Hombre: tu pareja se siente mal, atiéndela. Pérdida de documento. Ora a tus santos. Consejo: pídele a tu ángel de la guarda.