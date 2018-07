Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES ***

Palabra clave: decisiones

Número de suerte: 202

Estabilidad y armonía. Cuida el dinero en viajes. Mujer amorosa te dará una solución. Te llega información. Estarás en el camino de lo que buscas, no te detengas. Trabajo: propuestas. Hecho curioso con propaganda de TV. Arreglos en el entorno. Salud: cuida lo que comes en viaje. Amor: alguien del pasado te pide una oportunidad. Renuevas emociones. Parejas: libras una batalla que da frutos. Actúa sin titubeos, demuestra quién eres. Solteros: posibilidad en relación personal. Se activa la economía, calma. Mujer: logros. Deja la soledad, busca a esa persona; está a tu lado y no la ves. Toma la decisión y no te detengas. Hombre: cuidado con malicias. Preocupación por lo que debes hacer. Atención con enemigos. Consejo: no olvides a tus amigos.

TAURO **

Palabra clave: escuchar

Número de suerte: 509

Confía en quien está contigo. No permitas que otros decidan por ti. Bendiciones. Los cambios llegan. El mundo en tus manos. Serás conocido. Debes pensar más en ti. Viaje. Trabajo: trata de disfrutar lo que haces, verás resultados. Te cancelan algo pendiente. Salud: dolor de cabeza. Amor: si estás aburrido, busca tu camino. Cancelas algo por tu pareja. Parejas: no sabes cómo perdonar a tu compañero(a), que regresa pidiendo algo. No seas esclavo de la rutina. Solteros: amiga que vive sola y es feliz requiere ayuda. Prepárate para el amor. Mujer: escuchas música que te recuerda a personas queridas. Disfruta, la vida es corta. Celebración. Hombre: hijo te necesita. No olvides a quien te ama sin interés. Se abren puertas. Consejo: ejerce tu poder de mando.

GÉMINIS **

Palabra clave: fuerza

Número de suerte: 001

Anotas algo importante en una servilleta. Alguien se molesta porque le dices la verdad. Hecho con papeles legales. Lentitud por apatía de alguien en el grupo. Firmas documentos. Ten fe en el futuro. Trabajo: es momento de buscar las matas. Llamadas importantes. Nuevos negocios. Salud: malestar en la vista. Amor: tienes miedo a lo que llega. No pierdas las oportunidades. Parejas: cuidado con aventuras con desconocido(a). No te adaptas a un grupo que recién conoces. Solteros: hijo(a) te dice cuanto te quiere. Deja la arrogancia. Se activa la vida espiritual. Mujer: muévete hacia cosas concretas. Busca otras energías. Todo pasa y llega la calma. Hombre: mujer te da buenas noticias. Éxito después de un largo trabajo. Consejo: escucha a tu yo interno.

CÁNCER **

Palabra clave: voluntad

Número de suerte: 345

Excusas de tu pareja por actividades laborales que te molestan. Reuniones importantes. Asunto que debes resolver con una mujer y una deuda. Das un paso para solucionar un problema. No discutas. Relación intensa. Buenos negocios. Trabajo: haces demasiado y no lo reconocen, pero serás bien remunerado. Salud: cansancio. Amor: comienzos. El amor es importante y perdonar también. Ten esperanza. Parejas: momento de unir lazos familiares. Caminarás directo al altar en forma sorpresiva. Solteros: sigue luchando por las finanzas. Oportunidad de viaje y no sabes qué decidir. Mujer: nuevas competencias. Controla el mal carácter. Fertilidad. Embarazo. Hombre: organiza los gastos escolares. Un golpe de suerte. Alegría en lo económico. Consejo: solo Dios, búscalo.

LEO ***

Palabra clave: inicios

Número de suerte: 259

Pon en orden lo que debes entregar. Discusión por celos. No pierdas la posibilidad de negocio. Lo detenido reanuda su camino. No es momento de asumir riesgos. Evita excesos. Mudanza. Trabajo: toma talleres o cursos para que mejoren tus entradas. Progreso lento, pero seguro. Salud: gripe. Amor: aprovecha las oportunidades en sitio de agua. Invitación a cenar. Parejas: te sentirás bien por ayudar a una familia con alimentos. Suerte, abundancia. Solteros: te sorprende el nacimiento de un niño y te dirán que es tuyo. Superas una pérdida. Alegría entre mucha tristeza. Mujer: vienen cosas buenas. Prosperidad. El amor se activa. Hombre: ganancias. Deseos de seguridad. Ayudas a amigo. Se activan buenas energías. Límpiate con sal marina. Consejo: no te quedes atrás, avanza.

VIRGO **

Palabra clave: iniciativa

Número de suerte: 315

Sé sincero y di lo que no te gusta. Propuestas. La felicidad llega con recién conocido. Sorpresa con copas y flores. Conversación con acuerdos inesperados. Compra y venta de vehículo. Evita gastos. Trabajo: resultados positivos. Te buscan por tu responsabilidad en lo que haces. Salud: mejorando. Amor: abre los ojos. Enfócate, si no le insinúas que te gusta, no llega. Parejas: buena comunicación. Logros económicos que mejoran tu relación. Viaje. Solteros: no escuches chismes. Nuevos amigos. Trata de hacer un cambio en la rutina. Mujer: ten confianza en lo que haces. Oportunidades. Deja el miedo. Algo con un jardín. Hombre: hecho curioso con una lista que llega a tus manos. Hermana te ayuda con medicamentos. Consejo: los cambios son necesarios, no digas no.

LIBRA **

Palabra clave: cambios

Número de suerte: 029

Sentirás que no te comprenden. Cuidado con caída en sitio mojado. Resequedad en la piel. Recibes un mensaje en el que dicen lo que sienten por ti. Trabajo: nuevo empleo por una amiga que te necesita en su puesto. Triunfo. Caminos abiertos. Salud: equilibrio. Amor: busca cómo atraer a quien te gusta, aplica un poco de sensualidad. Te das masajes. Parejas: no le temas a nada, adelante. Niños hacen muchas preguntas. Debes interesarte por lo que te ofrecen. Solteros: verás el horizonte para saber qué hacer. Amigos te esperan. Mujer: culminas algo. Se cierra un ciclo e inicias otro. No renuncies a tus sueños. Hombre: preocupación por alguien enfermo. Usa tu intuición, busca ayuda. Te realizan pagos. Consejo: no te apegues. El que se quiera ir, déjalo.

ESCORPIO ***

Palabra clave: futuro

Número de suerte: 061

Deja el pasado. Dios está contigo y encuentras arreglos. Algo con el número 28. Firmas documentos. Te haces una limpieza espiritual. Algo con música que disfrutas. Cuidado con rivalidades. Trabajo: lo tuyo nadie te lo quita. Buenas energías. Piensa bien la decisión. Salud: malestar en la garganta. Amor: un cambio especial. Nuevas relaciones. Amigos te buscan. Parejas: se aclara un chisme. Momento de solucionar tu futuro. La venganza no es buena. Solteros: deja de soñar. Tienes que poner más empeño en tu trabajo. Cuidado con excesos. Mujer: no lo puedes tener todo ni que los demás hagan lo que quieres. Cuidado con el estrés. Hombre: busca armonía en tu relación. No permitas que el pasado afecte tu futuro. Consejo: no te enrolles con problemas de otros.

SAGITARIO **

Palabra clave: inteligencia

Número de suerte: 711

Buenas noticias por negocio. Alegría por venta de casa. Pones fecha a actividad familiar. El amor se activa. Lo que esperabas llega. Viaje. Trabajo: amiga te ofrece un negocio. Superas obstáculos que no te dejaban avanzar. Salud: estrés. Dolor de cuello. Amor: te adaptas a la rutina. Deja de ser pesimista. Deseos de estar con tus seres amados. Parejas: cambios positivos para la familia. Estabilidad laboral que suaviza una situación. Solteros: algo con celular. Molestia en negocio donde compras y te tratan mal. Recibes sabios consejos. Mujer: reclamas tus derechos. Debes portarte bien en una reunión. Te toca proteger a conocido. Hombre: mudanza. Solucionas un problema. Cambio de empleo. Amiga te busca. Consejo: controla las críticas.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: inversión

Número de suerte: 125

Claridad en el camino, pero nada sucede rápido. Triunfas en la lucha en la que estuviste. Mudanzas. Embarazo. Compra de computadora. Evita excusas para no ejercitarte. Trabajo: actívate en lo que sabes hacer. Deja la flojera. No seas pesimista. Se activa la prosperidad. Salud: estrés. Amor: la felicidad se hace realidad. Llega alguien esperado. Abandonas la soledad. Parejas: duermes tranquilo. No te aferres a nada. Cuidado con negocios con extraños. Solteros: deja el pasado. Le das la espalda a un negocio que te ofrecen. Mujer: sacrificios que tendrán sus frutos. Compras para tu casa. Algo con boleto aéreo. Retos. Hombre: te comprometes con alguien, cuidado porque tiene poder. Reuniones con militares. Consejo: ponte en actividad.

ACUARIO **

Palabra clave: desafío

Número de suerte: 859

Cambio de empleo. Se consolida la relación. Sueño se hace realidad. No tomes decisiones apresuradas. Suceso con piscina. Recoges lo que sembraste. Cambio de ideas. Algo malo se aleja. Trabajo: estarás entre dos empresas que no quieren que te vayas. Buenas energías. Salud: dieta, ejercicios. Amor: sé más unido con tu pareja, apóyense y verás cambios. Nuevo amanecer. Parejas: firmas contrato con alegría. Pensamientos positivos. Éxito. Solteros: el dinero llega. Celebraciones. Amigos te invitan a salir. Evita rivalidades. Mujer: cuídate más. Compromisos. El amor llega. Amigo te busca, ayúdalo. Hombre: decisión importante, debes tener cuidado. Cambio de look. Terminas con una relación. Evita escándalos. Consejo: analiza tus necesidades y resuélvelas.

PISCIS **

Palabra clave: amor

Número de suerte: 325

Logras tu propósito. Algo con consulado. Buena energía. Cama caliente, salida nocturna. Mujer pendiente de aclarar algo. Instalan cámaras en sitio importante. Sale el sol. Lo detenido se pone en marcha. Éxito seguro. Trabajo: sentirás placer por lo que ocurre. Deja algo atrás y busca otro empleo. Salud: hacer chequeo médico. Amor: atiende a tu pareja. Oportunidades. Vivirás una situación de amante. Parejas: aléjate de persona problemática. Dedica tiempo a la familia. Solteros: no dejes lo que debes hacer por otros. Alguien del pasado te busca. El amor se activa. Mujer: te ocupas de tu imagen. Inversiones. Si alguien se quiere ir, déjalo. Hombre: inicias otra profesión. Estudios. Cambios. Victoria. Tienes bendiciones. Consejo: el amor es importante.