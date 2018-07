Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: servicio

Número de suerte: 214

Logras probar algo. Tus sentimientos cambian. Fertilidad. No sabes cuán importante es quien está a tu lado. Momento perfecto para decidir. Haces una petición importante. Colaboras con personas cercanas. Trabajo: cuidado con discusiones. Mejora tu comunicación. Te dan una buena noticia. Salud: estrés. Amor: te interesa un conocido. Invitaciones. Te preocupan llamadas. Parejas: aventuras. Viaje. Hecho con mascota. Te llaman de un sitio relevante. Solteros: te llega un plan que te favorece. Te toca afrontar algo nuevo. Mujer: compra de carro. Caminos abiertos. Fortaleza y fe, que las cosas pasan por una razón. Hombre: disfruta. Te haces algo de estética. Debes resolver. Consejo: ayuda sin pedir nada a cambio.

TAURO ***

Palabra clave: orientar

Número de suerte: 018

Inicias un cambio vital. Ritual con flores. Cobras un dinero. Te conectas con gente del extranjero. Recibes un mensaje especial. Te ofrecen un empleo. Comienza otro periodo. Hecho curioso en un parque. Trabajo: cuidado con tus ideas. Consigues algo importante. Ganarás una competencia de ideas, pero debes trabajar. Salud: cansancio. Amor: alguien que llega de otra ciudad te cambia la existencia. Alegrías. Parejas: logros. Decisiones apresuradas. Si alguien se va, déjalo. Viaje a casa de playa. Solteros: nuevas propuestas. Documento detiene una transacción. Mujer: no pierdas el tiempo, muévete. Los cambios no esperan. Viaje familiar. Hombre: No seas intransigente. Pasas por momentos difíciles. Nuevas terapias. Amigo te busca. Consejo: haz bien y no mires a quién.

GÉMINIS **

Palabra clave: realista

Número de suerte: 419

Aprovechas las oportunidades. Precaución con firma de documentos sin leer. Viaje. Cambio de horario te afecta. Te interesa algo de una mascota. Te levantas después de una caída económica. Recobras la confianza. Superas momento de inestabilidad. Trabajo: no te contamines con compañeros. No es momento para cambiar de empleo. Evita reclamos. Salud: haz deporte. Amor: energías. Paseo con amigos. Reconciliación. Parejas: operación de familiar. Cuídate de excesos. Paseo a sitio de agua. Solteros: inicias una rutina de ejercicios. Triunfo sobre una mujer de carácter fuerte. Firmas documento. Mujer: nada queda oculto. Cuando veas algo que no te gusta, asúmelo y déjalo. Hombre: te enamoras en una oficina de gobierno. Serás importante en una reunión. Victoria. Consejo: hazte una limpieza con una vela azul y ponla a un santo.

CÁNCER ***

Palabra clave: responsabilidad

Número de suerte: 146

Otra relación. En noche de copas sucede lo inesperado. Asistes a terapia. Ahorra. Apoya a un hombre después de un viaje. Caminos abiertos en los negocios. Invitación a viaje, pero estás indeciso. Trabajo: cuidado con el personal en tu negocio. Cambio de ramo. Salud: falta de apetito. Amor: la rueda de la fortuna te acompaña en una cita. Cierras un ciclo e inicias otro. Parejas: el amor lo hace todo. Enseñanzas. Modificas la rutina. Precaución en sitio de agua. Solteros: decisiones. Estás presentando en público y debes convencer a los presentes. Mujer: cuida el dinero que inviertes, tienes muchos gastos. Consigues el amor perfecto. Hombre: viaje. Joven te busca. Nacimiento. Ejercicios. Consejo: hazte un baño con esencia de mandarina y un girasol, y limpia la casa.

LEO **

Palabra clave: determinación

Número de suerte: 111

Compras. Sorpresas al fin del día. Nuevas emociones. Cierras un ciclo, aléjate de envidiosos. Deja los conflictos. Conéctate con la felicidad. Encuentras un guía espiritual. Hecho con música. Salidas nocturnas. Trabajo: atento con negocios inseguros. Das un dinero y no te responden con la mercancía. Salud: dolor de cabeza. Amor: recuerdos con amigos, oyes música y compartes. Controla los celos. Inestabilidad. Parejas: madre te busca. Embarazo en la puerta de la casa. Recibes dinero de una mujer. Solteros: asistes a la inauguración de un negocio. Viaje pendiente. Cambios vitales. Mujer: salida nocturna. Compras ropa para evento. Disfrute de comida. Hombre: hombre te busca. Negocios o empleo. No puedes detenerte. Otro escenario. Consejo: leer salmo 23.

VIRGO **

Palabra clave: dinero

Número de suerte: 225

Conversaciones con acuerdos. Visita al médico. Cuidado con ejercicios muy fuertes o cosas pesadas. Algo termina; déjalo, no pelees por lo que no es tuyo. Nuevas relaciones en otro país. Debes tener más comprensión. Trabajo: negocio de compra-venta. Estás pendientes de unos documentos. Salud: haces muchas cosas a la vez. Amor: estás abierto al cariño. Todo es importante en este momento. Ayuda a aquella persona que te apoyó. Parejas: alguien no te quiere ver; no insistas. Otras informaciones. Analiza lo que dices. Solteros: amigo te pide algo. No pienses mucho en lo que te ofrecen. Lágrimas, deja la tristeza. Matrimonio. Mujer: documentos que debes entregar. Toma decisiones rápidas por salud de familiar. Hombre: mujeres en tu entorno te dan otra oportunidad y serán exigentes porque quieren que logres algo. Consejo: no importan los obstáculos, supéralos.

LIBRA **

Palabra clave: propiedad

Número de suerte: 831

Sé tú, no permitas que te digan qué hacer. Recibes un mensaje y te piden que hagas un trabajo. Sueños se hacen realidad. Debes ser consecuente con el pago de deudas. No te sientas culpable por errores de otros. Querrás abandonar planes de viaje. Trabajo: triunfo. Haces una venta muy positiva. Cumple tus obligaciones. Salud: malestar en la garganta. Amor: niños te esperan. Otro equipo. Alguien se va de tu lado, lo que será positivo. Parejas: sale el sol. Comienzo de empresa. Hecho curioso en tienda de juguetes. Emociones con niños. Solteros: sientes que los negocios están detenidos. Nadie como la familia para ayudar. Mujer: ahorra por gastos pendientes. El amor llega. No metas extraños en tu casa. Hombre: no te lamentes. Debes cancelar una deuda espiritual pendiente. Consejo: no te pases de listo.

ESCORPIO **

Palabra clave: seguridad

Número de suerte: 912

Cuídate del odio en tu entorno. Te invitan a vivir algo con una religión. Llegan tiempos mejores. Seguridad en lo que haces. Mujer cercana de cuidado. Preocúpate por familiar enfermo. No dejes que te quiten dinero. Organiza tu casa. Debes ser activo. Trabajo: consigues los papeles extraviados. Alguien te ayuda y esa persona siente algo por ti. Salud: dolor en un dedo. Amor: tendrás una aventura que se consolida; es algo que no esperas. Recibes flores. Parejas: aléjate de personas conflictivas. Abre tu mente para aclarar las cosas. Viaje a tierras calientes. Solteros: inicias negocio con una mujer, será muy próspero y tendrás dinero para lo que deseas. Mujer: alguien te da una empresa. La revisión del carro es importante. Hombre: visita inesperada. Nuevas ventajas. Estarás vestido para evento especial. Consejo: descansa, recupera fuerza.

SAGITARIO **

Palabra clave: economía

Número de suerte: 025

Debes tener más dedicación. Sale el sol y brilla. Recibes buenas noticias económicas. Se aclara una situación con tu pareja. Descubres una mentira en un documento. Éxitos lentos. Transacción bancaria se soluciona. Trabajo: cambio y renovación. Aventura. Ten confianza en los que laboran contigo. Salud: dolor de espalda. Amor: apertura en relaciones. Renace la confianza. Viaje. Suceso en una piscina que no olvidas. Parejas: atento con quienes hacen dos caras. Utiliza la intuición. Llega el crédito. Solteros: una sociedad clara y buena. Trabajo en el extranjero. Evolución. Mujer: cambia los colores en casa y verás beneficios. Proyectos fuera de tu ciudad. Hombre: no hagas caso a chismes. Te ponen una condición para entregar algo, pero lo sabrás manejar. Consejo: practica actividades relajantes.

CAPRICORNIO ***

Palabra clave: realidad

Número de suerte: 267

Proyectos en el amor se activan y te dan alegría. Habla con la verdad. Reunión de amigos. Deja el pasado, disfruta. Debes apostar a que alguien hace lo que quiere. Compra y venta de vehículo. Trabajo: cargo no esperado con buena remuneración. Tienes protección espiritual. Salud: nada relevante. Amor: exigirás respeto a tu vida privada. Tomas una decisión lógica. Logros afectivos. Parejas: no te detengas, es el momento. Evita discusiones en público por celos. Solteros: sale el sol para ti y obtendrás el triunfo. Maneja la energía del amor. Nueva alianza. Mujer: compras con amigos. Amiga te pide que le ayudes. Cuidado adonde te mudas. Hombre: nuevo secreto. No le prestes oído a chismes. Viaje a sitio frío. Consejo: no hagas nada apurado.

ACUARIO **

Palabra clave: imaginación

Número de suerte: 995

Calma y tolerancia. Guardas dinero donde estás cómodo. Paso a paso llegas. Comida especial en casa grande. Ganancias extra. Soluciona un problema económico. Haces muchas cosas. Inversiones. Trabajo: no le tengas miedo a nada. Reconcíliate con compañeros. No te cargues de energías negativas. Salud: malestar estomacal. Amor: conversas con el ser amado y aclaras una situación. Parejas: verás algo curioso en la televisión. El cariño familiar es importante. Reunión con alegría. Solteros: cuidado con dinero que prestas. Negocio se activa. Firma de contratos. Llegan sorpresas. Mujer: hecho con ropa de color claro. Dejas a quienes no son honestos contigo. Hombre: es importante ser sincero con quien compartes. Consejo: pídele a tu ángel de la guarda, no lo dejes a un lado.

PISCIS **

Palabra clave: reconciliación

Número de suerte: 341

Logros en reunión. Llegas a un cambio necesario. No estés pendiente de alguien que ni te ve. Recoges lo que sembraste. Cancelas una deuda espiritual. Mujer amorosa te ayuda. Trabajo: estás callado en una reunión laboral por molestia ante lo que sucede. Se abren caminos. Salud: indigestión. Amor: decepciones que equilibras. Te unes al equipo donde estás. Deja que se calmen los ánimos. Parejas: paciencia. Bendiciones. Éxitos. Solteros: viaje por negocio. Tristeza por familiar que se va. No pierdas la esperanza. Mujer: compra de ropa blanca. Buenas energías. Sentirás que vas por buen camino. Reconciliación en puerta. Hombre: viaje. Celebraciones. Amigo te presenta un negocio importante. Consejo: busca aquello que está guardado dentro de ti y verás la esperanza.