Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES

Palabra clave: luchar

Número de suerte: 001

Contacto con personas que ayudan en lo espiritual. Recibes más ingresos y debes evitar los gastos. Recibes un documento con noticias de gran interés. Aclaras situación con vecinos. Evita inversiones riesgosas. Cumple con tus compromisos. Trabajo: cambios con sorpresas en positivo. Cuidado con decir que no sin saber. Salud: caída del cabello. Amor: renovación espiritual. Utiliza la intuición. Parejas: aseguras a tu familia. Necesidad de hablar en un grupo. No maltrates con palabras. Solteros: hecho relacionado con otra ciudad te preocupa. Triunfos y viaje. Mudanzas. Mujer: no te apegues a nada. Personas cercanas te buscan. Embarazo. Hombre: cuida lo que tienes. Salidas tempranas. Cancelas recibos. Pides ayuda a amigos. Consejo: pendiente, cuando el río suena es porque piedras trae.

TAURO

Palabra clave: campanas

Número de suerte: 530

Buenas noticias sobre pago por un trabajo. Fin de un mal entendido que podría perder una amistad. Compras inesperadas. Deseos de estar solo(a). Familiar tiene la victoria en un problema. Día positivo para iniciar estudios. Trabajo: vences en competencia. Mudanza de sitio de empleo. Salud: contacto con médicos. Amor: un cambio de actitud y un poco de humildad mejoran las relaciones con tus seres queridos. Parejas: alguien del pasado te vigila. Te piden ayuda por niños. Cuídate de resbalones. Solteros: salida a comer. Fiestas. Gastos imprevistos. Experiencias espirituales. Mujer: molestia por daño de closet. Viajas a sitio de una virgen y vives algo especial. Hombre: sueños se hacen realidad. No discutas en la calle. No permitas que te acosen. Consejo: tu esfuerzo tendrá recompensa.

GÉMINIS

Palabra clave: árbol

Número de suerte: 120

Tendrás que vencer obstáculo. Lo que está en proceso se concreta. La estrella te acompaña. Paseo a sitio de sol. Compra en familia. Alegría. Haces preguntas a hijo. Trabajo: deja los juegos, asume tu responsabilidad y decide. Cambio en la rutina. Salud: exámenes. Amor: hijos te piden comunicación o compresión. Hermano te busca por problema personal. Parejas: celebración en sitio de mucha luz. Compra de ropa de color rosado. Dirás: “No puedo más”. Solteros: no hagas negocios sin estar seguro de lo que ofrecen. Tienes un secreto, no lo cuentes. Mujer: no le des la razón a quien no la tiene. Cambio de vehículo. Ordena tu vida. Hombre: disfrutas en sitio de mucho frío. Comienzas estudios especiales. Evita abusos. Consejo: todo fin tiene un nuevo comienzo.

CÁNCER

Palabra clave: luchas

Número de suerte: 013

Nota que te dejan te altera. Clasificas documentos. Contacto con estudiantes por encuesta. Reunión en sitio de demolición. Cuidado con salidas nocturnas y carro te sigue. Serás intermediario en un grupo y das la cara. Trabajo: te quieres ir de donde laboras. Quieres sentirte útil en otro sitio. Cobras un dinero. Salud: controla el estrés. Amor: pierdes a alguien cercano por tu actitud. No cometas los mismos errores. Parejas: cambios en la economía. Recibes dinero. Compra de zapatos deportivos. Preocupación por niños. Solteros: momentos de reflexión. Un olor fuerte te molesta en tu casa. Mujer: recibes una respuesta. Visitas un cementerio. Cambio de horario. Hombre: emociones. Luchas por algo. Te orientan en un negocio. Consejo: con amor todo lo logras.

LEO

Palabra clave: creatividad

Número de suerte: 743

Ayudas a amigo. Oportunidades. Recibes buena noticia de mujer cercana. Sorpresa con pago inesperado. Haces gestión de documentos por viaje al exterior. Aumenta tu energía. Trabajo: comentarios en el entorno. No hagas juicios porque no sabes la verdad de un compañero. Salud: dolores musculares. Amor: harás el papel de cupido con amigos. Aislamiento social. El amor está muy cerca y ves hacia otro lado. Parejas: nuevas palabras de alguien cercano. Te llaman de una empresa. Contacto con videntes. Solteros: mudanzas. Descubres algo que te molesta y te da tristeza. Mujer: cuidado con estafas. Pierdes algo. Compra con niños. Preocupación porque el dinero no alcanza. Hombre: algo con una caja con sorpresa. No permitas que un grupo te haga decir cosas que no son. Consejo: ayuda a quien puedas.

VIRGO

Palabra clave: sanación

Número de suerte: 512

Revivirás momentos. Tratamiento para rejuvenecer. Solución de problema legal. Compra o venta de carro. Vacaciones con la familia. Soluciona un problema con una casa en la playa. Mudanza. Trabajo: cambio en negocio de alimentos. Asunto con presupuesto por materiales de oficina. Salud: aumenta tu vitalidad. Amor: decisiones por nuevo comienzo. Tensión familiar por un padre. Viaje de hijo te preocupa. Parejas: caminos abiertos. Sales adelante con lo que haces. Solteros: solucionas problema legal. Hablas con alguien de otra ciudad por viaje. La vida continúa, no te detengas. Mujer: otras personas a tu lado. Una gran victoria. Toma la decisión de cambiar. Hombre: deja las ilusiones. Compartes. Consejo: adelante, rompe las ataduras, tendrás más compromiso y responsabilidad.

LIBRA

Palabra clave: puertas

Número de suerte: 286

Te toca hacer rendición de cuenta. Nieto(a) te busca. Cambios en el amor. Problemas en un estacionamiento. Cancelas una deuda. Pendiente con un traspaso. No discutas en la calle. Trabajo: nuevas experiencias. Estás seguro de lo que haces, no pongas excusas. Salud: molestia nasal. Amor: plan de matrimonio. Se concreta una fecha y reunión con parientes. Preocupación por padre. Parejas: el mayor orgullo es ver feliz a la familia. Logros en negocio. Solteros: asunto con música en vivo. Arreglas documentos. Sales apurado de viaje. Mujer: atento con carros en estacionamiento. Continúas en lo que haces por tu terruño. Hombre: oportunidad de comenzar en otro país, pero te quedas y lo haces en el tuyo. Consejo: hazte la consulta astrológica, te ayudará a aclarar una situación.

ESCORPIO

Palabra clave: transformación

Número de suerte: 683

Familiares te esperan. Contacto con empresa importadora funciona. Compartes momentos familiares. Te vas de un lugar donde no te sientes feliz. Alejamiento por orgullo, no sabes lo que pierdes. Trabajo: posibilidad de ascenso. Gran capacidad de organizar. Molestia por algo que falta en un archivo. Salud: recuperación. Amor: llega alguien que te ayuda sin interés. Momento para liberarte de lo que no vale la pena. Parejas: no asumas cosas que no son tuyas. Debes estar claro en algo que vas a adquirir por compromiso. Solteros: decisiones y cambios. No seas conflictivo. Mujer: proyectos donde vives. Un nuevo movimiento en tu entorno. Alianza. Hombre: debes prevenir para no lamentar. Algo con estética. Elige lo que quieres. Consejo: amigos te brindan ayuda, acéptala.

SAGITARIO

Palabra clave: positivismo

Número de suerte: 423

Situación se escapa de tus manos y depende de otros. Afrontas un conflicto. Pendiente con arreglo de pasaporte. Persona con voz de mando te atormenta. Situación oculta no se ve bien. Hecho con diploma. Trabajo: busca otra actividad. Ten fe. Gran oportunidad, no la pierdas. Salud: molestia visual. Amor: pérdida importante que te duele. Regalo en caja llamativa. Te liberas de cosas negativas. Parejas: fidelidad. Sorpresas. Buenos momentos. La honestidad ante todo con quien amas. Solteros: cambio de look. Ten calma, todo llega y lo tuyo no te lo quita nadie. Hecho con una lista. Mujer: viajes. Alegría. Celebración. Identidad aprobada. Deja los excesos. Hombre: propuestas. Firmas acta. Negocio. Problemas con repuesto de vehículo. Consejo: precaución, no se puede confiar en todos.

CAPRICORNIO

Palabra clave: dedicación

Número de suerte: 015

Fin de ciclo. Amigos te buscan. Figura paterna te ayuda. Planificas algo con importadora. Se unen dos grupos. Te alejas de lo que haces por una lucha de poder. Recibes llamada importante. Trabajo: algo se te hace fácil y te da beneficio económico. Niños con alegría. Salud: tratamiento con inyecciones. Amor: madre te critica. Nuevos deseos. Viaje en pareja. Alegría por triunfo. Parejas: te dan tanto amor en una casa que no te quieres ir. Ahorras dinero para viaje familiar. Solteros: no dejes las cosas a la suerte, debes estar seguro con quién y qué haces. Mujer: no preguntes si no quieres saber. Recibes noticias de interés. Hombre: hecho curioso con canal de TV. Intentas algo, ten seguridad en lo que haces. Consejo: acepta que la vida y la rutina deben cambiar.

ACUARIO

Palabra clave: fin

Número de suerte: 054

Pago de prestaciones. Encuentras lo extraviado. Mensajes de documentos. Moneda extranjera con beneficio. Se hace justicia en una situación legal. Pendiente por donde vives. Te alejas de un lugar con tristeza. Tienes las herramientas, úsalas. Trabajo: confía en lo que haces y en quienes están a tu lado. Inicios. Salud: revisa esa tos. Amor: protegerás a tus seres queridos. Organizas una reunión por cumpleaños. Parejas: llega el bienestar para alguien que quieres mucho. Firma de documentos. Solteros: compras especiales. Te dan una tarjeta importante. Necesitas dinero para pagar. Mujer: compartes comida con la familia. Regalo especial. Viaje por matrimonio. Hombre: no pierdas la fe, el dinero llega. Te dirán cuánto te respetan y creen en ti. Consejo: escucha a tu yo interno.

PISCIS

Palabra clave: protección

Número de suerte: 248

Asistes a reunión y serás el centro de atracción. Ofrecimiento productivo. Debes elegir y no sabes qué. Compra de cámara. Contacto con sitio del pasado. Cancelas deuda. Suceso con un puerto. Trabajo: aprobación de proyecto. No te enfrentes a tus compañeros, deja que pase lo que pase. Salud: necesidad de descansar mente y cuerpo. Amor: alegría por algo que logra un familiar en lo económico. Se formaliza una relación. Parejas: nueva familia. Nacimiento. Malestar con miembros de la comunidad. Solteros: alegría. Cosas nuevas. Te invitan a estudiar. Cuida a tu pareja. Mujer: piensa más en ti y que los demás solucionen sus problemas. Invitación a viaje. Hombre: alguien te busca para que lo ayudes. Experiencias espirituales. Cita con asesor legal. Consejo: luchas por lo que quieres o crees.