Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: ley

Número de suerte: 204

Tensión por actividades no planificadas. Evita ser materialista. Madre necesita atención. Sucesos en tu quehacer social. Obstáculos que debes enfrentar. Trabajo: cambios o inicias estudios. Superas problemas. Ingresos equilibrados. Salud: exámenes que no te has hecho. Amor: ansias de ver a alguien del pasado. Dificultades familiares por falta de comunicación. Parejas: afán por hacer realidad tus sueños. Controla lo que dices. Solteros: te dirán que alguien no se va hasta que se aclare lo pendiente. Estudios médicos que debes realizar. Mujer: suegra de cuidado. Todo tiene su tiempo y momento, no te dejes vencer. Algo detenido avanza. Hombre: emociones. Te dan una receta con base en productos naturales. Consejo: muchas veces la soledad es buena compañera.

TAURO **

Palabra clave: exclusividad

Número de suerte: 568

Preocupación por anciano. Discusión con una mujer. Proyectos se hacen realidad. Te solucionan un problema de medicina. Cambias decisión. Éxito. Alegría. Trabajo: oportunidades. Sacrificio recompensado. Buen momento para créditos. Salud: molestia en las manos. Amor: miedo y tensión te hacen actuar sin pensar. Espían tus llamadas telefónicas. Parejas: Atención con hombre irónico, que impide acuerdo. Tendencias negativas. Solteros: encuentras apoyo en una seguradora. Te tienden la mano. Contacto con mujer positiva. Mujer: tienes protección espiritual. Compra de alimentos con apuro. No permitas amenazas. Hombre: te libras de ataduras. Apoyo económico familiar. Te alejas de quienes no te ofrecen lo que quieres. Consejo: debes confiar en tus guías espirituales.

GÉMINIS ***

Palabra clave: conciencia

Número de suerte: 469

Alegrías por viaje. Celebración. Embarazo. Exceso de peso. Cambio en la alimentación. Te agradecen la crítica constructiva. Las cosas están lentas, pero satisfactorias. Trabajo: talento profesional a través de la constancia. Cuídate de firmas. Salud: hinchazón en los pies. Amor: enseñanza por mala experiencia. Afrontas una verdad con alguien querido. Parejas: terminarás de abrir el corazón al ser amado. Algo curioso con embajada. Comunicación productiva. Solteros: molestia en la comunidad porque no se hace lo prometido. Apoyo económico inesperado. Comienzas estudios. Mujer: controla la impulsividad. Actúas con el corazón y cordura con tus familiares. Te dirán cuanto te aman. Hombre: pensamiento confuso. Compra de alimentos. Se soluciona un problema cerca de casa. Consejo: lo importante no es quejarse, es modificar las cosas.

CÁNCER **

Palabra clave: caminos

Número de suerte: 221

Preocupación por problema reciente. Noticia agradable de alguien que está en el extranjero. Crecimiento personal. Estás en busca de equilibrio. Persona falsa en tu entorno. Viaje. Trabajo: por molestia te irás de tu actual empleo. Te apoyas en alguien cercano. Decides trabajar por tu cuenta. Salud: buena. Amor: los sueños se hacen realidad siempre que le pongas empeño. Otra pasión. Parejas: nuevo objetivo te hace moverte para otra vida. Profesionalismo. Solteros: hecho curioso con dulce. Un nuevo vivir. Evita discusiones con quien trabajas. Cuidado con las infidelidades. Mujer: controla las malas palabras. Estarás pendiente de un familiar que está en la calle y esperas algo. Hombre: se contamina algo en tu casa o entorno. Evita tener contacto con personas violentas. Consejo: equilibra los temores.

LEO ***

Palabra clave: amor

Número de suerte: 075

Nuevos consejos. Exceso de responsabilidad te pone de mal humor. Mandas a limpiar unos muebles para venderlos. Amigo(a) del pasado busca tu apoyo. Trabajo: posibilidad de nuevo contrato donde estás. La rueda de la fortuna cambia en lo laboral. Salud: tratamiento en la cara. Amor: hecho curioso en el edificio donde vives. Te sientes solo(a). Amargura por falta de comprensión. Parejas: logras un sueño. Termina lo que empezaste No te involucres con nadie. Solteros: no dejes que los demás hagan las cosas por ti. Reconoce cuando te equivoques. Mujer: suceso con una cartera. Comentarios de amigos generan problemas. Hombre: hoy será de cuidado con los negocios. Debes pagar los recibos. Compras camisa blanca. Consejo: cuando quieres, puedes.

VIRGO **

Palabra clave: elegir

Número de suerte: 011

Activa tu vida espiritual. Momento de vivir emociones. Indecisión. Te sientes atado en un lugar. No discutas en casa. Bendiciones. Trabajo: cambios positivos y logros. Tu pareja te ayuda en una meta. Te aprueban un crédito. Salud: toma vitaminas. Amor: personas del mundo espiritual se acercan a ti. Harás algo que pone a prueba a quien está a tu lado. Parejas: estarás muy romántico. Estás de acuerdo con alguien que es incondicional contigo. Solteros: te reconcilias con persona muy querida. Grandes cambios y transformaciones. Mujer: nuevos momentos económicos. Debes ir al especialista en pulmones. Algo con el color blanco. Hombre: tu vida tiene un objetivo en la tierra, búscalo. Caminos abiertos para lo que quieres. Consejo: escucha consejo y vences obstáculos.

LIBRA **

Palabra clave: triunfos

Número de suerte: 185

Cuidado con las prendas en tu casa. Adelante, no veas hacia atrás. Aumentan tus ingresos. No digas palabras bonitas a quienes luego se creen otra cosa. Bienestar. Deja fluir las cosas. Trabajo: se incentiva la parte económica. Cambios que debes activar. Salud: cansancio. Amor: buenas energías. Caminos abiertos en lo que buscas. Parejas: no discutas por dinero. Nuevos retos. Pon tus energías en lo que haces. Solteros: regalo de flores con sorpresas. Atento con las debilidades. Venta de vivienda familiar. Mujer: algo con una niña te preocupa. Hoy será menos duro que lo que has pasado. Hombre: compras apresuradas. Te vas de un lugar y no regresas. Te ofrecen algo y lo piensas mucho. Consejo: la vida es una, aprovecha el tiempo.

ESCORPIO ***

Palabra clave: confusión

Número de suerte: 920

Le dirás a alguien que tienes lo que quieres. Estarás en busca de algo importante. Escucha lo que te dicen. Sigue en tu lucha. Hecho curioso en negocio de alimentos. Trabajo: cuídate de gente agresiva. Firmas un contrato con mucho beneficio. Salud: precaución con infecciones. Amor: reencuentro intenso con personas del pasado y disfrute. Mucha pasión. La rueda de la fortuna te ayuda en el azar. Parejas: paseos a la playa. Conversaciones llegan a cosas positivas. Alegría. Se activa la confianza. Solteros: aprovecha esta racha de buena fortuna. Llega el amor. Buenas energías. Mujer: reunión familiar por entrega de dinero. Te encargas de algo nuevo. Deseo de renovación. Hombre: te invitan a hacer cambios. Sácale provecho a las situaciones que se presentan. Consejo: controla las emociones.

SAGITARIO **

Palabra clave: reflexión

Número de suerte: 386

Desahógate. Serás compasivo. Hecho con álbum de fotos. Compra de prendas. Cambio de look. Busca la paz interior. Quieres dejar el pasado y no puedes. Pide ayuda espiritual. Trabajo: la rutina te atrapó. Atención con la relación y tus compañeros, hay equivocaciones. Salud: dolor de cabeza. Amor: escucha a tu yo interno. Reunión familiar con alegría. Decides viajar y no sabes si regresas. Parejas: tu existencia está muy movida. Quieres hacer tanto que no sabes por dónde comenzar. Solteros: le dices a una persona que si no está contigo no te funciona. Sueños, nuevos planes. Mujer: la rueda de la fortuna contigo. Amigos te buscan. Te dirán un secreto. Hombre: afrontas situación con optimismo. Sientes apoyo de seres queridos. Usa tu intuición. Consejo: el amor lo vence todo.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: alegría

Número de suerte: 339

Decides sin pensar. Concéntrate en la meta. Reunión familiar con alegría. Buenas conversaciones sobre negocio. Hermana te busca. Cambio de ideas. Inicias estudios. Trabajo: nuevo compañero te da confianza. Mucho trabajo y poca paga. Salud: consume alimentos con vitamina C. Amor: llega tu pareja perfecta. Cierras un ciclo e inicias otro. No tengas miedo, adelante. Parejas: compra o cambio de vehículo. Recoges lo que sembraste. Fuerza y empuje especial. Solteros: atiende a tus muertos. Alegría y celebraciones. Mujer: te enteras de una empresa que busca personal. Alguien que se alejó retorna con arrepentimiento. Hombre: lo que buscas llega en el momento menos esperado. Mujer amorosa reúne a la familia. Energías para buscar algo nuevo. Consejo: bendice cada día y abre los ojos.

ACUARIO **

Palabra clave: armonía

Número de suerte: 615

Te dicen cuánto te quieren. Proyectos. Hecho curioso con una virgen. Alguien escucha tu pedido. Buscas un cambio de vida. Aunque no lo creas, la suerte te sonríe, aprovéchala. La estrella de tu lado este día. Trabajo: te concentras en nuevos horizontes. Cambio de horario te favorece. Salud: dolores musculares. Amor: no batalles por lo que no vale la pena. Controla las ilusiones. Parejas: sientes que no cambiarás a quien está a tu lado. Alegría por regalos y se afianza una relación. Solteros: cuando estás con esa persona te olvidas de todo. Vences una situación con amigos con los que trabajas. Mujer: cuídate de decisiones rápidas sin pensar. Logros. Hombre: debes firmar algo o tomar una decisión. Cambios en la rutina. Consejo: perdonar es un don.

PISCIS ***

Palabra clave: silencio

Número de suerte: 805

Embarazada te espera o busca tu ayuda. Cambio de actitud te abre el camino a nuevos amigos. No hagas nada apurado. Hermana te ofrece apoyo. Lo negativo se aleja. Trabajo: debes ampliar lo que haces. Algo con socios. Firma. Cambio oportuno de fecha. Salud: cuida la circulación. Amor: oportunidad de reconciliación. No cometas los mismos errores. Parejas: escucha a los más viejos, tus maestros. Asistirás a una entrevista y debes escoger. Solteros: pendiente de los grupos con los que trabajas. Hijo preocupado por situación económica. Mujer: compra de ropa. Hecho curioso con cámaras de seguridad. Aprende de alguien con mucha sabiduría. Hombre: todo lo que estás pensando no es. No pierdas las esperanzas. Cuídate de hombre mentiroso. Consejo: busca la verdad y la felicidad.