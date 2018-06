Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES ***

Palabra clave: firmeza

Número de suerte: 281

Sales a bailar y compartir con amigos. Una propuesta de matrimonio. Bendiciones. Alegrías. Cambio de dirección. Angustia, tristeza. No puedes dormir. Te piden desocupación. Compromisos que no aceptarás. Cuídate de embarazo no deseado. Trabajo: te mantendrás ocupado con los problemas de los hijos. Felicidad por nacimiento. Salud: dolencias en el cuello. Amor: encuentro inesperado. Parejas: negocios de compra y venta que te favorecen. Ser querido recupera la salud. Solteros: alguien se adelanta en lo que haces o quieres. Evita buscar tanta perfección. Mujer: te vinculas con empresa de químicos. Compra-venta. Recibes una llamada importante. Hombre: nuevas metas. Triunfo familiar. Desconfías de una persona de color. Asunto relacionado con pinturas. Consejo: nunca dejes de decir lo que sientes.

TAURO **

Palabra clave: esperanza

Número de suerte: 833

Compra de vehículo. Caminos abiertos. Te presentan a amigos del extranjero y te cambia la vida. Salida a sitio donde encuentras a personas del pasado. Aprueban crédito. Trabajo: tienes el control, pero no abuses del poder. No juegues en tu oficina. Salud: cuidado con el exceso de sol. Amor: rupturas oportunas. Amiga te necesita. Nuevos sentimientos. Parejas: alegría en familia. Equilibrio. Harás una cola que favorece a tu pareja. Responsabilidad que debes asumir. Solteros: verás a conocidos en algo relacionado con política. No manipules los sentimientos de otros. Mujer: te piden ayuda. Compra de juguetes. Llega el amor. Creerás que las cosas pasan por casualidad. Hombre: sensación de libertad. Inclinación a juegos de azar. Reunión con grupo. Consejo: de las equivocaciones aprendemos, pero es bueno rectificar.

GÉMINIS **

Palabra clave: comunicar

Número de suerte: 015

Amigo te busca. Negocio familiar es próspero. Tendrás energía para lo que inicias. Harás seguimiento a un dinero esperado. Invitación a fiesta de disfraces o algo de colores. Trabajo: te cancelan un pago. Aprenderás un arte. Te defiendes de acusaciones. Mudanza. Salud: flatulencia. Amor: deja de hablar, actúa. Citas a ciegas con sorpresa. Te gustará alguien recién conocido. Parejas: separación definitiva. Entretenimiento. Alguien confía en ti. Contacto con abogados. Solteros: cuidado con personas comprometidas y las picardías. Cambias de opinión sobre conocido. Mujer: atención con las equivocaciones. Compartes con niños. Desesperación por noticia del extranjero. Hombre: negocios. Precaución con los gastos. Pensarás en el mañana antes de tomar una decisión. Consejo: la sinceridad por encima de todo.

CÁNCER **

Palabra clave: meditar

Número de suerte: 508

Sientes que el ritmo de tu existencia está acelerado. El dinero no está fijo. Suspendes un viaje por lo económico. Cancelas deudas. Evita gastar de más. Haz bien las cosas. Éxito. Embarazo. Conversación con buenos acuerdos. Trabajo: la justicia se impone. Firmas. No descuides tus responsabilidades. Salud: fiebre pasajera. Amor: te sentirás solo por ausencia de ser querido. Mujer te da ánimo. Parejas: cada uno camina en sentidos diferentes por dar prioridad a lo laboral. Recuerdos del pasado. Solteros: no te dejan trabajar tranquilo por la salud. Vacaciones o reposo. Cambio en la rutina. Mujer: molestia por zapatos que te daña un perro. Hecho curioso con una virgen. Cuidado con decisiones apresuradas. Hombre: estarás en el equipo de los ganadores. Compra de vivienda. Romanticismo activado. Consejo: no pienses que es tarde para iniciar algo.

LEO **

Palabra clave: confesión

Número de suerte: 234

Tendrás una misión. Te sientes atrapado en situación familiar. Cuídate de una relación conflictiva. Pierdes a alguien querido. Encuentras la forma de mudarte. Padre te da la mano. Hijo o conocido enfermo. Trabajo: llegó la luz a tu oficina. No discutas con compañeros o clientes. Salud: estrés. Amor: cambios favorable. Te dirán cuánto te extrañan. Evita agresiones verbales. Parejas: sensación de que estás perdiendo al ser amado por celos. Solteros: caricias insinuantes en un baile. Cuidado con el amor libre y las enfermedades. Mujer: extrañas a alguien que se fue del hogar. Deja los gritos. Enamoramiento que no te conviene. Hombre: tendencia a limpiar en exceso y molestas. Incomodidad por presencia de suegra. Consejo: no es bueno recordar el pasado si no forjas el futuro.

VIRGO ***

Palabra clave: inicios

Número de suerte: 925

Tranquilidad. Avance. Hombre te busca para que trabajes con él. Consigues a alguien extraviado. Recibes fotos. Confía en la intuición. Mantén la esperanza. Llega mujer joven. Tu ángel de la guarda te protege. Deja la intriga. Trabajo: noticias. Ayudas a alguien querido. Recoges dinero para colaboración. Salud: evita comer fuera de hora. Amor: disfrutas una bebida en una cena. Rectificarás una decisión que te trajo problemas. Parejas: cambio en la relación después de conversar. Sacrificios que no valen la pena. Solteros: sueños. Suceso con moto cerca de casa. Escuchas ruidos de noche que te sorprenden. Mujer: dejarás de pensar en los demás y te dedicarás más tiempo. Alcanzas la paz espiritual. Hombre: disfrutas con la familia. Evita confiar excesivamente en otros. Consejo: la verdad nunca es nuestra, pero confía en ti y no en los demás.

LIBRA **

Palabra clave: recordar

Número de suerte: 728

Haces demasiadas cosas. Adulto te busca. Reunión familiar por herencia. Podrás alcanzar tus objetivos. Ten prudencia con palabras o gestos. Recuperas algo perdido. Compromisos. Tranquilidad. Tienes la clave del éxito. Suceso con un cocinero. Trabajo: protección espiritual. Cuídate de conflictos sin necesidad. Salud: tratamiento por dolores musculares. Amor: conocerás a alguien especial a través de un amigo. Romance con persona que viste de blanco. Parejas: colaboración mutua. Noticias sobre documento con solución. Solteros: computadora se daña. Atento con cosas que no te convienen. Invitación. Mujer: te cobran en exceso, pero logras un documento. Tu mejor amigo está enamorado. Hombre: piensas asumir otras responsabilidades. Tristeza por vecino. Otra cita. Consejo: cuando des algo no esperes nada a cambio.

ESCORPIO **

Palabra clave: desconfiar

Número de suerte: 626

Tu ángel de la guarda te protege. Cancelas deudas. Ilusiones. Trabaja por lo que quieres. Se hace justicia en una situación de la calle. Conoces a alguien que trabaja con música. Estarás muy intuitivo. Sabes lo que quieres en los sentimientos. Trabajo: estás preocupado porque el dinero no alcanza. Olvídate de los problemas de otro. Salud: tensión arterial. Amor: te confabulas con amigo para lograr un encuentro romántico. Sonido de campanas te emociona. Parejas: cansancio de la rutina. Recibes información errada. Molestia por familiares inoportunos. Solteros: no cierres las puertas a las ilusiones. Preocupación por adultos. Mujer: despejas dudas en una reunión. Vecina que habla demasiado te busca. Hombre: necesitas pintar el hogar. Se cumplen sueños y metas. Apoyo familiar por vivienda. Consejo: canaliza la solución a un problema.

SAGITARIO **

Palabra clave: generosidad

Número de suerte: 609

Te enteras de nuevas historias. Te sientes atrapado en una situación personal. Operaciones económicas. Continúas con una vieja relación. Consigues la solución y estableces reglas. Compromiso con fecha. Trabajo: cuidado con comentarios, no escuches nada. Te levantas en lo económico. Suerte. Salud: insomnio. Amor: atento con conquista que no te conviene. Emociones. Parejas: cuidado con hombre que se adelanta en algo que quieres. Sales de reposo o necesitas descanso. Solteros: cancelas facturas. Mujer de poder te ayuda en problema económico. Mujer: precaución con quien te involucras. Molestia por cheque devuelto. Cosas positivas. Hombre: busca cambiar la rutina. Felicidades por tus logros, vienen más. Consejo: no quieras cambiar a otros, hazlo tú.

CAPRICORNIO ***

Palabra clave: canalizar

Número de suerte: 537

Unión. Confianza en ti mismo. Hoy estarás cómodo en lo que vas a hacer. Cuidado al bajar de vehículo. No dejes cosas sin terminar. Llegas a un lugar muy oscuro. No puedes abandonar lo que haces. Lectura que te agrada. Hecho con la imagen de una mujer. Trabajo: estará lenta una negociación, pero será segura. Proyectos de envergadura. Salud: cansancio, sueño. Amor: viaje con tu pareja. Debes ser cada día mejor. Sonríe. Parejas: disfruta con tu familia. Nuevas personas a tu lado. Mudanza. Solteros: salida que no planificas. Invitación a comer. Nuevos sentimientos y otro ciclo. Mujer: querida amiga, caminos abiertos por el triunfo. Aventura que disfrutas y se queda. Cierras una etapa. Hombre: recibes dinero por viaje. Debes redactar documento. Muestra más tus sentimientos. Consejo: transformar es hacer cambios positivos.

ACUARIO **

Palabra clave: verdad

Número de suerte: 717

Encuentros románticos, sexualidad. Inicias una relación. Hermano te cuida. Comienzas estudios. Trabajas en lo que te gusta. Decisión crucial. Aventura amorosa. El arcángel Rafael te ayuda. Molestia por mentiras. Trabajo: terminas una relación problemática con socio. Cuidado con lo que dices. Salud: dieta y ejercicios. Amor: emociones activadas. La estrella de la fortuna te acompaña. Pasa una crisis que no te dejaba. Parejas: suerte en el azar. Jóvenes te buscan. Te comunican planes. Solteros: no hagas nada apurado y termina lo que comenzaste. No unas una cosa con la otra en los negocios. Mujer: celebración. Regalo. Cambios espirituales. Bienestar. Hombre: asumes todo en una casa. Te cambias de habitación. Escucha a tu intuición. Consejo: no esperes que pase el tiempo, se feliz.

PISCIS **

Palabra clave: deseos

Número de suerte: 445

Contacto con intelectual de gran espiritualidad. Ganarás dinero extra. Camino al triunfo. Cuidado con perros en la calle. Familiar te busca después de alejarse. Te alejas de alguien que sabes que es hipócrita. Acusaciones injustas. Trabajo: movimientos hacia adelante. Nadie te detiene. Viaje. Salud: reposo médico por estrés. Amor: vences a un enemigo. Debes organizarte. Alegría, alguien que no esperabas llega. Parejas: pendiente de algo que ofreciste a personas cercanas. Tienes el mundo en tus manos. Solteros: estás sensible a las emociones. Se activa el amor. Buenas noticias. Cambio profesional. Mujer: gerenciar no es mandar, es saber hacerlo. Hecho curioso con periódico. No gastes de más. Hombre: te pedirán un código y no sabes dónde lo anotaste. Haz las cosas bien. Reunión por inicio de negocio. Consejo: Acuérdate, no lo sabes todo.