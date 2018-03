Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: ascenso

Número de suerte: 931

Debes creer más en ti. Cuídate de envidiosos. Embarazo no esperado. Éxito. No permitas que irrespeten a tu familia. Estarás culminando algo. Adelante, no te detengas. Energías. Hecho curioso con mudanza. Trabajo: viaje con alegría porque logras otro empleo. No digas lo que vas a hacer. Salud: cansancio, preocupación. Amor: te enamoras en un centro de comunicación o hecho curioso con teléfono. Seguridad en ti mismo. Parejas: te ofrecen algo que te cambia la vida. Inversión en propiedades. Solteros: deja las discusiones. Vas a un lugar y te regalan un libro. Arreglos en casa. Mujer: todos pendientes de que tomes una decisión. Limpia tu cuerpo. Toma más agua. Hombre: discusiones por desacuerdo. Proyectos económicos de cuidado. Consejo: no hables tanto, actúa.

TAURO **

Palabra clave: logros

Número de suerte: 251

Cosas grandes. Familiar o hijo se va de tu lado y hará cambios en su vida. Nuevas relaciones. Llamadas con sorpresas. Viajes. Nueva expansión. Se venció algo que debes renovar. Trabajo: te llaman para una entrevista. Logros. Cuidado con lo que firmas. Salud: dolor de cabeza. Amor: deseos pasionales. Mudanzas. Cambios que querías. No dejes a un lado a tus seres queridos. Parejas: arregla las cosas pendientes en casa. Inseguridad con lo que te dice tu pareja. Solteros: cambio de actividades. Sueño que te llama la atención. Semana muy lenta. Mujer: recibes ayuda espiritual de allegado. Preparas viaje. Hombre: alcanzas un equilibrio con tu pareja. Se activan las relaciones con la persona que estás. Consejo: ríe, la vida es una.

GÉMINIS **

Palabra clave: éxito

Número de suerte: 323

No hagas presión en algo que buscas. Recibes un regalo. Te conectas con personas del extranjero. Llega algo que es tuyo. Recibes algo en lo laboral que esperabas. Ten calma, no apresures nada, todo llega en su momento. Cambios y movimientos importantes en tu existencia. Trabajo: puedes perder algo por tu carácter. Otras posibilidades de cambio. Salud: estrés. Amor: cuidado con una relación por interés. Llega a tu vida una persona especial. Parejas: si te caes, levántate. Nuevos proyectos. Ten cuidado, no digas lo que haces. Solteros: cambio de look. Tienes que ser cauteloso en los negocios que comienzas. Cuida tu salud. Mujer: reunión familiar para hablar de la situación económica. Terapias de crecimiento personal. Planes. Hombre: sensación de que te cuesta mucho conseguir lo que deseas. Es el momento de aclarar dudas. Consejo: actúa de manera lógica.

CÁNCER ***

Palabra clave: conquista

Número de suerte: 007

Haces cambios radicales. Te alejas de personas conflictivas. Consigues la libertad. No dejes para después lo que debes hacer ya. Ten calma. Tu vida toma un rumbo que no esperabas. Te ofrecen ayuda. Trabajo: solucionas asunto con carros. Mantén el control y todo pasará. Proyectos. Salud: alergia cutánea. Amor: relaciones intensas. Alguien cercano te hace doble clara. Salidas nocturnas. Parejas: atento con los que no son sinceros. Muchos cambios serán favorables. Solteros: no te sientas culpable, explica a la persona que buscas las cosas. Cambio de fecha en viaje. Mujer: prudencia con lo que cuentas. Intentas hablar con la familia porque el conflicto no termina. Hombre: olvida, deja el rencor y maneja las cosas de otra manera. No salgas con lluvia. Consejo: actúa con conciencia.

LEO **

Palabra clave: noticias

Número de suerte: 019

Si no aclaras las cosas, no solucionas un problema. Amiga demuestra lo que sienten por ti. Deja las excusas. No permitas faltas de respeto. Joven te busca. Alguien te pide que no le hables. Atención con lo que dices en la calle. Trabajo: celebración. Le dirás a un compañero lo que sucede. Salud: malestar en la vista. Amor: cuidado con los que te tocan la cabeza, son personas de malas vibras. Precaución con relaciones platónicas. Parejas: no cargues con deudas de otros. Sueño se hace realidad. Solteros: controla los gastos. Ayudas a alguien que no lo valora. Mujer: revisa tu salud en las partes bajas. Compra de vehículo. Hombre: hecho curioso en centro médico. Negocio productivo, no lo pierdas. Llamadas con buenas noticias. Consejo: no juzgues sin razón.

VIRGO **

Palabra clave: seguridad

Número de suerte: 122

Nadie es sincero en una reunión social. Te vigilan y observan lo que haces. No puedes aceptar que adolescentes lleguen tarde. Pon orden en los pagos. Hecho curioso con un crédito del que no estás pendiente. Nuevas vibras. Trabajo: controla los juegos con jefes. Amigos te piden ayuda. Buscas asesoría para proyecto. Salud: virus. Amor: conquistas a un ser especial. Familiares te apoyan y te recomiendan. Alegría. Parejas: inestabilidad económica afecta tu relación. Escucha consejo en el amor. Solteros: no le huyas a los problemas, afróntalos. Viaje positivo. Mujer: consulta esotérica te beneficia. Haces demasiadas cosas a la vez. Deja las luchas, cálmate. Hombre: hay cosas que no están claras. No hables de algo si no estuviste presente. Consejo: fortalece la esperanza.

LIBRA ***

Palabra clave: diplomacia

Número de suerte: 041

Llamada te da alegría y tranquilidad. Participas en una elección. Asunto del pasado se aclara. La vida te da algo que es tuyo. No critiques a los demás, déjalos ser. Trabajo: te ofrecen un empleo que no te gusta y dudas. Tendrás que aclarar algo que escribiste. Salud: dolor de espalda. Amor: no te dejes llevar por extraños o desconocidos. Mantén tu autoestima elevada. Parejas: madre se inmiscuye en tu relación, cuidado, no lo permitas. Hijos pendientes de ti. Solteros: atento con malos pensamientos. Mujer de cuidado a tu lado. Debes cancelar las deudas. Mujer: sorpresa. Cuidado, embarazo. Viaje por estudios. Hecho con una maleta. Celebración. Hombre: habla con alguien del pasado que te busca. Superas problemas. Cambia tu forma de ser, mejora. Consejo: controla la desesperación.

ESCORPIO **

Palabra clave: fiesta

Número de suerte: 099

Abres camino. Compra de vivienda. Alerta con extraños. Hecho curioso con un sueño. Deja las malas energías. Permite fluir y que las cosas pasen. No te apegues a nada, la vida es una. Trabajo: confía en tu capacidad. La experiencia es importante y la tienes. No digas no, si no sabes qué te ofrecen. Salud: acude al odontólogo. Amor: llega la suerte. Solucionas un problema económico. Parejas: celebración por un juego. Tendrás una experiencia en sitio de montaña. Solteros: algo con libro que solucionas. Superas dificultades. Triunfo en un trabajo. Respaldo profesional. Mujer: cambios en tu cuarto con alegría porque te anuncian la llegada de un bebe. A preparar todo. Hombre: le das las gracias a alguien que no tratas porque te soluciona un problema. Consejo: aprovecha tu independencia.

SAGITARIO **

Palabra clave: reconocimiento

Número de suerte: 077

Nuevo proyecto. Evolución. Expectativas. No gastes de más. Te invitan a un matrimonio. No discutas en la calle. Familiar te ayuda. Cambios. Firmas. Reuniones. Adelante, dirás las cosas claras. Trabajo: conflictos. Armonía después de muchas turbulencias. Salud: estabilidad. Amor: claridad. Mujer amorosa o embarazada te ayuda. Estarás intuitivo(a) en tu entorno. Parejas: adulto te aconseja. Te dan un crédito. Solteros: deja la angustia, contrólate. La estrella te acompaña, olvida los miedos. Mujer: te enteras de un familiar con problema de documentos. Te sientes atrapada en una situación que crees que no tiene salida. Hombre: ten paciencia en lo que quieres seguir, todo fluye lento, pero seguro. Cambio en la religión. Consejo: escucha a tu yo interno.

CAPRICORNIO ***

Palabra clave: apreciación

Número de suerte: 078

Sientes un olor que te gusta. Preocupación por dinero. Buscas ayuda familiar. Llamadas con alegría. Compra de vivienda. Deja de discutir. Hablas con alguien importante. Trabajo: te quieres retirar de un lugar y no puedes. Estás muy intuitivo. Pendiente de tu entorno. Salud: dolencia en las manos. Amor: nuevas relaciones. Nacimientos. Personas llegan a tu casa y debes ayudarlas. Parejas: cansancio. Recibes apoyo económico. Nuevos proyectos de negocio. Solteros: estarás avanzando en un plan económico. No permitas que otros te controlen. Mujer: bendiciones. Alegría. Tomas una decisión importante. Te entregan dinero. Firma con acuerdos. Hombre: preocupación por problema familiar. Cuidado con malos pensamientos. Consejo: alegría interna.

ACUARIO **

Palabra clave: alcanzar

Número de suerte: 247

Las deudas te atormentan. Da más fuerza a lo que quieres. Conversación con personas del pasado. La vida continúa, no te detengas por nada ni nadie. Invitación a cenar a sitio de música con mucho agrado. Usas ropas de gala. Trabajo: te exhortan a participar en proyecto económico. Cuídate de quienes quieren lo tuyo. Salud: protégete del sol. Amor: deja el pasado, no continúes con eso; te detiene lo que viene. Algo espiritual te hace ver las cosas diferentes. Parejas: agotamiento que te puede acarrear una enfermedad. Mujer miente. Solteros: llegó el momento de los cambios. Aléjate de un lugar. Buscas la claridad y otros, no. Mujer: atención con hijos adolescentes que no respetan. Llamadas con alegría. Hombre: no te metas donde no te llaman. Abundancia. Consejo: Dios da esperanza.

PISCIS **

Palabra clave: realización

Número de suerte: 111

Lo tuyo nadie te lo quita. Visitas inesperadas. Te regalan una estrella especial. Se activa la energía del dinero y el empleo. Te invitan a sitio de muchas luces. Recibes algo con alegría. Deja el pasado. Come más sano. Trabajo: llegas a un sitio y contactas con extranjeros por negocio. Cambio de rutina. Salud: dieta. Ejercicios. Amor: vences una situación personal. Algo espiritual te hace ver la vida diferente. Parejas: viaje de placer. Olvidas una carpeta. Mudanza. Cansancio. Solteros: todo en movimiento. Logros. Nuevos proyectos. Cambios radicales. Mujer: malestar donde duermes. Limpia bien tu cama, tu cuarto, la ropa. Olvida el pasado. Hombre: cuídate de personas que no son verdaderas. Vive la vida, no te la hagas más difícil. Consejo: ten fe.