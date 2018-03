Adriana Azzi revela qué le deparan los astros esta semana

ARIES **

Palabra clave: diversión

Número de suerte: 605

Recoges lo que sembraste. Atento con la computadora. Deja la tristeza. Llega alguien del pasado. No olvides a quienes viven contigo. Disfruta de tu familia. Viaje. Vences circunstancias molestas. Trabajo: no puedes intervenir por los demás, cuidado con lo que dices. Te sientes estancado. Salud: descansar. Amor: brindis en familia, por lo que haces arreglos en casa. Parejas: te ayudan en lo económico y evolucionas. Pon de tu parte en lo que te apoyan. Solteros: ordena tu cuarto. Arreglo de documento por estudios. Amigo te da bienestar. Mujer: fertilidad. Te ofrecen una comida. Ten confianza en quien te quiere. Hombre: recibes información espiritual que te hace pensar. Sale el sol. Consejo: leer salmo 139.

TAURO **

Palabra clave: pasatiempo

Número de suerte: 710

Mujer te cuida. Verás los resultados de algo que hiciste. No alardees de tus virtudes. La carta del éxito en tus manos. Controla las emociones. En tu trabajo, cuídate de malintencionados. Llamadas con alegría. Trabajo: cambio de oficina. Pendiente de las cosas. Éxito. Salud: dolor en las piernas. Amor: buenas noticias. Persona leal te defiende. Parejas: no creas que vences con trampas, todo se descubre. Cumple lo que ofreces. Puertas abiertas en las finanzas. Solteros: dos mujeres enfrentadas por un problema económico; no te parcialices. Mujer: consolidas tu relación. Reunión familiar. Logros económicos o por una vivienda. Hombre: superas una crisis. Firmas documentos. Niño espera lo que ofreciste. Nacimiento. Consejo: leer salmo 121.

GÉMINIS ***

Palabra clave: abundancia

Número de suerte: 321

Gente viene a pedirte algo. Demuestra lo que eres. Te cancelan dinero. Lo estancado se mueve. Estás creativo. Debes ser consciente de lo que deseas. Te encuentras a alguien que te pregunta si te acuerdas de él. Trabajo: donde llegas te quedas, ten seguridad. Buscas estabilidad. Salud: malestar en el colon. Amor: cuídate de traiciones en salida nocturna. Alguien del pasado te busca. Parejas: firmas un documento para trabajar. Cambios dolorosos, pero con prosperidad. Fin de ciclo. Solteros: se termina una crisis. Malestar por joven. Matrimonio. Alegría. Mujer: mucho trabajo por lo que quieres. Celebración por embarazo. Hombre: malestar en la espalda. La rueda de la fortuna habla de cambios. Bendiciones de un extraño. Consejo: leer salmo 108.

CÁNCER **

Palabra clave: fertilidad

Número de suerte: 556

No estás seguro de las cosas. Ilusiones. Te sientes mal en una reunión. Luchas internas. Nuevos conocimientos. Debes soltar lo material. Equilibrio. Embarazo te causa felicidad y miedo por la situación del país. Trabajo: tienes el poder en tus manos. Las buenas energías te acompañan. Te cancelan pago. Salud: retención de líquido. Amor: no discutas en casa. Te buscan para que orientes en algo personal. Parejas: lágrimas por persona muy querida. Recibes llamada telefónica o mensaje. Solteros: tía te dice que algo te sucede. Cambios. No te olvides de las cosas. Mujer: celebraciones. Compartes en familia por viaje de muchos. Caminos abiertos. Hombre: cuidado con dinero que retiras del banco. Lo esperado llega. Triunfos. Consejo: leer salmo 98.

LEO **

Palabra clave: alegría

Número de suerte: 741

Respeta a los demás y escucha. Deja el miedo, busca lo que quieres. Indecisión en viaje. Alguien mayor te aconseja. Inicias estudios. Todo estará bien, nada se te escapa. No olvides a tus muertos. Trabajo: lo detenido registra movimiento. Recibes un dinero. Deja el mal carácter con los trabajadores. Salud: operación pendiente. Amor: se aclaran malos entendidos con tu pareja y todo pasa. Te regalan una mascota. Parejas: cambias un código. Triunfo económico. Inestabilidad. Solteros: estás pendiente de una casa. Arreglas documento de niño. Abundancia. Mujer: se activa la economía. Cambio laboral seguro. Asistes a una funeraria. Te entregan dinero. Hombre: es el momento de hacer una pausa y descansar. Sorpresa. Consejo: leer salmo 73.

VIRGO **

Palabra clave: felicidad

Número de suerte: 021

Te vas molesto de un lugar y no regresas. Deja el conflicto, quieres vivir con el amor de tu vida. Busca ayuda espiritual. Cuidado con mentiras. No seas falso con quienes te quieren. Los que están en tu entorno no te entienden. Trabajo: no discutas. Las ideas que quieres se dan. Triunfo. Cambio de empleo. Salud: malestar estomacal. Amor: controla los celos. Otra religión. Alguien del pasado viene a aclarar algo. Parejas: la estrella está contigo. Bendiciones de un padre inesperado. Viaje con niños. Solteros: debes confiar más en ti. Celebración. El amor llega. Mujer: pedirás que respeten tu espacio. Te ofrecen empleo. Amigo espera algo de ti. Hombre: triunfo por los cuatro puntos cardinales. Vencerás a enemigos. Consejo: leer salmo 57.

LIBRA ***

Palabra clave: comienzo

Número de suerte: 818

Terminas trámites de viaje. Lo detenido se activa. Irás a un sitio donde comerás y beberás. Conversación aclara las cosas. Salidas nocturnas no planificadas. Cierras un ciclo. Asistes a un matrimonio. Trabajo: concretas un negocio. Firmeza en lo económico. Todo lo inicias con buen pie. Decisión de invertir. Salud: sin novedad. Amor: renovación en casa. Deja el orgullo y dile sí a esa persona. Parejas: precaución con el exceso de trabajo. No duermes bien. Mujer esotérica te busca. Solteros: harás una labor comunitaria. Cuidado con las inversiones, revisa bien. Mujer: apoya a tu pareja. Amigo te espera. No pierdas la posibilidad de evolucionar. Hombre: necesitas una limpieza espiritual, busca ayuda. Alerta en la calle de noche. Consejo: leer salmo 29.

ESCORPIO **

Palabra clave: alegría

Número de suerte: 141

Caminos abiertos a la prosperidad. Viaje al extranjero. Momentos importantes, cuidado cuando hables en grupo. Algo económico se activa. Mucho movimiento en unión de la familia o persona especial. Trabajo: nuevas oportunidades. Lo que esperas llega o se da otro empleo. Salud: estrés. Amor: te sientes atrapado(a) por tus palabras. Estás pendiente de la decisión de otro. Parejas: te llega dinero, la providencia te ayuda. Movimientos y cambios del destino. Solteros: matrimonios o uniones. Embarazo. No te sientes atrapado afectivamente. Mujer: utiliza la intuición con jóvenes que están a tu lado. Negocio en puerta, no lo pierdas. Hombre: atento con lo que comes en la calle. Recoges lo que sembraste. Cuida tu relación. Consejo: leer salmo 03.

SAGITARIO **

Palabra clave: esperanza

Número de suerte: 104

Reencuentro familiar. Celebraciones. Niños esperan lo que ofreciste. Alerta con engaños. Cambio de vehículo. Activas las comunicaciones. Cuidado con los límites por si no te puedes devolver. Pendiente de los gastos. Trabajo: haces demasiadas cosas a la vez. Viaje por negocio y te dan viáticos. Salud: malestar estomacal. Amor: te liberas de alguien que grita demasiado. Resuelves un problema con parientes. Parejas: debes callar lo que sabes. Suerte en el azar. Cambios inesperados y positivos. Solteros: viaje sorpresa por trabajo. Mujer: haz ejercicio todos los días. Come sano. Reconoce que necesitas ayuda de un profesional. Hombre: la estrella te acompaña. Suerte. Alegrías con tu pareja. Confianza. Consejo: leer salmo 122.

CAPRICORNIO **

Palabra clave: nacimiento

Número de suerte: 825

No hay vuelta atrás. Suerte. Desarrollos importantes. No puedes pelear y ser tolerante en lo que quieres. No seas irónico. Cambio de suerte. Movimientos con abundancia. Disfruta el fin de semana. Debes tomar una decisión en tu relación. Reconciliación. Trabajo: prosperidad. Triunfo económico o cambio que te favorece. Salud: cansancio. Amor: debes decir cosas bonitas a tu pareja. Cancelas algo que te da tranquilidad. Parejas: te entregan un sobre que te pertenece. Cuida tu relación. Solteros: recibes una llamada importante. Preocupación por la salud de ser querido. Mujer: atención con lo que comes. Trabajas de más esta semana por algo que quieres. Hombre: ahorra. No discutas en la calle. Cuidado con relación con terceros. Consejo: leer salmo 119.

ACUARIO ***

Palabra clave: estabilidad

Número de suerte: 404

Cambio beneficioso. Progreso. Fin de una fase y empieza otra. Nueva pareja. Cambios inevitables. Recibes dinero y solucionas un problema. Cuidado con pensamientos de venganza. Trabajo: todo tiene su tiempo. Lo detenido se activa. Olvida como trabajabas, inicia tu cambio. Salud: depresión. Amor: decídete, no esperes tanto. No renuncies a las oportunidades. Parejas: viaje por disfrute. Estás subiendo en lo personal. Abundancia material, éxito en los negocios que comienzas. Solteros: cumple tus compromisos. Debes tomar una decisión, pero ya. Mantén el equilibrio. Mujer: un proyecto te da estabilidad. Alegría y celebraciones. Hombre: no resuelvas sin pensar, no te vayas todavía de donde estás. Salida de un sitio con alegría. Consejo: leer salmo 20.

PISCIS **

Palabra clave: tenacidad

Número de suerte: 932

No llegas a ningún lado con ese carácter. Embarazo en puerta. Cambios económicos positivos. Bendiciones. Usa la intuición. Deja el rencor y el pasado. Te reclaman lo que no entregaste. Aprende la lección. Trabajo: recuperas lo perdido. Ten fe. Responsabilidad con un compañero. Salud: nervios. Amor: cuidado con las ideas. Estás muy emotivo(a). Nacimiento con alegría. Parejas: evolución para algo mejor, buena decisión. Hombre de poder te apoya. Solteros: nuevas luces. Suerte con el número de un recibo. Lucha de poderes. Mujer: recibes una noticia de alguien que tiene una situación difícil. Te haces una limpieza para la prosperidad. Hombre: atención a lo que comes en la calle. Indecisiones. Vences obstáculo. Lucha por lo que crees. Consejo: leer salmo 91.