Usaid agradeció a Colombia el apoyo a los migrantes venezolanos

Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, agradeció este martes el esfuerzo para proteger a los migrantes venezolanos realizado por el gobierno de Colombia.

“Es angustiante escuchar historias de valientes venezolanos en Colombia en la actualidad. Agradezco al gobierno su generosa respuesta a la mayor crisis humanitaria de la región y la asociación con Estados Unidos para ayudar a los venezolanos, quienes han huido de la crisis”, publicó Green en Twitter.

El funcionario estadounidense añadió: “Estamos agradecidos de que Colombia acoja a los venezolanos que huyen de la tiranía de Maduro con los brazos abiertos”.

Harrowing to hear stories from brave #Venezuelans in #Colombia today. I thank the Government of #Colombia for their generous response to the largest humanitarian crisis in the region and partnership with the U.S. to aid #Venezuelans who have fled crisis. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/pbrn8UklIi — Mark Green (@USAIDMarkGreen) 13 de mayo de 2019

Today, alongside @IvanDuque, I renewed the $160 million Development Objective Grant Agreement (DOAG) between #Colombia and the U.S. to reaffirm our mutual commitment towards peace, citizen security, and protection of human rights. pic.twitter.com/fQg3tfPAK0 — Mark Green (@USAIDMarkGreen) 13 de mayo de 2019