EE UU: Una acción en contra de Guaidó tendría una respuesta “significativa”

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, indicó este martes que Estados Unidos hace responsable a las fuerzas militares venezolanas de la seguridad tanto del presidente interino de la República, Juan Guaidó, como de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN).

“Estados Unidos hace responsables a las fuerzas de seguridad venezolanas de la seguridad del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional”, publicó Bolton en Twitter.

El funcionario norteamericano aseguró que cualquier acción en contra de ellos o sus familiares acarreará una respuesta “significativa” del gobierno de Donald Trump..

“Cualquier violencia en contra ellos o sus familias contará con una respuesta significativa. El mundo está observando”, agregó.

El presidente interino aseguró este martes durante la concentración en Los Ruices (Caracas)bque pese a las amenazas en contra de él o su familia no se detendrá. “A pesar de que siguen las amenazas de cárcel en mi contra y de mi familia, eso no nos va a detener. No hay vuelta atrás”, indicó.

