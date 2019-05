Trump: Putin no quiere intervenir en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contradijo este viernes la posición oficial de su gobierno al asegurar que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no quiere intervenir en Venezuela, mientras el Pentágono debatía opciones militares ante la crisis política en este país.

Después de hablar por teléfono durante más de una hora con Putin, Trump ofreció una lectura de una conversación sobre Venezuela que prometía estar cargada de tensión, dado que Washington y Moscú se acusan mutuamente de prolongar la crisis política en sta nación mediante acciones intervencionistas.

“Creo que es una conversación muy positiva, la que he tenido con el presidente Putin sobre Venezuela. Putin no está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela, más allá de que quiere ver que ocurra algo positivo en Venezuela, y yo siento lo mismo”, aseguró Trump.

Las declaraciones de Trump marcan un fuerte contraste con la posición expresada hasta ahora por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que han responsabilizado a Rusia y Cuba de la permanencia en el poder de Nicolás Maduro.

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, indicó que Maduro se aferra al poder por el apoyo de Rusia y Cuba, “las únicas fuerzas militares extranjeras en Venezuela”.

“Estados Unidos no tolerará ninguna interferencia militar extranjera en el continente americano”, advirtió Bolton.

Las críticas a Moscú en relación con Venezuela, no obstante, han llegado hasta ahora casi siempre del entorno de Trump y no del propio presidente, que el martes pasado amenazó con sanciones a Cuba por su presunto respaldo militar a Maduro, pero no mencionó a Rusia.