Trump: Va a pasar mucho en las próximas semanas en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo en una entrevista este miércoles que la misión de su país es ayudar y que pasarán muchas cosas en Venezuela en las próximas semanas.

"Queremos ayudar a la gente, no estamos interesados en otra cosa que no sea eso. Están muriendo, muriendo de hambre. Es increíble. Hace 25 años era uno de los países más ricos y ahora mueren de hambruna. Mucho va a pasar en las próximas semanas", aseguró Trump.

El mandatario estadounidense habló sobre una posible detención de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y advirtió que "espera que no pase", y agregó que "es muy valiente" y que constitucionalmente está donde debe estar.

"He visto a Guaidó en las calles donde se está asesinando gente. Es muy valiente. He visto todo y desde un punto constitucional está donde debe estar. Capaz que pudiéramos ir y ayudarlo un poco", acotó.

En cuanto a las cosas que podría realizar Estados Unidos de cara a la situación en Venezuela, Trump detalló que algunas opciones "están sobre la mesa", pero prefería no mencionarlas.

"Algunas de las opciones no me gusta mencionarlas, porque son muy duras. Pero las medidas responden a que no tienen comida, no tienen agua, la gente se está enfermando", dijo.



I am continuing to monitor the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! pic.twitter.com/rtGfjQjc1u